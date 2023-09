Eine Insel für Entdecker und Abenteurer

Amari Raaya Maldives: Auf den Spuren eines Künstlers

Jede Insel auf den Malediven gleicht einem eigenen Mikrokosmos und jede Insel erzählt ihre eigene Geschichte. Amari erzählt die Geschichte von Seb, einem Künstler, der angeblich auf Kudakurathu, wie die Insel auf Dhivehi heißt, vor langer Zeit gestrandet ist, und dessen Spuren noch heute auf Amari sichtbar sind.

Das Insel-Kap – Mein persönlicher Lieblings-Platz

Am Insel-Kap gelange ich in einen glücklichen Farbrausch. Wellness Heaven Am Insel-Kap gelange ich in einen glücklichen Farbrausch.

Dabei steigert die Sage rund um Seb meine Abenteuerlust und ich freue mich über jede neue Entdeckung, die von Seb’s Erlebnissen auf der Insel Zeugnis ablegt wie z.B. dem Aussichtsturm oder dem Schiffswrack, das an den Strand gespült wurde. Dabei ist Seb’s Wachturm im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt für mich. Hier oben staune ich nicht schlecht über die Schönheit der Insel, die sich mir aus der Vogelperspektive eröffnet. Und ich küre das Kap der riesigen Insel mit seinen schneeweißen Stränden zu meinem persönlichen Lieblingsplatz. Hier schwimmen wir abends in den Sonnenuntergang und schätzen die absolute Einsamkeit.

Ein maritimer Urlaubs-Höhepunkt: Schwimmen mit Mantarochen

Schnorcheln mit Riesenmantas während einer Schnorchel-Exkursion auf Amari Raaya Maldives. Wellness Heaven Schnorcheln mit Riesenmantas während einer Schnorchel-Exkursion auf Amari Raaya Maldives.

Natur pur erleben wir auch während einer Schnorchel-Exkursion zum Manta Ray Hotspot im Raa-Atoll. Wie uns die Wassersport-Profis der Insel Tholal und Boxey erklären, lassen sich die Riesenmantas hier von Schiffshalterfischen putzen. Letztere docken mit ihren am Kopf befindlichen Saugplatten an die Rochen an und säubern sie. Als die Mantarochen an mir vorüberziehen erschauere ich vor Ehrfurcht. Dass die grazilen Schwimmer so kolossal sind, war mir nicht bewusst. Mit einer Spannweite von bis zu neun Metern zählen die Meeresgiganten, die sich lediglich von Plankton ernähren und keine Zähne besitzen, zu den größten Fischen. Mit den Riesenmantas durch den Indischen Ozean zu gleiten, ein ergreifendes Erlebnis!

Maai-Spa – ein Garten Eden

Der Maai Spa gleicht einer blühenden tropischen Oase. Wellness Heaven Der Maai Spa gleicht einer blühenden tropischen Oase.

Und auch der Maai-Spa versteht zu beeindrucken, kommt er doch wie ein Garten Eden im Inselinneren daher. Überall duftet, blüht und schillern mir tropische Blumen, Blüten und Knospen entgegen. Es herrscht eine bedächtige Stille. Bei der Gestaltung des Spa wurde auf jedes noch so kleine Detail geachtet. Besonders imposant ist die Relax-Zone. Diese erscheint wie ein pointillistisches Kunstwerk, dessen orangene Farbtupfer von den Kois stammen, die im Pond munter umher schwimmen. Im Maai-Spa ist von der Garten-Anlage über das Interior Design bis hin zur vollkommenen Massage-Choreographie nach klassischer Thai-Manier alles vollkommen stimmig.

Amari fördert unsere künstlerische Ader zu Tage

Künstlerische Inspirationen erhalten die Amari-Gäste in der „Art Zone“. Wellness Heaven Künstlerische Inspirationen erhalten die Amari-Gäste in der „Art Zone“.

Stimmig, aber auf ganz andere Art, kommt auch Seb’s Kunst Zone daher. Sie erstreckt sich auf viele bunte Hütten. Dabei gleicht jedes Häuschen einem upgecycleten Kunstwerk. Und Kunstwerke können hier auch von den Gästen der Insel selbst geschaffen werden. Dabei sind die beiden dort arbeitenden Künstler wahre Entertainer. Sie bringen unsere Kinder zum Lachen, malen mit ihnen die berauschende maledivische Natur, basteln Schwäne aus Palmenblättern, Segelboote aus Holz und bunte Papierdrachen. Außerdem weihen sie unseren Nachwuchs in die Geheimnisse der „Art Zone“ ein und zeigen ihnen verborgene Kammern und wahre Upcycling-Schätze. Selten zuvor hatten unsere Kinder so viel Spaß wie in Seb’s Kunst-Atelier, in dem sie ihre eigene künstlerische Ader entdeckten.

Weitere Details zum Hotel.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.