Herbstgenuss in Südtirol

Südtirol zählt zu den vielseitigsten Destinationen Europas. Hier treffen bunt gefärbte Kastanienhaine, schillernde Weinberge und Palmen auf schroffe Dolomitengipfel. Die besten Plätze für eine entspannte Herbst-Auszeit verrät Ihnen die Reise-Expertin Andrea Labonte.

Das nördlichste Bundesland Italiens überzeugt durch eine einzigartige Fusion aus Alpenflair und südländischem Lebensstil. Und das inmitten einer bemerkenswerten Dichte an erstklassigen Wellnesshotels, die Ihnen Erholung auf Spitzen-Niveau bieten. Was die Region außerdem so spannend macht ist, dass hier zwei Kulturen – die italienische und die österreichische – nahtlos ineinanderfließen, was sich in der Küche, Architektur aber auch in der Sprache widerspiegelt. Gerade im Herbst entfaltet Südtirol eine ganz eigene Magie, die Sie in der strahlenden Landschaft aber auch auf einer kulturellen und kulinarischen Reise hautnah erleben können und die von traditionellen Almhütten-Abenteuern bis hin zu Wein-Degustationen und der bekannten Südtiroler Herbsttradition, dem Törggelen reicht. Nach der Traubenernte laden Bauernhöfe und Buschenschänke in den Weinbergen beim Törggelen zu gemütlichen Abenden ein, bei denen junger Wein („Suser“ oder „Nuier“) verkostet wird. Dazu gibt es regionale Spezialitäten wie geräucherten Speck, Hauswürste, Sauerkraut, Knödel und gebratene Kastanien („Keschtn“). Diese Tradition wird oft mit herbstlichen Wanderungen durch die Weinberge und Kastanienhaine der Region kombiniert und bietet die einmalige Gelegenheit, die herzliche Südtiroler Gastfreundschaft zu erleben und die kulinarische Vielfalt der Region zu schmecken.

Naturns – Törggelen zwischen sanften Weinbergen und imposanten Bergspitzen

Herbstliches Törggelen in Naturns Preidlhof Luxury DolceVita Resort Herbstliches Törggelen in Naturns

Naturns im Vinschgau verzaubert gerade im Herbst mit seiner einmaligen Lage zwischen sanften Weinbergen und den imposanten Gipfeln des Naturparks Texelgruppe. Die warme Herbstsonne taucht die Landschaft in goldene Farben und Wanderer können die berühmten Waalwege entlang alter Bewässerungskanäle erkunden und dabei die herbstlichen Ausblicke auf das Etschtal genießen. Auch der Meraner Höhenweg durch die Apfelhaine der Region, bringt sportliche Abwechslung in Ihre Urlaubs-Agenda. Besonders lohnenswert sind Ausflüge zur Burg Juval, dem Wohnsitz des Bergsteigers Reinhold Messner oder in den nahegelegenen Naturpark Texelgruppe. Hier ist der idyllische Zieltal-Stausee ein lohnendes Ausflugsziel. Umgeben von schroffen Gipfeln bietet er eine ruhige und atmosphärische Kulisse für eine erholsame Rast. Von Naturns aus bietet sich auch eine Wanderung zum beeindruckenden Partschinser Wasserfall an – einer der höchsten Wasserfälle Südtirols. Der Weg führt durch malerische Wälder, vorbei an traditionellen Almen und überrascht auf dem letzten Abschnitt mit einem spektakulären Blick auf den 97 Meter hohen Wasserfall, der sich tosend in die Tiefe stürzt. Dabei stellt Naturns, inmitten der Weinberge gelegen, die perfekte Ausgangslage für Südtiroler Törggelen-Vergnügen dar. So können Besucher in Naturns jeden Mittwoch bis einschließlich 2. November beim Herbst-Törggelen vorbeischauen. Den ganzen Oktober lang haben Sie die Möglichkeit, nachmittags von 14.30 bis 17.30 Uhr am Dorfbrunnen im Zentrum von Naturns die Südtiroler Bauernküche zu genießen. Wellnesshotels in Südtirol wie der Preidlhof bieten in Naturns nach ausgefüllten Wandertagen Wellness-Erlebnisse auf Spitzen-Niveau. Die Spa-Welt des Preidlhofs erstreckt sich auf 5.500 qm und einen Sauna Turm auf sechs Etagen mit 16 Schwitz- und Entspannungs-Attraktionen. Mit 14 Innen- und Außenpools, darunter auch einem Thermalwasserpool, ist die aquatische Vielfalt des Hotels ebenfalls bemerkenswert. Verspannte Muskeln lassen sich auch im 500 qm großen Infinity Rooftop Spa auf 500 qm und der neuen Sunset-Sauna lockern. Saunagänger kommen im Preidlhof diesen Herbst sogar in den Genuss, Aufgüsse mit dem amtierenden Saunaaufguss-Weltmeister zu erleben.

