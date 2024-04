Exklusivität hat einen Namen: Das Maradiva Villas Resort & Spa

„Wenn es Einsamkeit gibt, was ich nicht weiß, hätte man wohl das Recht, gelegentlich davon zu träumen wie von einem Paradies.“ Albert Camus

Das Maradiva Villas Resort & Spa vereint beides, Einsamkeit und paradiesische Natur. Ein Traum, den Albert Camus sicherlich gerne geträumt hätte und den Celebrities wie Anne Hathaway oder Matthew McConaughey leben. So entspannten zahlreiche Stars bereits auf Maradiva. Die illsture VIP-Liste lässt sich im „Jardin des Stars“ bestaunen. Hier haben etliche Berühmtheiten kleine Bäumchen gepflanzt und sich damit ein lebendiges Denkmal gesetzt. Mehr als 350 verschiedene Pflanzen lassen Maradiva farbenprächtig leuchten. Mit nur insgesamt 65 Villen, die alle über einen eigenen Pool verfügen, ist auch die Gäste-Anzahl auf angenehme Weise limitiert, was wiederum zur wohltuenden Ruhe und maximalen Privatsphäre des Hotels beiträgt. Dabei erscheinen die exklusiven Villen wie royale Tempel des Wohlgefühls.

Das Maradiva Villas Resort & Spa erstreckt sich auf 750 Metern am weltberühmten Strand Flic en Flac

Das Maradiva Villas Resort & Spa an der strahlenden Westküste von Mauritius überzeugt neben seinem exklusiven “Villas only” Konzept auch durch seine fabelhafte Landschaft. Nomen est Omen – der Hotelname Maradiva leitet sich von „Mara Diva“ ab, was so viel wie „göttlicher Ozean“ bedeutet. Und es ist nicht nur die Stille und friedvolle Atmosphäre, sondern auch das kristallklare Wasser des Indischen Ozeans, das die Magie des Hotels ausmacht. Beach-Fans kommen am weltberühmten Strand Flic en Flac voll auf ihre Kosten. Und als ob die weiß türkise Pracht noch nicht genug wäre, ist dieses ambrosische Fleckchen Erde auch noch mit einer hinreißenden Sicht auf die vom Sonnenlicht sattgrün bestrahlten Berge gesegnet.

Magische Sonnenuntergänge

Während man umgeben vom warmen Wasser des Indischen Ozeans in den Sonnenuntergang schwimmt, erheben sich hinter rosarotem Himmel majestätisch die Berge Tourelle de Tamarin und die Umrisse des Le Morne Brabants. Auf meiner Stand-Up-Paddling-Tour staune ich nicht schlecht über die zackigen Bergspitzen, die sich vom Ozean aus im Hinterland vor mir auftun. Faszinierende Naturspektakel sind auch die Regenbögen, die nachmittags über den Bergen wie spektralfarbige Magie erscheinen. Der Infinitypool des Resorts zählt übrigens zu den spektakulärsten, die ich bislang als Wellnesshotel-Testerin beschwimmen durfte.

Das Maradiva Villas Resort & Spa – bekannt für sein authentisches Ayurveda-Konzept

Außerdem hat sich das Resort über die Landesgrenzen hinweg einen Namen für sein authentisches Ayurveda-Konzept gemacht. Dieses realisiert der ayurvedische Arzt Dr. Praveen Nair höchstpersönlich. Und zwar im Maradiva Spa, einem oasengleichen Ort, der sich balsamisch aufs Gemüt legt. Schon das Betreten des Maradiva Spa gleicht einem von Frangipani-Duft begleiteten Weltaufgang. Musik, die wie glänzende Tropfen in das Bewusstsein fließt, trägt genauso zu einem glücklichen Empfang bei wie das strahlende Lächeln der Therapeutin Varoona. Ihre Aromaöl-Massage hat übrigens eine beinahe kathartische Wirkung. Dabei umfasst das Maradiva-Spa fünf Behandlungsräume auf 1.000 qm Fläche und einen eigenen kaskadenförmigen Relax-Pool im Zentrum. So gehören zu den ansprechenden Spa-Facilities zwei stylische Paarbehandlungsräume mit Ruhe-Terrassen und riesigen Schaumbadewannen, zwei Einzelbehandlungsräume, darunter ein authentisch ausgestatteter Ayurveda-Raum, ein kühler Chill-Pool, Rainshower-Außenduschen sowie eine attraktive Outdoor-Lounge und ein anmutig gestalteter Schönheits-Salon, der für Maniküren und Pediküren, aber auch für revitalisierende Gesichtsbehandlungen vorgesehen ist. Ein fotogener Yoga- und Meditationspavillon sowie ein Dampfbad, ein Laconium und eine Sauna laden im Maradiva Spa ebenfalls zu regenerierenden Wellness-Einheiten ein.

Dank exklusivem Service gehört das Maradiva Villas Resort & Spa zu den besten des Landes

In Sachen Service liegt das Maradiva ebenfalls ganz weit vorne. Dass die Hotel-Crew für ihre Gäste die Extrameile geht, zeigt sich nicht nur an den Island Hosts, wie dem charismatischen Ludovic, der rund um die Uhr für seine Besucher per Whats App erreichbar ist, sondern auch an scheinbaren Petitessen, wie der Versüßung des Nachmittags durch köstlichste Petits Fours auf der Villa, der namentlichen Ansprache und dem eingefädelten Gürtel im Kimono. Kleine unauffällige Details, die aber so viel über die Service-Mentalität dieses mauritischen Ausnahme-Resorts aussagen. Ach ja, und kulinarisch jagt im Maradiva Resort natürlich auch ein Gaumenschmaus den nächsten. Besonders angetan hat uns das Indische Restaurant „Cilantro“ und das Teppan Yaki Restaurant, in dem der Maître persönlich vor seinen Gästen die Flammen lodern lässt.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.