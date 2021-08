Stadtrundgang durch Poppenbüttel: Wasser, Wälder, Wanderwege

Poppenbüttel –

Die Alster hoch in Richtung Norden – da liegt Poppenbüttel. Schleusen, Teiche, Wald, das AEZ und sogar eine kleine Burg gibt es hier. Simone Lorenz (55), MOPO-Layouterin, lebt seit 43 Jahren in dem Stadtteil und zeigt uns ihre Lieblingsplätze.

Alsterliebe

Wir starten am S-Bahnhof, beziehungsweise gegenüber. Zum Glück sind draußen noch zwei Plätze frei in der Alsterliebe. Avocado-Toast und Grüner Tee, dazu Blick auf das Geschehen im Frahmredder, eine gute Vorbereitung für unseren Rundgang. Frühstück serviert Inhaberin Saskia Schäfer donnerstags, freitags und samstags. Das Café ist auch ein Conceptstore für alles, was schön ist: Klamotten, Kissen und Kerzen. Aber wir wollen ja weiter. Und gehen los, über den Stormanplatz zum Alsterwanderweg in Richtung Norden.

Burg Henneberg

Gut, dass Simone dabei ist, sonst wäre ich vorbeigelaufen an der Burg Henneberg. Hinter einem Eisentor mit goldenen Spitzen liegt Hamburgs einzige Burg, vor 140 Jahren im Maßstab 1:4 der Burg Henneberg in Thüringen nachgebaut. Das „Alsterschlösschen“ ist in Privatbesitz, ist aber für Veranstaltungen zu mieten. Von der Poppenbüttler Schleuse aus kann man den Turm sehen. Wander-und Radwege laden zu Touren ein, am schönsten ist es aber, ein Kanu zu mieten und auf der Alster zu paddeln.

Café Reinhard

Auf dem Weg zum Kupferteich verlassen wir den Alsterwanderweg, in Höhe Alsterfurt, biegen links ab und stoppen am Cafe Reinhardt an der Poppenbüttler Hauptstraße 37, einer Institution in Hamburgs Norden. „Früher habe ich hier nach dem Discobesuch öfter frischgebackene Brötchen geholt, damit konnte ich meine Eltern dann ein besänftigen, wenn ich die ganze Nacht über weg war”, erinnert sich Simone. Brötchen gibt es hier immer noch – die besten Franzbrötchen weit und breit . Ein kleines Stück auf der Poppenbüttler Hauptstraße in Richtung Norden, dann nach links in die Straße „Kupferhammer” an der Mellingbek entlang, sind wir nach einer halben Stunde am nächsten Ziel.

Kupferteich

Alle Hunde sind schon da – und Nala und Arinya rennen los, um ihre vierbeinigen Freunde zu begrüßen. Die Freilaufwiese am Kupferteich hat sich zum Treffpunkt aller Dogwalker der Umgebung entwickelt.

Eine lange Runde um die Teiche dauert etwa zwei Stunden, wir entscheiden uns heute für eine kürzere Tour und gehen über den Schildkrötenweg. Der heißt bei den Poppenbüttlern so, weil sich auf den Seerosenblättern häufig Wasserschildkröten sonnen.

Alstertal Einkaufszentrum

Das Alstertal Einkaufszentrum (AEZ) am Heegbarg ist mit 240 Läden ein Shoppingparadies für alle, die es etwas exklusiver mögen. Designermode, Schuhe, alles in großer Auswahl vorhanden. Simone und ihre Tochter Kira (22) schauen gern bei „Elkline” vorbei, nachhaltige Outdoormode, made in Hamburg. Wir verschieben einen Besuch auf später, weil das AEZ nicht an unserem Weg liegt.

Kaminstube

Noch was essen am Abend? Auf dem Rückweg zur S-Bahn kommen wir am Restaurant „Stocks” vorbei, ein reetgedecktes Fachwerkhaus an der Mellingbek. Simone empfiehlt die Kaminstube im Obergeschoss. „Hier sitzt man auf mit Fellen bedeckten Stühlen am offenen Feuer wie in einer Almhütte – und das Wiener Schnitzel oder der Kaiserschmarrn sind auch top.” Perfekter Abschluss für einen „Urlaubstag” in Poppenbüttel.