Kastanienwanderung und Herbstschwimmen in Völlan

Schwimmen inmitten schillernder Wälder und bunt gefärbter Weinberge. Der Waldhof Schwimmen inmitten schillernder Wälder und bunt gefärbter Weinberge.

Ähnlich malerisch geht es auch im beschaulichen Völlan zu. Ein herbstlicher Naturgenuss ist vor allem die Kastanienwanderung auf dem Völlaner Kirchweg, der durch bunt gefärbte, raschelnde Kastanienhaine und malerische Wälder führt und herrliche Ausblicke auf das Etschtal bietet. Ein weiterer Anziehungspunkt ist die St. Hippolyt-Kirche, eine der ältesten Kirchen Südtirols, die auf einem Hügel liegt und eine spektakuläre Rundumsicht auf die umliegenden Berge und Täler gewährt. Auch der Völlaner Waalweg lädt, entlang alter Bewässerungskanäle und durch die bunten Herbstwälder, zu gemütlichen Spaziergängen ein. Für alle Naturliebhaber ist der Waldhof in Völlan mit seinem 30.000 qm großen Waldpark inklusive Biotop ein besonderer Geheimtipp. In ruhiger Alleinlage mit Blick auf die Mayenburg begeistert der Waldhof vor allem durch seinen fotogenen 22 m langen beheizten Endlospool, der in die Weiten des Meraner Landes schwappt und umgeben von der leuchtenden Farbpracht des Herbstes ist. Dabei finden Wanderungen durch bunt gefärbte Wälder im WaldSpa, insbesondere in der Wald-Event-Sauna, ihren krönenden Abschluss. Unter Feinschmeckern hat sich der Waldhof auch für seine authentische Südtiroler Küche einen Namen gemacht.

Wanderungen, Wellness und Wein-Massage in Schenna

In Schenna schwimmen und saunieren Sie mit Blick auf Olivenbäume, Palmen und Berge. Michael Huber, Das Sonnenparadies In Schenna schwimmen und saunieren Sie mit Blick auf Olivenbäume, Palmen und Berge.

