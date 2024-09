Ein perfekter Stopover in Dubai

Dubai, die schillernde Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate, begeistert bei einem Stopover mit einer Fülle von Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen. Egal, ob Sie auf der Durchreise sind oder bewusst ein paar Tage hier verbringen möchten, diese Stadt hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier sind einige der Highlights, die Sie in zwei bis drei Tagen in Dubai erleben können:

Tag 1: Moderne Wunder und Shopping

1. Burj Khalifa:

Der erste Tag beginnt am besten mit einem Besuch des Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Die Aussicht von der Aussichtsplattform ‚At the Top‘ auf der 148. Etage ist atemberaubend und ermöglicht einen spektakulären Blick über die Stadt und das umliegende Wüstengebiet. Es ist ratsam, die Tickets im Voraus zu buchen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

2. Dubai Mall:

Direkt neben dem Burj Khalifa befindet sich die Dubai Mall, eines der größten Einkaufszentren der Welt. Neben einer Vielzahl von Geschäften bietet die Mall Attraktionen wie das Dubai Aquarium und den Indoor-Themenpark SEGA Republic. Selbst wenn Sie nicht einkaufen möchten, ist die Dubai Mall aufgrund ihrer Größe und Vielfalt an Unterhaltungsangeboten einen Besuch wert.

3. Dubai Fountain:

Am Abend sollten Sie die Dubai Fountain Show nicht verpassen. Diese beeindruckende Wasser-, Licht- und Musikshow findet direkt vor der Dubai Mall statt und ist ein unvergessliches Erlebnis. Die beste Sicht haben Sie vom Burj Park oder von einem der vielen Restaurants entlang der Promenade.

Entspannung im One&Only One Za’abeel

One&Only One Za´abeel One&Only One Za´abeel One&Only One Za’abeel

Nach einem Tag voller Erkundungen kehren Sie ins luxuriöse One&Only Za’abeel Hotel im Herzen Dubais zurück, das sich nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt ideal für einen Stopover eignet. Dieses Hotel überzeugt nicht nur mit atemberaubendem Ausblick auf die Skyline von Dubai, sondern bietet auch erstklassige Annehmlichkeiten wie einen luxuriösen Spa, mehrere gehobene Restaurants und einen magischen Infinity-Pool mit Blick auf die Stadt. Die eleganten Zimmer und Suiten sind der perfekte Rückzugsort nach einem aufregenden Tag.

Der neu eröffnete Infinity-Pool, der sich zwischen den beiden Hoteltürmen als „The Link“ spannt, ist ein magischer Ort. Schwimmen Sie im kühlen Nass und genießen Sie erfrischt den Blick auf die flimmernde Großstadt und die Wüste im Hintergrund. Im Poolbereich findet sich zudem eine stylische Lounge-Area, in der Sie bei einem Sundowner ideal entspannen können.

Der erste “Longevity Hub von Clinique La Prairie“ in Dubai – Gesund in ein langes und vitales Leben

Die Tester von Wellness Heaven kamen im One and Only One Za’Abeel Mitte August 2024 in den Genuss eines absoluten Spa-Novums: Und zwar im „Longevity Hub von Clinique La Prairie”. Dieses Zentrum für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden ist das erste seiner Art in der zukunftsweisenden Stadt Dubai. Hier legen Experten den Fokus auf die Langlebigkeit und Vitalität ihrer Gäste. In dem eindrucksvollen und exklusiven dreistöckigen Spa-Zentrum werden individualisierte Behandlungen angeboten, die die neuesten Erkenntnisse der transformativen Gesundheitswissenschaft mit modernster Ästhetik und überraschenden Wellness-Lösungen in Einklang bringen. Allein der Besuch des Zentrums wird der Wellness-Heaven Testerin noch lange in Erinnerung bleiben. Dabei trägt bereits die transparent-puristische Architektur des Hubs zum enormen Wohlgefühl der Gäste bei.

