Urlaub vor Hamburgs Haustür: Lühesand: Ab auf die Elb-Insel!

Lühesand –

Ferien auf der Trauminsel, Hängematte unter Palmen, den Indischen Ozean vor der Nase – das dürfte in diesem Sommer wohl eher nichts werden. Aber Inselurlaub ohne Palmen und ohne Indischen Ozean, nur mit Strand und Wasser – das geht auch vor der Haustür. Auf Lühesand mitten in der Elbe zum Beispiel. Erholungsfaktor: sehr hoch. Kosten: fast keine.

Die Trauminsel für Daheimgebliebene liegt in der Elbe, überzeugt mit weitem Grasland und lädt nicht nur zum Baden und Faulenzen, sondern auch zum Schiffegucken ein. Lühesand heißt das kleine Paradies, zu erreichen nach etwa einer Stunde Autofahrt per Fähre ab Sandhörn in der Nähe von Stade.

Lühesand: Nur fünf Minuten dauert die Überfahrt

Fähre ist zu viel gesagt. Das kleine Boot, die „Sottje II“, gehört dem Inselpächter Holger Blohm, der zwar Camper mit ihren Wohnwagen über die Elbe zur Insel bringt, ansonsten aber nur Fußgänger transportiert. Das heißt. Fahrräder und Autos müssen auf dem Festland stehen bleiben. Nur fünf Minuten dauert die Überfahrt und das Inselparadies ist erreicht. Die Fahrtzeiten: je nach Saison, am besten nach telefonischer Absprache. Die Wahl der Unterkunftsmöglichkeiten ist beschränkt. Genauer gesagt: Es gibt nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Und das ist der Campingplatz. Zelt aufstellen, Luftmatratze raus, fertig ist das Ferienlager. Wasch- und Toilettencontainer sind vorhanden, Strom gibt es an den Standplätzen nicht. Wer keinen Wohnwagen hat, kann einen mit direktem Elbblick mieten. Auch hier ist Holger Blohm der Mann der Stunde. Der 61-Jährige betreibt den Campingplatz in 3. Generation.

Urlaub auf Lühesand: Wohnwagen mit Elbblick

Angekommen auf dem Flusseiland gilt es drei Kilometer Natur zu erkunden, Wiesen, Büsche, Sand nur bei Ebbe. Zum Campingplatz gehört das Gasthaus – für alle, die Bier, Schnitzel oder Süßigkeiten nicht selbst mitgebracht haben, absolut lebensnotwendig. Und für alle anderen auch, denn hier trifft man sich – zum Plaudern, wenn man möchte. Zum gemeinsamen Essen. Oder einfach nur so. Betrieben wird das Gasthaus von Iris und Kai-Uwe Gosch.

Essen im Insel-Gasthaus Gosch Lühesand

Der südöstliche Inselteil steht unter Landschaftsschutz, die ganze Insel ist ein Vogelparadies. Der Wind rauscht, die Vögel zwitschern. Die anderen Camper sieht man kaum. Platz gibt es für 200 Übernachtungsgäste, in Corona-Zeiten nur für halb so viele.

Die Abiturientinnen Laura und Kira aus Fischbek haben Lühesand für sich entdeckt. Bettina Blumenthal Foto:

Blohm hat noch 30 Plätze frei auf seinem Zeltplatz, der nicht in Parzellen unterteilt ist. Locker verteilt unter Bäumen stehen die Wohnwagen und Zelte, nicht dicht an dicht wie anderswo.

Volker und Heike Pfeiffer aus Rotenburg an der Wümme haben es sich schon mal gemütlich gemacht. Als Stammgäste kennen sie jeden Fleck auf Lühesand und kommen doch oder gerade deswegen immer wieder. „Hier haben wir unsere Ruhe – an der Ostsee ist es uns viel zu voll, da stehen wir ja schon bei der Anreise nur im Stau.“

Auch Laura und Kira, Abiturientinnen aus Fischbek, habe Lühesand für sich entdeckt. „Wir lieben es zu campen und kommen gern hierher, wenn wir mal eine Auszeit brauchen.“

Neben Faulenzen und Entspannen gehört Schiffegucken zur Hauptbeschäftigung auf Lühesand. Bettina Blumenthal Foto:

Gäste ohne eigenes Zelt oder ohne Camper können seit Kurzem in einem Mietwohnwagen mit direktem Blick auf die Außenelbe kampieren. Zum Schwimmen treffen sich alle auf der „Innenseite“ der Insel. Auch da ist die Strömung sehr stark, am besten geht man bei Ebbe ins Wasser. Dann kommt auch ein kleiner Strand zum Vorschein. Manchmal kann man Rehe beobachten. Die leben auf Lühesand. Wenn es ihnen zu voll wird auf der Insel, schwimmen sie auf das Festland zurück.

Info: Erwachsene zahlen sechs Euro pro Nacht, Kinder bis 14 Jahre 4 Euro. Ein Zelt kostet drei Euro pro Nacht. Für die Fährüberfahrt zahlen Camper 1,20 Euro pro Person. Die Preise für Überfahrten für Wohnmobile/ Wohnwagen unter Tel. 0178-3508137 (Mo-Fr ab 19 Uhr / Sa-So ab 11 Uhr) oder unter blohm.luehesand@gmx.de.

Internet: www.luehesand.de