Mit einer einmaligen Panoramalage ist auch das Südtiroler Örtchen Schenna gesegnet. Auf 600 m Höhe gelegen, bietet Schenna Ausblicke auf Meran und die bunt strahlenden Weinberge, Obstplantagen und die Berge der Texelgruppe. Diese panoramareiche Lage macht Schenna zu einem beliebten Ziel für Wanderer und Erholungssuchende. Eines der Highlights ist das Schloss Schenna, das aus dem 14. Jahrhundert stammt und wertvolle Kunstsammlungen, Waffen und historische Einrichtungsgegenstände beherbergt. Die Mausoleumskirche von Erzherzog Johann, die gleich neben dem Schloss steht, ist ebenfalls eine bedeutende Sehenswürdigkeit. Einen Besuch wert, gerade im farbprallen Herbst, sind auch die Gärten von Schloss Trauttmansdorff, die von April bis Mitte November geöffnet sind und nur einen Katzensprung von Schenna entfernt liegen. Schenna ist zudem ein perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen: Der Schenner Waalweg ist eine beliebte, leichte Wanderung die Panoramablicke auf das Meraner Land und die umliegenden Weinberge gewährt. Für ambitionierte Wanderer ist die Wanderung zum Hausberg Schennas, den 2.581 m hohen Ifinger zu empfehlen. Der Gipfel des Ifinger bietet fulminante Aussichten über die Dolomiten und die Texelgruppe. Der Granitberg, der zu den Sarntaler Alpen gehört, kann über das Sarntal, von Falzleben, von Hafling und auch von Schenna aus bestiegen werden. Etwas gemächlicher, aber nicht minder eindrucksvoll geht es auf dem Taser Höhenweg zu, der durch schillernde Wälder führt. Ein Hotel in Schenna, das die traumhaften Aussichten perfekt einfängt, ist das Erwachsenenhotel Sonnenparadies. Mit ca. 300 Sonnentagen im Jahr macht das Hotel hoch oben in Schenna seinem Namen alle Ehre. Dabei genießen Sie nicht nur vom 25 m Endlos-Pool, sondern auch vom über 2.000 qm großen SonnenSpa alpin-mediterrane Ausblicke. Ein großer Whirlpool, Saunen mit speziellen Themen-Aufgüssen und ein Panorama-Ruheraum warten nach einem erlebnisreichen Tag auf Sie. Besondere Wellness-Erlebnisse bietet auch das Hotel Hohenwart in Schenna. Hoch oben im VistaSpa liegen Ihnen Berge, Almen und Apfelplantagen zu Füßen. Von der Sauna aus scheinen die herabhängenden Äpfel auf der benachbarten Apfelplantage sogar zum Greifen nah. Das Solebecken auf dem Dach des Hauses besticht hingegen mit einem 360°-Rundumblick über das Vinschgau. Genau wie die Panoramasauna, die ihren Namen zu Recht trägt. Eine authentische Südtiroler Spa-Anwendung rund um die Südtirol Traube ist das Signature Treatment des Hotels: „In Vino Sanitas“. Hierbei folgt auf eine Ganzkörperpeeling-Massage mit Traubenkernöl ein Bad in Wein und Trester. Mehr Südtirol-Feeling geht kaum!

Herbst-Ausritt hoch oben in Hafling

Angenehme Temperaturen, viel Sonne und strahlende Herbstfarben sorgen für erholsame Wander- und Mußestunden rund um Hafling. Hotel Chalet Mirabell Angenehme Temperaturen, viel Sonne und strahlende Herbstfarben sorgen für erholsame Wander- und Mußestunden rund um Hafling.

Oder vielleicht doch? Denn in Hafling geht es noch höher hinauf, und zwar auf 1.300 Meter. Und mit jedem zurückgelegten Höhenmeter erschließen sich Ihnen phantastischere Aussichten auf das Meraner Land und die umliegenden Bergketten. Von hier oben leuchten die Wälder in goldenen Farben und die milden Temperaturen laden zu ausgiebigen Wanderungen ein. Eine der schönsten Herbstwanderungen führt zur Leadner Alm und weiter zur Vöraner Alm, wo Wanderer durch bunte Wälder und über sanfte Almen spazieren und mit Ausblicken auf die Dolomiten und das Etschtal belohnt werden. Diese Tour ist leicht und bietet gemütliche Einkehrmöglichkeiten, um Südtiroler Köstlichkeiten zu genießen. Ein weiteres Highlight ist die Wanderung zum Knottnkino, einer Art Freiluftkino, bei dem Felsen als Sitze dienen und der Ausblick auf das Meraner Land wie ein Film wirkt – besonders im Herbst ein beeindruckendes Naturschauspiel. Sehenswert ist auch die kleine St.-Kathrein-Kirche, die idyllisch auf einem Hügel thront und sich auf besondere Weise im warmen Herbstlicht abzeichnet. Die Wanderung dorthin ist leicht und ideal für einen entspannten Spaziergang durch die farbenprächtige Natur. Hafling ist zudem bekannt als Heimat der Haflinger Pferde, und so lassen sich Wanderungen auch mit einem Ausritt kombinieren. „The place to be“ ist in Hafling übrigens das Hotel Chalet Mirabell. Angekommen im Hotel Chalet Mirabell liegt Ihnen plötzlich die Welt zu Füßen und das bei knisterndem Kaminfeuer, Südtiroler Speck und frisch gepresstem Apfelsaft zur Begrüßung. Im Chalet Mirabell heißt es schon am Urlaubsmorgen: Vorhang auf für den 31 m langen Familienpool. Umgeben von gleißend weißen Bergspitzen und strahlend blauem Himmel schwimmen Sie hier in 32°C warmes Wasser. Nicht minder fotogen ist der „Sunset Relax Pool“, der auf 25 Metern in der Sonne glitzert und die Bergwelt rundum Meran aus den atmosphärischen Weiten ganz nah an den Beckenrand projiziert. Mit seiner Süd-West-Ausrichtung ist dieser Erwachsenen-Pool für einen abendlichen Sundowner wie geschaffen. Dabei punkten der 6.000 qm umfassende Hotel-Spa und die 10.000 qm große Parkanlage mit unzähligen lauschigen Nischen. Kinder werden vor allem die hoteleigenen Lamas und den riesigen Kinderclub lieben.

