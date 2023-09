Im Insel-Wunderland

Finolhu Maldives: Magisches Sandbank-Glück

Finolhu Maldives – “Wenn es auf diesem Planeten Magie gibt, ist sie im Wasser enthalten.”

Loren Eiseley, US-Anthropologe

Umgeben von Wasser, wirkt Finolhu, was übersetzt so viel wie Sandbank bedeutet, wie ein Glück bringender Zauberspruch. Denn Finolhu Maldives berührt auf verschiedenste Weise: Zunächst einmal durch die atemberaubende Natur und das fluoreszierende Türkis der Lagune, die der endlosen Sandbank auf Finolhu vorgelagert ist. Aber auch das liebevolle Lächeln der Finolhu Mitarbeiter, die jeden Gast mit Namen persönlich begrüßen, genau wie die entspannende Jetlag-Massage oder der “Taste-Bash” beim arabischen Dinner am Strand – all das berührt und beseelt und sorgt für magische Urlaubs-Augenblicke.

Finolhu gleicht einem ausgelassenen Tanz im Konfettiregen

Ein Ausflug auf Finolhu’s Sandbank wird mit einem Lunch im legendären Fisch-Spezialitäten-Restaurant „Crab Shack“ belohnt.

Ein Wellnessurlaub auf dem trendigen Eiland im Baa-Atoll bedeutet: Mitten in der Nacht, aufzuwachen und sich zu wünschen, die Nacht möge endlich enden und dem Tag weichen. Damit es weitergehen kann mit den vielen sublimen Überraschungen, die überall auf der Insel fröhlich und farbenfroh hinter der nächsten Welle oder einem raschelnden Palmwedel hervorlugen und mir heiter zuzwinkern. So etwas wie Urlaubsalltag kommt auf Finolhu nicht auf. Denn jeder neue Tag ist gespickt mit schillernden Erlebnissen und Abenteuern. Finolhu ist wie ein ausgelassener Tanz im Konfettiregen.

Finolhu besticht durch sein facettenreiches Aktivitäten-Potpourri

Finolhu überrascht mit himmlischen Aussichten. Wellness Heaven Finolhu überrascht mit himmlischen Aussichten.

Dabei kommen die farbenfrohen Konfettischnipsel nicht nur in Form des stylischen Designs der Insel daher, sondern offenbaren sich auch im vielfältigen Aktivitäten-Potpourri. Nie zuvor habe ich an einer “Sunset-Sleeping-Walk-Meditation” teilgenommen. Auch Kunst-Kurse für Jung und Alt im “Art Studio” stehen, genau wie Acrobatic-Yoga-Kurse auf Finolhu hoch im Kurs. Für besondere Herzschlagmomente sorgen auch die Akrobatinnen am Abend während ihrer „Air Mystique Show“. Die Sunset-Cruise, die wir erleben steckt ebenfalls voller Überraschungen. Denn wir werden von Hunderten von Spinner-Delfinen und Großen Tümmlern eskortiert, die ihre Pirouetten in den Sonnenuntergang drehen. Niemals zuvor haben wir eine solche Dichte an Delfinen auf den Malediven gesehen. Das mag daran liegen, dass Finolhu im Baa-Atoll, einem besonders geschützten Biosphärenreservat der Malediven situiert ist. Sogar vom Strand der Insel entdecken wir immer wieder Delfine, die eindrucksvolle Luftsprünge vollführen.

Kulinarische Höhenflüge stehen auf Finolhu auf der Tagesordnung

Das kunterbunte Frühstücks-Ambiente sorgt auf Finolhu für einen heiteren Tagesstart. Wellness Heaven Das kunterbunte Frühstücks-Ambiente sorgt auf Finolhu für einen heiteren Tagesstart.

Und auch die Kulinarik auf der Insel ist spektakulär: Ob indisch, maledivisch, thailändisch, arabisch oder vietnamesisch, auf Finolhu erleben wir täglich kulinarische Höhenflüge. Kein Wunder, kochte der Pariser Chef de Cuisine, Emmanuel Soares, sogar schon für die arabische Prinzessin. Selten zuvor haben wir bessere Mezze-Gerichte in einem arabischen Restaurant gegessen als auf Finolhu. Dabei hat es uns der Taboulé in besonderem Maße angetan – wurde er eigens nach den speziellen Wünschen der Prinzessin zubereitet und verfeinert. Gerne verrät der sympathische Emmanuel seinen Gästen das Geheimrezept. Und wem der Sinn nach einem ausgedehnten Strandspaziergang steht, der sollte unbedingt die Sandbank entlang flanieren, bis er vor dem legendären Fisch-Spezialitäten-Restaurant “Crab Shack” steht. Hier wird, ganz im Robinson Crusoe Stil, mit den Füßen im Sand geschlemmt, was das Meer an kulinarischen Preziosen zu Tage förderte. Sogar das Super Model Cara Delevigne ist schon dem Charme der rustikalen „Crab Shack“ verfallen und kürte die kleine, charmante Fischerhütte zu ihrem Lieblings-Schlemmerplatz auf der Insel.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.