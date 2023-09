Die erste „Wellness-Insel“ der Malediven

JOALI BEING: Entdecke die Leichtigkeit

Ich steige aus dem Wasserflugzeug und erblicke einen überdimensionalen Schmetterling, die ikonische Ankunfts-Lobby auf JOALI BEING – dem ersten Wellbeing-Retreat im Indischen Ozean. Wohlgefühl, Gesundheitsprävention und -förderung haben hier oberste Priorität. Das Resort legt seinen Fokus auf Tiefenentspannung, Stressbewältigung, Darmgesundheit, präventive Hautpflege und Energie-Boosting. Das Credo der Insel: „the joy of weightlessness“ – „Entdecke die Leichtigkeit“

JOALI BEING steht für federleichte Ästhetik

Raffiniert inszenierter Lagunen Pool auf JOALI BEING. Wellness Heaven Raffiniert inszenierter Lagunen Pool auf JOALI BEING.

Und genau diese Leichtigkeit erfahre ich auf JOALI BEING nicht nur beim Schnorcheln am kunterbunten Hausriff, sondern auch beim Schwimmen im Lagunen-Pool bei dem gleich mehrere Pool-Landschaften fotogen in die Unendlichkeit des Indischen Ozeans schwappen.

Watsu – und plötzlich werde ich zum Schmetterling

Schwerelos floate ich während einer Watsu-Behandlug im Hydrotherapie-Zentrum auf JOALI BEING. Wellness Heaven Schwerelos floate ich während einer Watsu-Behandlug im Hydrotherapie-Zentrum auf JOALI BEING.

Doch das ultimative Gefühl von Unbeschwertheit erfahre ich während einer 60-minütigen Watsu-Session. Hier werden Elemente des Japanischen Shiatsu und Massage-Komponenten wohltuend im Wasser vereint. Und während mich Filiz Özgür gekonnt im Wasser hält, dreht, wendet, streckt, dehnt, massiert und knetet, beginne ich zu schweben. Ja ich fliege und gleite, ich schlängle, floate und mäandere, ich schrumpfe und wachse, ich kreise und tanze. Ich werde zum Embryo und dann wieder zum Unterwasser-Gigant. Dabei fühle ich mich im Wasser so biegsam und elastisch. Bei geschlossenen Augen werde ich zum Schmetterling, zur Schlange und zum Vogel und manchmal scheint es auch, als löse ich mich unter den erfahrenen Händen von Filiz einfach auf. Und wenn ich die Augen öffne, dann verschwimmen die Lichter über mir zu einem Ganzen und ich bade in einem beglückenden Schwindel. Gänsehaut unter Wasser, geht das? Ja, unbedingt!

JOALI BEING lädt zu Klangreisen ein

Im Klang-Raum SEDA und auf dem Klang-Entdeckungspfad tauche ich in eine kunterbunte Tonwelt ein. Wellness Heaven Im Klang-Raum SEDA und auf dem Klang-Entdeckungspfad erlebe ich eine kunterbunte Tonwelt hautnah.

Eine ähnliche, beinahe transzendentale Erfahrung mache ich während meiner einstündigen Klangtherapie. Hier tauche ich in eine farbenfrohe Klangwelt ein, die mich aus der Realität entführt. Ich bade in den unterschiedlichsten Lauten. Ich höre den Donner, den Wind und das Meer. Ich höre hell und dunkel und auch die Farben. Denn während meines Treatments, das auf einem sogenannten „Sound Bed“ stattfindet, werde ich zu einem Synästhesist. Meine Sinneseindrücke scheinen zu verschmelzen. Sie flüstern, rauschen, hallen, wabern und schallen, ja sie durchdringen mich, all die verschiedenen Töne. Unterhalb meiner Klang-Liege ist nämlich ein harfenartiges Instrument integriert, sodass mein Körper förmlich erfüllt wird von den verschiedenen Schwingungen. Sie scheinen in mich hineinzufließen und mich auf seltsam behutsame Weise zu „knacken“. Knacken tut mich auch die thailändische Therapeutin Meaw während einer kurzen Triggerpunkt-Massage, die sie im Anschluss an die Anwendung realisiert. Nach diesen zehn Minuten scheint es mir, als hätte Meaw Tonnen an Wackersteinen von meinen Schultern genommen und ich genieße ein unvergleichliches Gefühl physischer Befreiung. Und auch im Freien überrascht mich der sogenannte „Discovery Sound Path“. Auf diesem kann der Gast die heilende Wirkung musikalischer Schwingungen hautnah erleben. Insgesamt sorgen 12 Klang-Instrumente für ein akustisches Abenteuer. Dabei gehen sowohl der Klang-Raum Seda als auch der Klang-Entdeckungs-Pfad auf die Ideen des österreichischen Klangheilungsvisionärs Aurelio C. Hammer zurück.

