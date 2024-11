Fit in den Winter

So stärkt ein Wellnessurlaub Ihr Immunsystem

Der Winter naht und mit ihm steigt die Infektanfälligkeit. Dabei kann ein Wellness-Urlaub ein wahrer Immunsystem-Booster sein. Warum Saunen, Dampfbäder und Co ideal auf die kalte Jahreszeit vorbereiten, erklärt die Wellnesshotel-Testerin Andrea Labonte.

Trotzen Sie der Erkältungszeit durch einen Wellness-Urlaub

Ein Wellnessurlaub bietet die Möglichkeit, Körper und Geist umfassend zu regenerieren und gezielt auf die Erkältungssaison vorzubereiten. Häufig sind Wellnesshotels inmitten herrlichster Natur gelegen, sodass sich schon die Umgebung positiv auf das Gemüt auswirkt. Dabei kann eine Spa-Auszeit mit gesunder Ernährung, entspannenden Spa-Bereichen und ausreichend Bewegung, Ihr Stresslevel senken, was sich wiederum positiv auf Ihr Immunsystem auswirkt, da chronischer Stress die Abwehrkräfte schwächt.

Effektive Wellness-Einrichtungen zur Stärkung Ihres Immunsystems

Saunen, Dampfbäder und Abkühlbecken zählen in guten Spa-Hotels zur unbedingten Wellness-Infrastruktur. Sie fördern gezielt Ihr Immunsystem und helfen Ihnen, sich gegen die winterlichen Herausforderungen von Viren und Bakterien zu wappnen.

Abhärtung für den Winter – Finnische Sauna und Kältegrotte

Dabei ist der familiengeführte Hanusel Hof im Allgäu eine Top-Adresse für alle gesundheitsbewussten Urlauber. So besticht das Hotel nicht nur mit herrlichsten Aussichten, da es auf einem 1.000 m Hochplateau gelegen ist, sondern auch mit einer ansprechenden Saunawelt. Gerade die heiße, trockene Luft (nur 5-10% Luftfeuchtigkeit) der finnischen Stubensauna (85-105°C) fördert die Durchblutung, stärkt das Herz-Kreislauf-System und unterstützt die Entgiftung. Der Wechsel zwischen Hitze und Kälte regt die Abwehrkräfte an und trainiert die Blutgefäße, was zur Immunstärkung beiträgt. So beschert Ihnen nach dem Saunagang die Kältegrotte mit ihrer Schwallbrause, Nebel- und Kübeldusche und dem Crushed-Ice erfrischende Abkühlung und stärkt Sie für den bevorstehenden Winter.

Zirben-Infrarotkabine – Sanft-duftendes Schwitzerlebnis

Und auch ein Besuch in der Zirben-Infrarotkabine wirkt im Hanusel Hof gesundheitsstimulierend, da er die heilenden Eigenschaften des Zirbenholzes mit der wohltuenden Tiefenwärme der Infrarotstrahlen kombiniert. Die Infrarotwärme dringt tief in die Muskulatur ein, fördert die Durchblutung und kann Verspannungen lösen und sogar zur Entgiftung des Körpers beitragen. Außerdem setzt das Zirbenholz beruhigende ätherische Öle frei, die das Herz-Kreislauf-System entlasten und für einen erholsamen Entspannungseffekt sorgen. Zum Nachruhen empfiehlt sich eine Stippvisite im Salzruheraum des Hotels.

Biosauna und Pools mit olympischen Ausmaßen

Winterliches Schwimmen mit Ausblick im Interalpen-Hotel Tyrol. Wellness Heaven Winterliches Schwimmen mit Ausblick im Interalpen-Hotel Tyrol.

Und auch im Tiroler Telfs auf 1.300 m Höhe besticht ein Hotel nicht nur mit seiner solitären Panoramalage und himmlischen Ruhe, sondern auch mit einem 5.300 qm großen Spa-Bereich und einem schier endlos erscheinenden Sauna-Angebot, das sich unter anderem im Tiroler Saunadorf vor mir auftut. Dabei hat es mir die Tiroler Backstube mit ihrer angenehmen Temperatur von 40°C besonders angetan. Hier ist sanftes Schwitzen Programm, genau wie in der Biosauna, die sich mit ihren 45-60°C ideal für Sauna-Einsteiger eignet. Sie ist schonender für den Kreislauf als die finnische Sauna, unterstützt aber auch das Immunsystem, da die Wärme den Stoffwechsel anregt und die Atemwege befreit. Dabei punktet das Interalpen-Hotel Tyrol außerdem mit einem über 40 m langen Indoorpool und einem ansehnlichen beheizten Outdoorpool in dem ich täglich über eine Stunde trainiere und mich auch damit auf die kalten Wintermonate konditionell vorbereite.

