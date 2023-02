Skiurlaub im Familienhotel: Kinder, ist das schön hier

Wer kleine Kinder hat, weiß: Ein Urlaub ist oft mehr anstrengend als erholsam. Doch in Tirol gibt es ein verstecktes Paradies für gestresste Eltern – Kita inklusive.

550 Einwohner, 1500 Betten, mit 1300 Höhenmetern schneesicher, dazu ein nettes Skigebiet: Berwang in Tirol ist ein idyllisch gelegenes Bergdorf – über dem das „Familotel Kaiserhof“ wie eine Burg thront. Liftstation und Rodelstrecke sind ums Eck, Wanderwege führen am Haus vorbei – doch die wahre Attraktion findet sich im Inneren.

Es sind viele kleine Momente, in denen klar wird, dass hier etwas grundsätzlich anders ist. In der frisch renovierten Lounge sitzen Eltern nachmittags entspannt bei Kaffee und Kuchen oder dem ersten Apérol. Die Kinder? Spielen hinter einer Glastür mit riesigen Legosteinen, gedämpftes Lachen und Kreischen ist zu hören.

Familotel Kaiserhof: Hier ist alles auf Kinder ausgerichtet

Und wenn sie doch vorbeigerannt kommen, will man kurz „nicht so laut“ zischen – und lehnt sich dann entspannt zurück, schräge Blicke und hochgezogene Augenbrauen gibt es hier ja nicht.

Beim Essen darf das Baby nebenan beherzt mit dem Löffel auf dem Tisch rumhauen, jedes Kind sucht sich morgens, mittags und abends sein Menü selbst vom wunderbaren Buffett aus – keine Wartezeit, die überbrückt werden muss, kein Genörgel, dass etwas nicht schmeckt.

Das weitläufige Hotel thront wie eine Burg über dem Bergdorf Berwang. hfr Das weitläufige Hotel thront wie eine Burg über dem Bergdorf Berwang.

Und während die Eltern abends ihren Wein trinken, sind die Kleinen irgendwo zwischen Bällebad, Kletterparcours, Kino und Malwand verschollen.

Kann was passieren? Muss ich aufpassen? Stören die Kinder andere Gäste? All das, was Eltern im Urlaub auf Trab hält, für Spannungen und Konflikte sorgt, fällt weg. Und das, was zu Hause zu kurz kommt, gibt es im Überfluss. In Ruhe alleine essen? Gerne, es gibt ja betreutes Kinderessen. Ein Pärchen-Tag? Kein Problem: Das Hotel hat eine eigene Kita mit – je nach Saison – bis zu zehn Vollzeitbetreuerinnen. Babys ab einem Monat können abgegeben werden, für Größere gibt es täglich wechselndes Programm.

Kita, Spielplatz, Schwimmbad – und ganz viel Zeit für Eltern

„Zu Hause muss ich kochen, aufräumen, einkaufen, mich um die älteren Kinder kümmern – hier sind diese versorgt und ich kann mich endlich entspannen oder ganz in Ruhe um mein Baby kümmern“, beschreibt Chefin Isabel Kuppelhuber die Gefühlslage vieler Gäste.

Im Keller des Hotels gibt es eine komplette Spiellandschaft mit Spielplatz, Bällebad und Kletterwand. hfr Im Keller des Hotels gibt es eine komplette Spiellandschaft mit Spielplatz, Bällebad und Kletterwand.

Es gibt wenige Hotels, die derart konsequent auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern bis zehn Jahre ausgelegt sind. Babys ab einem Monat werden von 9 bis 17 Uhr betreut, ältere Kinder von 10 bis 20 Uhr, jedes der 83 Zimmer und Familiensuiten hat eine Wickelauflage, Flaschenwärmer und Nachtlichter, das Babyfon kann an die Rezeption gestellt werden, die Küche bereitet Brei frisch zu, im Restaurant gibt es Babywippen, für Ausflüge und Wanderungen stehen Tragesysteme, Kinderwagen, Fahrradanhänger, Schlitten usw. bereit. Im Keller ist ein riesiger Spiel-, Bade- und Kitabereich, man kann mit seinem Kind spielen, mal eben in die Sauna, dann zur Massage und dann wieder mit Kind ins hoteleigene Schwimmbad auf eine Runde Wasserball – stört ja niemanden.

Kinder werden bei Bedarf morgens zur Skischule gebracht, fürs Mittagessen im Hotel abgeholt – und bei Bedarf noch mal für einen Nachmittagskurs zur Piste gebracht oder im Hotel betreut.

Familie Kuppelhuber-Angerer kümmert sich persönlich um ihre Gäste hfr Familie Kuppelhuber-Angerer kümmert sich persönlich um ihre Gäste

„Eltern können so den ganzen Tag auf die Piste oder Nachmittags ins Spa und die Kinder haben ihren Spaß“, sagt Alois Angerer, der den Kindern besonders gerne Berwangs Natur nahebringt.

Das hat, allein aufgrund des Personalaufwandes und der vier Sterne, natürlich seinen Preis. Dafür ist man aber auch am dritten Tag so entspannt wie sonst, wenn überhaupt, nach zwei Wochen.

Das ist der Familotel-Verbund

2016 hat der Kaiserhof nach einer bewegten Geschichte voll auf Familien gesetzt und ist eine Kooperation mit Familotel eingegangen. 62 meist inhabergeführte Betriebe gehören dem wachsenden Verbund an, der Schwerpunkt liegt im Allgäu und Tirol, mittlerweile gibt es die zertifizierten, kinderoptimierten Häuser auch an Ost- und Nordsee und der Mecklenburger Seenplatte.

Was sie alle auszeichnet: der Anspruch, Familien einen möglichst entspannten Urlaub zu ermöglichen.

Infos: www.kaiserhof.at, Preise: 2 Erw.+2 Kinder, 1 Woche im März ab 3200 Euro inkl. Vollpension

Anreise: Am besten mit dem Nachtzug von Hamburg nach München, 5 Personen im Privatabteil ab 199 Euro, weiter mit Regionalzug nach Bichlbach

Skigebiet Berwang: 36 Kilometer, 13 meist moderne Lifte

Weitere Familotels: www.familotel.com