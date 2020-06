Urlaub in Corona-Zeiten: Das sind die fünf beliebtesten Reiseziele der Deutschen

Die meisten können es kaum noch erwarten: Am Strand spazieren gehen, Tapas essen und in lauschiger Nacht durch enge Gassen schlendern. Am 15. Juni werden die Reisewarnungen für 29 EU-Länder aufgehoben – das weckt bei vielen die Hoffnung auf Sommerurlaub trotz Corona-Krise. Das Verbraucherportal „Vergleich.org" hat anhand von Google-Suchanfragen ausgewertet, welche Urlaubsländer in Europa die beliebtesten sind. Es gibt eine große Überraschung.

Ob Barcelona, Madrid, Mallorca oder Ibiza – Hauptsache Spanien! Die Deutschen haben bei den europäischen Reiseziele einen klaren Favoriten: Mit 157.980 Suchanfragen belegt die iberische Halbinsel den ersten Platz. Viva España!

In Corona-Zeiten: Spanien als Urlaubsziel am beliebtesten

Wer auf Platz zwei jedoch Italien erwartet hat, wird überrascht. Das Land, in dem die Zitronen blühen, liegt nur auf Platz 4. Auf Spanien folgt zunächst Griechenland mit 133.020 Suchanfragen. Die Wiege der europäischen Kultur lockt nicht nur mit zahlreichen antiken Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis, sondern auch mit bezaubernder Landschaft, Buchten mit azurblauem Wasser und endlosen Stränden. Und auch die etwa 6000 Inseln, von denen nur 227 bewohnt sind, locken viele Urlauber an.

Vor Italien folgt dann auf Platz drei der beliebtesten Reiseziele Europas Kroatien. Traumhafte Inseln, prunkvolle Architektur in historischen Städten oder teils unberührte Natur sorgt für die hohe Attraktivität des Landes – der erschwingliche Preis dürfte ebenfalls für die vielen Suchanfragen (120.360) von Bedeutung sein.

Die beliebte Serie „Game of Thrones" half Kroatiens Stadt Dubrovnik zu steigender Beliebtheit und auch die Kulturmetropole Split oder die Stadt Zadar mit ihren römischen und venezianischen Ruinen gehören zu den Highlights Kroatiens. Doch nicht nur die Städte, auch der Nationalpark Plitvicer Seen, eines der ersten UNESCO-Weltkulturerben, überzeugt mit seiner Pracht: Teils unberührte Natur lässt sich hier bestaunen.

Kroatien beliebter als Italien

Nun endlich folgt das Urlaubsland, das wir Deutschen für „La Dolce Vita" lieben: Italien! Wer einmal hier war, kann sich dem besonderen Charme dieses Landes nicht entziehen. Aktivurlauber, Feinschmecker, Kunsthistoriker, Erholungsurlauber – jeder kommt hier auf seine Kosten. Florenz verzaubert mit ihren Kunst- und Architektur-Meisterwerken der Renaissance, mit Werken von Michelangelo oder Botticelli, Rom mit ihrem kosmopolitischen Charme, antiken Ruinen und Vatikanstadt.

Ein weiteres Highlight ist die italienische Küche, deren Höhepunkt für viele in einer Schlemmerreise durch die Weinberge und Olivenhaine der Toskana liegt. Doch auch für Strandurlauber ist entlang der 7.500 Kilometer langen Küste der Adria oder der Riviera sowie den Inseln Sardinien, Sizilien oder Elba garantiert das Richtige dabei. 99.590 monatliche Suchanfragen bringen Italien auf den vierten Platz.

Österreich überzeugt als Naturparadies

Auch Österreich ist bei deutschen Urlaubern beliebt – und mit 57.050 Suchanfragen auf Platz 5. Egal ob Steiermark, Salzburger Land oder Kärnten, die atemberaubende Berglandschaft Österreichs belohnt Wanderer mit ihrem einzigartigen Alpenpanorama und den zahlreichen naturnahen, idyllischen Badeseen, in denen man sich abkühlen kann.



Doch das Naturparadies Österreich bietet nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch Naturschauspiele wie brausende Wasserfälle und tiefe Schluchten.