„Micro Salt Kabine“ und Solebecken

Im nordrhein-westfälischen Schmallenberg kommen gesundheitsbewusste Urlauber im Spa-Bereich des Romantik- & Wellnesshotels Deimann ebenfalls auf über 5.000 qm auf ihre Kosten: Vier Pools, zwei Naturteiche und insgesamt elf Saunen bieten Ihnen heilsame Stimuli. Dabei ist die „Micro Salt Kabine“ ein besonderes Wellness-Schmankerl, wirkt sie doch beinahe so wohltuend wie ein Tag am Meer. Dabei wird Salz in mikroskopisch kleine Partikel zermahlen und in die Kabine geleitet. Ein wohltuendes Mikroklima mit Trockensalznebel entsteht. Beim Einatmen verteilen sich kleinste Salzpartikel über das gesamte Atemwegssystem, von der Nase, in die Nebenhöhlen, den Rachenraum bis in die äußersten Lungenbereiche, was äußerst schleimlösend wirkt. Zur Unterstützung empfiehlt sich auch ein Bad im Soleaußenbecken des sauerländischen Wellnesshotels.

Sole-Dampfbad und Solegrotte

Ganz im Zeichen des gesundheitsfördernden Salzes entspannen Gäste auch im niedersächsischen Köhlers Forsthaus in der Salzgrotte mit Himalaya-Weißkristallsteinen, die wie ein Gradierwerk arbeitet. Die Solegrotte wirkt ähnlich wie das Sole-Dampfbad, bietet jedoch meist einen noch höheren Salzgehalt in der Luft, der den Effekt auf die Atemwege intensiviert. Der Aufenthalt in der Solegrotte hilft ebenfalls bei der Schleimlösung und kann Entzündungen der Atemwege vorbeugen, was das Immunsystem gezielt stärkt. Und auch das Sole-Dampfbad wirkt reinigend und wohltuend auf die Atemwege und stärkt die Lungenfunktion – ein großer Vorteil für die Immunabwehr. Dabei profitiert sogar die Haut vom solehaltigen und klärenden Dampf. Auch hilft Sole nachweislich bei Allergien und bei chronischer Bronchitis. Gut für die Atemwege sind außerdem ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Und auch hier hat Köhlers Forsthaus einiges zu bieten: So führen direkt vor der Hoteltüre ausgeschilderte Wege durch Wälder und unberührte Natur bis zu einem renaturierten Moorsee, der mit besonderen Aussichten beglückt.

Kneippen – eine Gesundheitstechnik mit langer Tradition

Die neuen Erlebnis-Duschen im Interalpen-Hotel Tyrol. Wellness Heaven Die neuen Erlebnis-Duschen im Interalpen-Hotel Tyrol.

Auch die verschiedensten Kneipp-Varianten stehen bei einem Wellness-Urlaub hoch im Kurs. Dabei fühle ich mich nach dem Kneippen immer besonders vital, wach und erfrischt. So werden beim klassischen Kneippen kalte und warme Wasserreize, z.B. durch Wassertreten in einem Kneipp-Parcours abwechselnd angewendet, was die Durchblutung fördert, das Immunsystem stärkt und den Kreislauf auf natürliche Weise anregt. Durch regelmäßiges Kneippen können die Blutgefäße trainiert und die Abwehrkräfte mobilisiert werden. Entdeckt wurde diese ganzheitliche, immunstimulierende Methode übrigens lange bevor der Begriff „Wellness“ populär wurde und zwar vom bayerischen Priester und Naturheilkundler Sebastian Kneipp (1821-1897). Dabei greift das Tiroler Saunadorf im Interalpen-Hotel Tyrol die Idee des Kneippens gleich auf zweierlei Weise auf: Zum einen mit seinen Fußbecken für warm-kalte Fußbäder. Zum anderen mit seinem neuen Erlebnis-Dusch-Rondell. Durch das Zusammenspiel von warmem und kaltem Wasser, Licht und Klang wird die Dusche für mich hier zu einem synästhetischen Abenteuer. So kann ich mich wahlweise vom sanften Wasserfall berieseln, mich von farbenfrohen Lichteffekten umhüllen lassen oder die belebende Kraft einer Wassermassage genießen.

Gesundheitsfördernde Wellness-Anwendungen

Neben Saunen und Dampfbädern bieten Spa-Hotels auch spezifische Wellness-Anwendungen an, die das Immunsystem anregen und die Gesundheit gezielt unterstützen. Neben klassischen Massagen werden vor allem Detox-Wickeln gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt.

