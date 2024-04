Das Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort – zu schön um wahr zu sein

“Die Natur ist die Zuflucht des Geistes … reicher noch als die menschliche Vorstellungswelt.”

Edward O. Wilson, Biophilia, 1984

Und so übertrifft das 2.500 ha große Anwesen des Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resorts mit seiner kolossalen Natur bei weitem meine Vorstellungskraft. Aber auch die federleichte Kolonialstil-Architektur, der verwunschene 2.000 qm große “Seven Colours Dschungel Spa”, der vielfach prämierte Golf Course und die kulinarische Mannigfaltigkeit machen den Charme dieses Ausnahme-Resorts aus.

Das Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort verkörpert das reiche Erbe von Mauritius

Das Herzstück des Resorts ist das elegante Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Wellness Heaven Das Herzstück des Resorts ist das elegante Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.

Einer Phantasmagorie gleich, erscheint das eindrucksvolle Anwesen, das auf der einstigen Zuckerrohrplantage von Bel Ombre errichtet wurde. Benannt nach dem berühmten irischen Naturforscher Charles Telfair, der im 19. Jahrhundert in der Gegend lebte, verkörpert das Heritage Le Telfair die reiche Geschichte und das vielfältige Erbe der Insel. Das elegante Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, eines der Herzstücke des Hotels, erinnert noch an vergangene Zeiten und besitzt eine ganz eigene nostalgische Aura. Dabei imponiert mir vor allem das maßgeschneiderte Spa-Programm “Wellness Bliss” des Seven Colour Spas, das sogar eine Safari durch das zum Hotel zählende Bel Ombre Nature Reserve für mich bereithält. Dabei geht das Resort für seine erholungsbedürftigen Gäste die Extra-Servicemeile und fragt die individuellen Wellnesspräferenzen seiner Besucher bereits im Vorfeld ab. Mit der Unterstützung eines engagierten Wellness-Botschafters können Besucher Aktivitäten und Anwendungen auswählen, die den persönlichen Zielen und den individuellen Wohlfühlbedürfnissen entsprechen. Entgiftung kann dabei, genau wie Gewichtsverlust, eine ausgewogenere Ernährung, verbesserte Schlafqualität oder nachhaltige Naturerlebnisse im Fokus stehen.

Beseelende Wellness-Erlebnisse in der Natur des Bel Ombre Nature Reserves

Ein unvergesslicher Höhepunkt: Die Eco Quad Safari durch das Bel Ombre Nature Reserve. Wellness Heaven Ein unvergesslicher Höhepunkt: Die Eco Quad Safari durch das Bel Ombre Nature Reserve.

Mit einem UNESCO-Biosphärenreservat und atemberaubenden Küsten direkt vor der Haustür ist die Natur im Heritage Le Telfair einer der Schlüssel zu einem beseelenden Wellness-Erleben. Dabei ist mein persönliches Highlight eine zweistündige Eco-Quad-Tour, in der ich tief in das strahlende Dschungelgrün des Nature Reserves eintauche und zahlreiche exotische Tiere und Pflanzen bestaunen darf. Von den majestätischen Pink Pigeons bis zu den seltenen Mauritius Kestrels bietet das Reserve eine Fülle endemischer Vogelarten, die ich während der Fahrt entdecke. Auch jahrhundertealte Ebenholzbäume bilden im Reserve die grüne Lunge. Doch die Buggy-Tour führt mich auch vorbei an faszinierenden Ruinen der alten Zuckerfabrik von Heritage. Hier, am Rande der Dalsing-Ebene, kann ich die Geschichte des Landes und die farbintensive Schönheit der Natur hautnah spüren. Die beglückende Exkursion mündet sogar in einem erfrischenden Bad im Pond unter dem glitzernden Wasserfall.

Munteres Pool-Hopping

Der riesige Lagunenpool am C Beach Club lädt mit legerer Lounge Musik zu chilligen Relax-Momenten ein. Wellness Heaven Der riesige Lagunenpool am C Beach Club lädt mit legerer Lounge Musik zu chilligen Relax-Momenten ein.

Die Tour durch das Bel Ombre Nature Reserve ist für mich nicht nur ein Abenteuer, sondern gibt mir auch Gelegenheit, mehr über den Ökotourismus auf der Insel zu erfahren. Und wem das Bad unter dem Wasserfall nicht genügt, dem sei heiteres Pool-Hopping in den drei, teilweise 600 qm großen und lagunenähnlichen Wasserlandschaften des Hotels ans Herz gelegt.

Heritage Le Telfair, ein Resort, das die unterschiedlichsten Urlaubs-Bedürfnisse erfüllt

Stimmungsvoll illuminiert ist am Abend der „Rivière des Citronnière“, der durch das Resort fließt. Wellness Heaven Stimmungsvoll illuminiert ist am Abend der „Rivière des Citronnière“, der durch das Resort fließt.

Dass der „Rivière des Citronniers“ durch das Heritage Le Telfair fließt, um dann in den Indischen Ozean zu münden, ist eine weitere Einzigartigkeit, die zur Originalität des Hotels beiträgt. Dabei sind die romantischen Brücken, die über den Fluss reichen, gerade in den Abendstunden und in der Nacht besondere Hingucker, sind sie doch auf atemberaubende Weise illuminiert. Und überall recken duftende Frangipani, pinke Bougainvilleen und feuerorangene Strelitzien ihre Blüten gen Himmel und sorgen für einen betörenden Duft und farbeuphorische Augenblicke. Dabei erfüllt das Refugium an der Südküste von Mauritius mit spielerischer Leichtigkeit, die verschiedensten Bedürfnisse erholungssuchender Urlauber. Naturliebhaber, Wellness-Afficionados, Golfer und Gourmets kommen im Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort gleichermaßen auf ihre Kosten. Genau wie Familien, Honeymooner oder Singles.

Fine Dining im Château de Bel Ombre

Gediegenes Ambiente, fulminante Aussichten und ein leuchtendes Blumenmeer bietet das Château de Bel Ombre. Wellness Heaven Gediegenes Ambiente, fulminante Aussichten und ein leuchtendes Blumenmeer bietet das Château de Bel Ombre.

Unvergesslich wird für mich auch das Fine Dining Erlebnis inmitten der märchenhaften Kulisse des Châteaus de Bel Ombre bleiben. Von dem sonnigen Hochplateau des Châteaus erschließt sich mir ein bislang nie gesehenes Panorama, das die gesamte Schönheit Mauritius zu vereinen scheint. Dabei zieht mich der botanische Garten des Anwesens mit seinem Blick auf die Savannen-Bergkette beinahe genauso in seinen Bann wie das Château selbst, ein prachtvolles Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 17 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.