Ermittlung des Langlebigkeits-Indizes

Die Wellness-Reise im Longevity Hub beginnt mit der Ermittlung des Langlebigkeitsindizes von Clinique La Prairie und einem ausführlichen Anamnesegespräch mit einer 360-Grad-Bewertung, die sowohl Faktoren zur Stoffwechselgesundheit, des Energie-Niveaus, des Immunsystems aber auch Entgiftungs-Indikatoren mit einbezieht und diese dann misst. Das Ergebnis ist ein persönlicher Langlebigkeits-Index samt ausführlichen Bericht auf dessen Basis dann die anschließende individuelle Anwendung fußt. Dabei zeigt der Bericht auch langfristige Strategien zur Steigerung des Wohlbefindens und des Energie-Levels auf. Sogar nach der Behandlung bleibt ein medizinischer Concierge mit dem Gast in Verbindung, um dauerhaft und nachhaltig auf ein gesteigertes Wohlbefinden hinzuarbeiten.

Entspannung im Pool des One&Only One Za’abeel

Tag 2: Tradition und Kultur

1. Dubai Creek und Al Fahidi Historic District:

Der zweite Tag könnte einem Ausflug in die historische Seite Dubais gewidmet sein. Beginnen Sie mit einem Spaziergang entlang des Dubai Creek, wo Sie eine Abra-Fahrt (traditionelles Wassertaxi) unternehmen können. Besuchen Sie anschließend das Al Fahidi Historic District, auch bekannt als Al Bastakiya. Dieses Viertel bietet einen Einblick in das alte Dubai mit seinen engen Gassen und traditionellen Windtürmen.

2. Dubai Museum und Al Fahidi Fort:

Das Dubai Museum im Al Fahidi Fort zeigt die Geschichte und Kultur der Stadt. Hier können Sie mehr über die Entwicklung Dubais von einem kleinen Fischerdorf zu einer modernen Metropole erfahren.

3. Gold- und Gewürzsouk:

Ein Besuch der traditionellen Souks darf nicht fehlen. Der Goldsouk beeindruckt mit seinen glitzernden Schmuckauslagen, während der Gewürzsouk mit exotischen Düften und einer Vielzahl von Gewürzen und Kräutern lockt. Feilschen ist hier üblich und Teil des Erlebnisses.

The Link Pool im One&Only One Za´abeel One&Only One Za´abeel The Link Pool im One&Only One Za’abeel

Tag 3: Abenteuer und Entspannung

1. Wüstensafari:

Ein absolutes Highlight jeder Dubai-Reise ist eine Wüstensafari. Diese Touren beinhalten oft aufregende Aktivitäten wie Dünenfahrten im Geländewagen, Sandboarding und Kamelreiten. Abends gibt es in einem Wüstencamp ein traditionelles Abendessen mit einer Bauchtanz-Show unter dem Sternenhimmel.

2. Jumeirah Beach und Burj Al Arab:

Nach dem Abenteuer in der Wüste können Sie sich am Jumeirah Beach entspannen. Der Strand bietet einen schönen Blick auf das ikonische Burj Al Arab Hotel, das für sein segelförmiges Design bekannt ist. Für einen besonderen Genuss können Sie einen Nachmittagstee im luxuriösen Hotel buchen.

3. The Palm Jumeirah und Atlantis The Palm:

Ein weiterer Höhepunkt ist ein Besuch der künstlichen Insel The Palm Jumeirah. Hier können Sie das beeindruckende Atlantis The Palm Hotel besichtigen, das neben luxuriösen Unterkünften auch Attraktionen wie das Lost Chambers Aquarium und den Aquaventure Waterpark bietet. Ein Abendessen in einem der zahlreichen Restaurants mit Meerblick ist der perfekte Abschluss Ihres Aufenthalts.

Fazit

Dubai bietet eine faszinierende Mischung aus moderner Architektur, traditioneller Kultur und aufregenden Erlebnissen, die perfekt für einen kurzen Stopover sind. Mit sorgfältiger Planung und einem Aufenthalt im One&Only Za’abeel Hotel, das mit seinem neuen Infinity-Pool und erstklassigen Annehmlichkeiten besticht, können Sie in zwei bis drei Tagen die wichtigsten Highlights dieser beeindruckenden Stadt erleben und einen unvergesslichen Einblick in die Vielfalt und den Reichtum Dubais gewinnen.