Entgiftung und Entspannung dank Leber-Detox-Behandlung

Entspannende Massagen können zur Stressreduzierung und damit zur Stärkung der Abwehrkräfte beitragen. Wellness Heaven Entspannende Massagen können zur Stressreduzierung und damit zur Stärkung der Abwehrkräfte beitragen.

Die Leber-Detox-Behandlung, die ich im Interalpen-Hotel Tyrol erfahre, unterstützt den natürlichen Entgiftungsprozess der Leber und reinigt den Körper sanft von innen heraus. Die Anwendung beginnt mit einem cremig-mineralstoffreichen Meersalz-Peeling, das die Haut weich macht und klärend wirkt. Anschließend wird ein warmes, mit speziellen Ölen getränktes Tuch um meinen Bauch und über die Leber gelegt. Diese Wärmebehandlung regt die Durchblutung der Leber an und unterstützt den Entgiftungsprozess. Da die Leber eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern spielt, hilft ein Leber-Detox-Wickel das Immunsystem zu entlasten und zu stärken. Die darauffolgende Ganzkörpermassage mit duftendem und nährendem Orangenöl führt in einen Zustand wohliger Tiefenentspannung. Diese Behandlung ist ideal für alle, die ihren Körper entlasten möchten. Darüber hinaus kann die Leber-Detox-Behandlung als Reinigungs-Unterstützung nach der Einnahme von Medikamenten sowie prophylaktisch zur Leber-Entgiftung angewandt werden. Nach Abschluss der Anwendung wurde mir ans Herz gelegt viel zu trinken und mich zu schonen.

Wellness-Auszeit als Sport- und Ernährungs-Motivator

Sportliche Betätigung ist gerade im Winter zur Stärkung des Immunsystem wichtig. Ob Wandern, Langlauf, Alpin-Ski oder Yoga und Pilates - Sport ist für einen gesunden Körper unerlässlich. Wellness Heaven Sportliche Betätigung ist gerade im Winter zur Stärkung des Immunsystem wichtig. Ob Wandern, Langlauf, Alpin-Ski oder Yoga und Pilates – Sport ist für einen gesunden Körper unerlässlich.

Ein Wellness-Urlaub kann eine wertvolle Motivation sein, um mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren. Dabei bot mir eine Spa-Auszeit schon oft Gelegenheit, die unterschiedlichsten Sportarten kennenzulernen und auch auszuprobieren. Viele Wellnesshotels bieten zudem gesunde, ausgewogene Speisen an, oft mit regionalen und biologischen Zutaten. Diese Kombination motiviert mich schon oft, auch nach der Wellness-Auszeit gesunde Gewohnheiten beizubehalten und mich so, gerade im Winter, körperlich zu stärken.

Carven Sie sich fit in den Winter

Dabei bietet das familiengeführte Adler Inn Tyrol Mountain Resort beinahe grenzenlose Möglichkeiten zum Aktivsein. Mit dem Hintertuxer Gletscher direkt vor der Hotelpforte, beginnt der Winter in Hintertux schon etwas früher – und mit ihm auch die Pistenfreuden. In nur vier Fahrminuten erreichen Sie vom Hotel aus die Talstation des Hintertuxer Gletschers und in nur sechs Fahrminuten die Talstation des Skigebietes Rastkogel. Insgesamt warten auf Alpin-Skifahrer am Hintertuxer Gletscher 62 Pistenkilometer inmitten klarster Bergluft und weiß funkelndem Pulverschnee. Dabei bereiten sich Skifahrer optimal auf den Winter vor, denn Ski fahren trainiert die Muskeln, fördert die Ausdauer und Koordination und auch das Herz-Kreislauf-System kommt in Schwung. Außerdem tanken Sie beim Sonnen-Skifahren jede Menge frische Luft und das im Winter oft so knappe Vitamin D. Doch auch abseits der Pisten laden im Adler Inn geführte Sonnenaufgangswanderungen oder Waldbaden im Zillertaler Naturpark zu Bewegung ein. Und mit seinem 250 qm großen Fitnesscenter kommen auch Indoor-Fans zum Zug. Für die gesunde Stärkung und das leibliche Wohl sorgt die Gastgeberin Anni Stock höchstpersönlich: Bereitet sie vom Brot, Öl, Marmelade, Nudeln oder Eis alles mit viel Liebe und Kreativität selbst zu. Dabei liegt der Fokus auf frischen und saisonalen Produkten sowie schonender und gesunder Zubereitung. Das Gros der Lebensmittel stammt dabei aus lokalen Käsereien und Metzgereien, Obst und Gemüse aus biologischem Anbau. Und nach einem aktiven und gesunden Tag wartet im Adler Inn Tyrol Mountain Resort sogar 2 x wöchentlich die „Spa Night“ auf Sie. Hier hat der 2.000 qm große Mountain Spa mit seinen 14 Relax-, Bade- und Schwitzattraktionen bis 23 Uhr geöffnet.

