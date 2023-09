Wanderlust: Zu Fuß zu den goldenen Dörfern

Wenn die Reise in die Alpen zu weit, der Wunsch nach Bergwandern aber trotzdem vorhanden ist, fahren die meisten Norddeutschen in den Harz. Nicht viel weiter ist der Weg ins Sauerland. Berge gibt es hier auch und zum Wandern ist die Region ideal. Der Langenberg, höchste Erhebung, ist immerhin 843 Meter hoch. Bestens ausgeschilderte Wege und Radrouten, weite Ausblicke auf die sanften Hügel, hin und wieder ein Besucher-Bergwerk, eine Kunstschmiede oder ein Gasthaus mit Panoramablick – alles da, was der Wanderer wünscht.

Golddorf-Routen: Sieben ausgezeichnete Ortschaften

Natur und Kultur lassen sich vor allem auf den Golddorf-Routen verbinden, auf denen Wanderer, aber auch Radfahrer sieben vom Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ ausgezeichnete Ortschaften im Schmallenberger Sauerland entdecken können (schmallenberger-sauerland.de). Holthausen gehört zum Beispiel dazu. Strahlendes Weiß und Tiefschwarz sind die Farben der herausgeputzten Orte, in denen alles perfekt und aufgeräumt zu sein scheint. Schiefergedeckte Fachwerkhäuser, Geranien vor den Fenstern, Holzbänke unter alten Bäumen.

Weitblick über das Sauerland

Der Weg führt vorbei am Golfplatz von hier durch den Wald nach Niedersorpe, auch ein Golddorf. Die Sorpe, ein Flüsschen, plätschert vor sich hin und wer mag, legt entweder hier eine Rast zum Wassertreten und Picknicken ein oder später im Birkenhof, einem Landcafé mit eigener Rösterei. Lohnenswert für Einsteiger ist der Sonnenweg am Aussichtsberg Wilzenberg mit anschließendem Abstecher nach Grafschaft, auch ein hübsches Golddorf.

Das Dorf Grafschaft im Sauerland gehört zu den besonders schönen „Golddörfern" und scheint im Herbstlicht zu leuchten. Anke Geffers Das Dorf Grafschaft im Sauerland gehört zu den besonders schönen „Golddörfern“ und scheint im Herbstlicht zu leuchten.

Wellness mit Park und Pool

Als perfekter Ausgangspunkt für alle Wanderungen bietet sich das Romantik Wellness Hotel Deimann in Winkhausen an (deimann.de), das neben einem parkähnlichen Garten auch eine großzügige Wellnesslandschaft mit Außen-und Innenpool sowie eine sehr gute Küche für Pensionsgäste und das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Hofstube vorzuweisen hat.

Gelegen in einem großen Park bietet das Hotel Deimann Wellness, Erholung und ein ausgezeichnetes Restaurant. Hotel Deimann hfr Gelegen in einem großen Park bietet das Hotel Deimann Wellness, Erholung und ein ausgezeichnetes Restaurant.

Hotelchef Andreas Deimann, selbst begeisterter Wanderer, führt seine Gäste zu den schönsten Plätzen in der Umgebung. Wer alle Wege gehen möchte, bucht am besten eine Wanderwoche.