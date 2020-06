Touristen-Ansturm auf Dänemark: Urlauber brauchen Geduld: Lange Staus an der Grenze

Seit Montag dürfen deutsche Urlauber nach langem Warten wieder nach Dänemark einreisen. Der Ansturm der deutschen Touristen macht sich dabei an der dänischen Grenze bemerkbar. Bereits am frühen Morgen kam es an den Grenzübergängen zu langen Staus.

Über die A7 kamen Autofahrer am Montagmorgen nur schleppend voran. Auch am Übergang Kupfermühle bildete sich eine etwa ein Kilometer lange Schlange, wie die Polizei Südjütland twitterte. Denn obwohl die Grenze für deutsche Urlauber wieder offen ist, wurden die Kontrollen nicht eingestellt.

Urlaub in Dänemark: Staus an der Grenze

Neben deutschen Touristen dürfen auch norwegische und isländische Urlauber wieder nach Dänemark, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben. Nach Angaben des dänischen Branchenverbandes werden bereits am Montag deutsche Gäste in rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet, darunter allein 5300 in Südjütland.

Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner in dem Land besuchen will, darf bereits seit Ende Mai wieder ins Land. Zudem dürfen Einwohner Schleswig-Holsteins seit Montag ohne triftigen Grund wieder nach Dänemark einreisen. (alu)