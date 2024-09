Auf der Suche nach Ursprünglichkeit und Robinson Crusoe Gefühl?

Inmitten des UNESCO-Biosphärenreservats des Baa Atolls liegt eine Insel, die besonders ursprünglich erscheint und das Robinson Crusoe Gefühl wie keine andere verkörpert: Soneva Fushi. Die Natur, kaum domestiziert, üppig und opulent und von einer wilden, beinahe unzähmbaren Schönheit. Hundertjahrealte Banyan Trees verstecken sich majestätisch im Dschungel zwischen stolzen Kokosnusspalmen und giraffenähnlichen Schraubenbäumen. Die Luft ist nicht nur salz-, sondern auch jasmingeschwängert. Weiße Strände verschwinden in der Unendlichkeit zwischen dem Lagunenblau und dem Dschungelgrün. Und die „Dolphin Beach“ macht ihrem Namen alle Ehre: kleine Spinner-Delfine drehen hier ihre Pirouetten in der Luft.

Soneva Fushi, eine Insel für Sinnsucher aus aller Welt

Wer dieses Idyll nutzen möchte, um bewusster und achtsamer zu leben und sich fernab des Alltags wieder mit sich selbst und der Natur zu verbinden, der sollte das „Soneva Soul Festival“ im Oktober besuchen. Hier können Sinnsucher mit Wellness-Pionieren und Visionären aus aller Welt über die „Zukunft des Wohlbefindens“ diskutieren. Spannende Vorträge und interaktive Workshops werden während des Festivals durch musikalische, künstlerische, sportliche und kulinarische Erlebnisse bereichert. Zu den herausragenden Rednern zählen unter anderem die Onkologin und Naturheilpraktikerin Dr. Nasha Winters, die zum Thema „Die Zukunft des Gesundheitswesens und der Schlüssel zu einem langen Leben“ referiert. Auch die Stärkung des Immunsystems und wie man Krisen zur Persönlichkeitsentwicklung nutzt, zählen zu den Themenfeldern, die während des Festivals für Inspirationen sorgen. Kinoabende unter dem Sternenhimmel und Gaumenschmäuse inmitten der Baumwipfel oder ein Picknick auf der einsamen Insel Mendhoo bescheren den Festival Besuchern ebenfalls unvergessliche Erinnerungen.

AquaTerra, ein Naturschutz-Zentrum zur Wiederaufforstung der Korallen

Und auch in Sachen Nachhaltigkeit gilt Soneva Fushi seit Jahren als Vorreiter. So verbindet die Insel verantwortungsvollen Tourismus mit Nachhaltigkeit. Angefangen bei der hölzernen Architektur über das reflektierte Müllmanagement bis hin zum neuen Naturschutz-Zentrum AquaTerra. Dieses bringt Umweltschutz und Wissenschaft auf einen Nenner. Dank seiner Partnerschaften mit Universitäten und internationalen Wissenschaftlern ermöglicht es Spitzenforschung. Dabei hat sich AquaTerra die Wiederaufforstung der Korallen auf die Fahnen geschrieben. Das Ziel des Naturschutz-Zentrums: die Korallensysteme rund um die Insel wieder herzustellen und ein Korallenzentrum für die Malediven zu etablieren. Das Team von AquaTerra wendet für sein Projekt die „Mineral Accretion Technology“ (MAT) an. Dabei wird Schwachstrom genutzt, um die Anreicherung von Kalziumkarbonat, dem Mineral, das die Skelettstruktur der Korallen bildet, zu fördern. Außerdem beherbergt AquaTerra auch ein Laich- und Aufzuchtlabor zur Entwicklung hitzeresistenter Superkorallen. Sogar ein 3D-Drucklabor zur Herstellung von Korallensubstrat nennt das Zentrum sein Eigen. Und die Erfolge können sich sehen lassen: Am Hausriff tauche ich in einen pulsierenden Unterwasserkosmos ein und entdecke rund um die Insel überall Korallen-Aufzuchtstationen, die in mühevoller Kleinstarbeit vom AquaTerra Team gepflanzt wurden.