AREKA – Ein beeindruckender Wellness Tempel

AREKA, der inseleigene Wellness Tempel sorgt für Furore. Wellness Heaven AREKA, der inseleigene Wellness Tempel sorgt für Furore.

Im Dschungel-Pool des Lady Spa auf JOALI BEING entspanne ich in vollkommener Einsamkeit und Ruhe. Wellness Heaven Im Dschungel-Pool des Lady Spa auf JOALI BEING entspanne ich in vollkommener Einsamkeit und Ruhe.

Und nicht nur die Anwendungen sind auf JOALI BEING außergewöhnlich, die biophile Architektur, die den Gast auf der Insel erwartet, ist es ebenfalls. Dabei beeindruckt mich das Wellbeing Zentrum AREKA ganz besonders – zählt es sicherlich zu den imposantesten, die ich während meiner vielen Reisen bislang besuchen durfte. Dieser preisverdächtige Spa verdient wahrlich den Namen „Wellness Tempel“. Hier werden Diagnostik und Therapien sowie Lernprogramme und spezielle therapeutische und alternative Behandlungen realisiert. Und das in einem architektonischen Rahmen, der schlichtweg atemberaubend ist. Genau wie die imposante Hydrotherapie-Halle Kaashi, in der der Gast die heilsame Wirkung des Wassers erfährt. Neben Watsu, entdecke ich hier auch ein Türkisches Hammam, eine Himalaya Salzgrotte und einen Banya-Raum. Sogar eine Cryo-Kältekammer lockt auf JOALI BEING mit Better-Aging Effekten. Besonders angetan hat es mir der Lady-Spa. Hier entspanne ich bei einer Tasse Tee mit Blick auf opulentes tropisches Grün. Fitness-affine Gäste können ihren Puls im CORE, dem flächenmäßig größten Gym der Malediven in die Höhe treiben. Sogar mit einem eigenem Kräuterkundezentrum, dem AKTAR punktet JOALI BEING. Genau wie mit einer Tee-Bar in der über 160 verschiedene Tee-Sorten unter den fachkundigen Erläuterungen einer Tee-Zeremonien-Meisterin degustiert werden können.

JOALI BEING steht für vielfältigen, gesunden und schmackhaften Genuss

Im Restaurant “Flow” speise ich auf erhöhten Terrassen mit himmlischen Aussichten auf den Indischen Ozean. Wellness Heaven Im Restaurant “Flow” speise ich auf erhöhten Terrassen mit himmlischen Aussichten auf den Indischen Ozean.

Und auch die Kulinarik ist auf JOALI BEING außergewöhnlich: Alle Restaurants auf der Insel folgen der „Earth-to-Table“-Philosophie. In deren Fokus frische und lokal produzierte Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion stehen. Die kulinarischen Programme werden in Zusammenarbeit mit den Ernährungsexperten des Insel-Retreats zusammengestellt. Individuell können die Speisen überall dort genossen werden, wo es die Gäste wünschen – auf einer privaten Sandbank, im Dschungel oder im Baumhaus, das die Form einer Schildkröte aufweist. Die Gäste haben außerdem die Möglichkeit, im Culinary Learning Center eine individuelle Ernährungsberatung oder Menüempfehlung zu erhalten und interaktive Ernährungskurse zu buchen.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.