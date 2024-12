Ski in und Ski out – Von der Piste in den Spa

Nach dem Frühstück als einer der Ersten direkt auf die Skipiste die unberührten Hänge hinunterwedeln und nachmittags im Hotel-Spa entspannen. Zahlreiche Wintersportorte punkten mit Ski in und Ski out Wellness Hotels, die Aktivsein und Regeneration perfekt kombinieren. Die Wellnesshotel-Testerin Andrea hat einige für Sie getestet.

Leogang, Salzburger Land – Wellness trifft auf Naturidylle

Leogang ist bekannt für seine traumhafte Lage im Skigebiet Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn – einem der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Hier warten insgesamt über 270 abwechslungsreiche Abfahrtskilometer und 70 topmoderne Skilifte auf den skibegeisterten Wellnessurlauber. Dabei hält das Skigebiet für jeden Schwierigkeitsgrad die richtige Abfahrt bereit – von der familienfreundlichen Piste bis zu anspruchsvollen Hängen.

Rivus in Leogang – Mitten im Winterwunderland

Das 4*S Boutique Hotel punktet mit bester Lage direkt an der Talstation der Asitzbahn. Das Rivus Das 4*S Boutique Hotel punktet mit bester Lage direkt an der Talstation der Asitzbahn.

Ein Hotel in Leogang wartet mit einer besonderen Premiumposition auf seine skifahrenden Gäste: Das Rivus. Weniger als 50 Meter trennt das 4 Sterne S Boutique Hotel nur von der Talstation der Asitzbahn und somit vom direkten Einstieg in eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Nach einem stärkenden Frühstück am regionalen Frühstücksbuffet heißt es Skier an und rein ins Schnee-Abenteuer und das ganz ohne Skibus oder Auto. Letzteres kann im Rivus getrost eine Verschnaufpause einlegen oder sogar ganz zu Hause bleiben. Denn Gäste, die umweltfreundlich mit der Bahn anreisen, werden vom Hotelpersonal sogar kostenlos am Bahnhof in Leogang abgeholt. Ein weiterer Pluspunkt: Unmittelbar neben dem Rivus befinden sich nicht nur ein Skiverleih, sondern auch mehrere Skischulen. Hier können Anfänger jeder Altersgruppe und in jedem Schwierigkeitsgrad ihren Fahrstil perfektionieren. Auch die Kleinsten kommen im Rivus voll auf ihre Kosten. Denn das Kinderskiland wartet direkt hinter dem Hotel auf die Junior-Skifahrer, die von ihren Eltern oder Großeltern bei ihren ersten Fahrversuchen bequem vom Balkon des Hotels beobachtet werden können. Für erwachsene Skifahrer birgt das Rivus, gerade nach einem herausfordernden Tag auf der Piste, den Vorteil, dass gleich drei malerische Talabfahrten direkt ins Hotel führen. Sodass im Rivus die Skier sofort gegen das Badehandtuch für die Sauna getauscht werden können. Dabei erfreut das Hotel Schwitz-Adepten mit gleich mehreren Saunen: So wartet der Family Spa (Textilbereich) mit einer Finnischen Sauna, einer Bio-Sauna, einem Dampfbad und einer Infrarotkabine und Wasserbetten auf erholungsbedürftige Skifahrer-Familien. Während der Adults only Nature Spa mit einem Sole-Dampfbad, einem Whirlpool, einer Finnischen und einer Bio-Sauna lockt. Insgesamt drei beheizte Pools lassen müde Muskeln locker werden. Zur leiblichen Stärkung am Abend wird im Rivus übrigens ein 5-Gang Wahlmenü serviert, sodass es am nächsten Tag wieder schwung- und kraftvoll auf die Piste gehen kann.

Das Legoanger Holzhotel Forsthofalm – Rasanter Pistenspaß auf 1.050 Höhenmetern

Das Holzhotel Forsthofalm befindet sich mitten auf der Skipiste. Günter Standl (www.guenterstandl.de) / Holzhotel Forsthofalm. Das Holzhotel Forsthofalm befindet sich mitten auf der Skipiste.

Auch das Holzhotel Forsthofalm in Leogang erfreut sich an einer phantastischen Alleinlage direkt auf der Skipiste. Wer hier urlaubt kann gleich morgens, sogar noch vor dem Frühstück, seiner wintersportlichen Passion frönen und der Erste am Lift und auf den noch unberührten Pisten sein, ganz ohne Fahrerei und lästige Parkplatzsuche. Dabei befindet sich die Forsthofalm auf 1.050 Höhenmetern, nur 50 Meter vom Skilift entfernt. Doch die Forsthofalm steht nicht nur für rasantes Pistenvergnügen, sondern auch für Langlauf, Schneeschuhwanderungen, Rodeln oder Freeriden und akrobatische Sprünge im Fun Park. Der hauseigene Ski-Verleih sorgt dabei ganz bequem für die sportliche Winterausrüstung. Nach dem Wintersport ruft der Sky Spa mit einer 90°C und einer 60°C heißen Sauna mit wechselnden Aufgüssen mit natürlichen Ölen und Kräutern und phänomenalen Aussichten auf die Leoganger Steinberge. Während Gäste beim Schwimmen im kleinen, aber feinen Rooftop Pool die vorbei rauschenden Skifahrer bewundern können. Und wer zum Skifahren noch eine sportliche Ergänzung sucht, der wird bei den mehrmals täglich angebotenen Yogakursen in der Forsthofalm sicherlich fündig. Für Partystimmung am Abend sorgt übrigens jeden Samstag DJ Marc Kukka mit seinen Disco Vibes und House Tunes, während donnerstags mit DJ und live Saxophon auf der Bergterrasse der Winter und das Leben gefeiert werden.