Die Dolomiten hautnah erleben in St. Vigil in Enneberg

In St. Vigil in Enneberg sind die Dolomiten zum Greifen nah. Excelsior Dolomites Life Resort In St. Vigil in Enneberg sind die Dolomiten zum Greifen nah.

Bei einem Südtirol-Besuch sollte ein Abstecher in die Dolomiten keinesfalls fehlen. Dabei ist das kleine Bergdorf St. Vigil in Enneberg besonders charmant und gerade im Herbst und Winter eine Reise wert. Inmitten des Gadertals gelegen, am Rande des Naturparks Fanes-Sennes-Prags, einem UNESCO-Weltnaturerbe, bietet das kleine Dorf direkten Zugang zu einigen der spektakulärsten Landschaften und Gipfel der Dolomiten. Ein besonders beliebtes Wanderziel ist der Fanes-Almweg, der durch das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten führt. Diese mittelschwere Wanderung bietet nicht nur spektakuläre Ausblicke auf die majestätischen Dolomiten, sondern nimmt Sie auch mit in das Reich der Sagenwelt von Fanes. Naturliebhaber werden auch vom Rundweg um den Ciastlins-Wasserfall begeistert sein. Ein Muss für geübte Wanderer ist die Tour zur Lé de Fojedöra, einem malerischen Bergsee, der von imposanten Gipfeln umgeben ist und besonders im Herbst durch die Ruhe der Natur besticht. Auch der Kronplatz ist von St. Vigil aus schnell erreichbar. Neben Wanderungen bietet dieser Berggipfel eine 360-Grad-Aussicht und kulturelle Highlights wie das Messner Mountain Museum Corones. Für entspannte Spaziergänge eignet sich der Sonnenrundweg, der durch die Wiesen und Wälder rund um St. Vigil führt und Aussichten ins Tal bietet. Zusätzlich zur natürlichen Schönheit ist die Pfarrkirche St. Vigil eine Sehenswürdigkeit des Ortes, die in ihrem Inneren mit kunstvollen Fresken beeindruckt. Die Kombination aus unberührter Natur, Dolomitenpanoramen und Sagenwelt macht St. Vigil in Enneberg zu einem Geheimtipp für Wanderer und Naturliebhaber. Das Hotel Excelsior bietet eine hervorragende Lage für Outdoor-Abenteurer, aber auch für alle Erholungssuchenden. Dabei werden Sie auf Ihrem Streifzug durch den 2.500 qm großen Adults Only Skypool einige Glanzpunkte entdecken: Allen voran den Endlos-Pool auf dessen Oberfläche sich Himmel und Wolken kunstvoll spiegeln und dessen Wasser in der Unendlichkeit mit den umliegenden Bergspitzen zu verschmelzen scheint. Eindrucksvoll ist auch die Aussicht in der 90°C heißen Panoramasauna oder in der Wald-Infrarot-Sauna, in der Sie inmitten der Tannenwipfel Ihr Immunsystem stärken. Für Familien mit Kindern hält das Hotel Excelsior ebenfalls einige Trümpfe im Ärmel: Denn seit 2024 begeistert das Hotel in seinem Familien-Spa mit Wasserfall, Rutsche und einer Saunawelt auch für Kinder. Und wem die Wanderungen des Hotels, die an sechs Tagen in der Woche angeboten werden oder auch die geführten Rad-Touren nicht ausreichen, der kann sich an der hoteleigenen Kletterwand sportlich fordern.