Personal Trainings in High-Tech Fitness-Studios

Das High-Tech Fitness-Center des Wellness- & Sporthotels Jagdhof erstreckt sich auf beachtliche 1.380 qm. Wellness Heaven Das High-Tech Fitness-Center des Wellness- & Sporthotels Jagdhof erstreckt sich auf beachtliche 1.380 qm.

Auch in anderen Wellnesshotels wie dem Jagdhof in Röhrnbach scheint das Fitness-Angebot schier grenzenlos. So können sportbegeisterte Gäste im Jagdhof im Bayerischen Wald auf sage und schreibe 1.380 qm auf modernsten Geräten trainieren. Vom Boxturm über die Powerswim-Anlage bis hin zu geführten Gruppenkursen wie Zirkeltraining, Yoga und Qi Gong können Gäste ihre Ausdauer, Geschicklichkeit und innere Balance trainieren. Dabei stehen den Besuchern des Hauses erfahrene Personal Trainer mit Rat und Tat zur Seite.

Gesundheitstage, Check-Ups und Coachings

Die Gesundheitstage im Alpenresort Schwarz erfreuen sich gerade bei gesundheitsbewussten Urlaubern großer Beliebtheit. Wellness Heaven Die Gesundheitstage im Alpenresort Schwarz erfreuen sich gerade bei gesundheitsbewussten Urlaubern großer Beliebtheit.

Und auch im Alpenresort Schwarz haben im neuen „Bliss House“ Fitness und Bewegung oberste Priorität. Hier trainieren Sie mit einer eindrucksvollen Aussicht auf Wiesen, Berge und den Golfplatz. Hochmoderne Kraft- und Cardiogeräte werden neben speziellen Workouts und Gruppentrainings wie wöchentliche Yoga-Einheiten, Faszientrainings oder Meditationen angeboten. Direkt vor den Hotelpforten befinden sich außerdem zahlreiche Laufstrecken in der Natur des Mieminger Sonnenplateaus. Eine erstklassige Auswahl an Mountainbikes und E-Mountainbikes bietet der hoteleigene Sportverleih. Die neue Kletterwand an der Außenfassade des Hotels lädt zum Training in luftiger Höhe ein. Auch umfassende Check-Ups und Coachings mit Experten und Ärzten können im Alpenresort Schwarz gebucht werden. Sogar Tele-Coachings stehen auf der sportlichen Urlaubs-Agenda, damit das Training auch zu Hause nachhaltige Erfolge mit sich bringt. Dabei erfreuen sich die Gesundheitstage im Alpenresort Schwarz besonderer Beliebtheit. Im November 2024 informierten Ärzte aus den verschiedensten Bereichen rund um das Thema Gesundheit. Schwerpunkte waren dabei ein gesunder Rücken, Hormone, Darm- und Hautgesundheit, Ernährung Fasten, Nahrungsergänzungsmittel und die richtigen Atemtechniken. Tägliche Einheiten mit Yoga, Pilates oder Gehmeditationen rundeten das Programm ab.

Beruhigung des Nervensystems durch Atemübungen und Meditationen

Atemübungen und Meditation können außerdem helfen, das Nervensystem zu beruhigen und den Körper in einen entspannten Zustand zu versetzen. Durch das Erlernen verschiedenster Atemtechniken während des Wellness-Urlaubs wird der Körper besser mit Sauerstoff versorgt. Dies wiederum stärkt die Zellen und unterstützt die Selbstheilungskräfte. Meditation und Achtsamkeitsübungen senken den Stresspegel, was besonders wichtig für ein starkes Immunsystem ist, da chronischer Stress die Abwehr schwächen kann. Regelmäßige Atemübungen fördern zudem die Lungenkapazität und fördern die Gesundheit der Atemwege, was besonders in der Erkältungszeit von Vorteil ist.

Fazit: Wellness-Urlaub als Immunsystem-Booster

Ein Wellness-Urlaub kann mehr als nur Entspannung bieten – er ist eine wirkungsvolle Methode, das Immunsystem zu stärken und sich optimal auf den Winter vorzubereiten. Die Kombination aus Sauna- und Dampfbadbesuchen, gezielten Anwendungen wie z.B. Leber-Detox-Wickeln und den verschiedensten sportlichen Aktivitäten können helfen, die körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern. Atemübungen, Meditation, gesunde Ernährung und Sport, machen einen Wellness-Urlaub zu einer Investition in ein gesundes, vitales Leben, besonders wenn die Erkältungssaison unmittelbar bevorsteht.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 18 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.