Das Good Life Resort die Riederalm – Gourmetpension am Berg

Die Riederalm punktet nicht nur mit Ski in und Ski out Vergnügen, sondern auch mit einer von Gault Millau ausgezeichneten Gourmetpension. Good Life Resort die Riederalm. Die Riederalm punktet nicht nur mit Ski in und Ski out Vergnügen, sondern auch mit einer von Gault Millau ausgezeichneten Gourmetpension.

Ein weiteres Ski in und Ski out Hotel in Leogang ist die Riederalm. Sie liegt ebenfalls direkt an der Talstation der Leoganger Asitzbahn und bietet sogar die Annehmlichkeit eines Skiraumausgangs direkt auf die Piste. Umgeben von sanften Hängen über schwarze WM-Abfahrten, von Funpark und Funslopes über Speedstrecken bis zu Snow Trails besitzt die Riederalm die perfekte Ausgangslage für Skifahrer, Snowboarder und Carving Fans. Der Skischultreffpunkt befindet sich übrigens direkt vor der Hoteltüre während die Skischule und der Skiverleih neben der Riederalm beheimatet sind. Übungslift und Leo’s Kinderland sind außerdem nur ein paar Schritte vom Hotel entfernt, sodass die ersten Skistunden stressfrei erfolgen. Dabei ist die Riederalm prädestiniert für Wellness- Skiurlaub mit der ganzen Familie. Denn nach aufregenden Stunden im Schnee garantieren Leogangs erste Indoor-Wasserrutsche und die Pinzgauer Wasserfestspiele Badespaß für Jung und Alt. Doch der sich über 2.000 qm erstreckende Wellnessbereich mit zwei Pools (darunter ein Thermalpool) bietet auch einen ruhigen Adults only Mountain Spa, der Ruhe suchenden Besuchern gerecht wird. Und wer nach der Skiabfahrt noch mehr Action sucht, der kann sich in der neuen Trampolinhalle oder im Panorama-Fitnesscenter nach Herzenslust austoben. Gourmets kommen in der Riederalm ebenfalls auf ihre Kosten. Denn Küchenchef Andreas Herbst verwöhnt sine Gäste mit einer von Gault Millau ausgezeichneten Gourmetpension.

Hinterglemm, Salzburger Land – Skivergnügen und exklusive Erholung

Auch Hinterglemm, ist Teil des Skicircus und dank des weit verzweigten Pistennetzes und der zahlreichen Liftanlagen ein wahrer Hotspot für Wintersportler. Dabei bietet Hinterglemm sowohl für Anfänger als auch Profis optimale Bedingungen. Letztere zeigen ihr Können im Rahmen der Ski Alpine Weltmeisterschaft, die 2025 in Saalbach stattfindet. Dabei ist der Zwölferkogel das Zentrum der Skiwelt in Saalbach Hinterglemm.

Hotel Das Zwölferhaus: Aus den Federn, fertig, los!

Das Zwölferhaus befindet sich unmittelbar an der 12er Kogel-Bahn. Hotel Das Zwölferhaus ****Superior Das Zwölferhaus befindet sich unmittelbar an der 12er Kogel-Bahn.

Ein Wellnesshotel befindet sich mitten drin im Weltmeistergeschehen: Das Zwölferhaus. Denn es liegt in Hinterglemm direkt an der Skipiste und bietet den Komfort und Luxus ohne lange Anfahrtswege direkt hinein ins Skivergnügen zu starten. Ganz nach dem Motto: „Aus den Federn, fertig, los!“ können die Gäste des Zwölferhauses gleich vom Bett aus auf die Skipiste springen. Dann das Wellnesshotel befindet sich unmittelbar an der 12er Kogel-Bahn, die die Besucher in nur zwei Sektionen direkt auf den Zwölferkogel führt. Ganz ohne Skibus, Auto oder lange Fußmärsche. Dabei bietet der Skipass, die Ski Alpin Card, Zugang zu gleich drei Skigebieten als Ticketverbund: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See sowie zum Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn Kaprun. Damit liegen 408 Pistenkilometer und 121 Seilbahnen und Liftanlagen dem passionierten Wintersportler zu Füßen. Und auch das Skifahrerherz von Anfängern wird im Zwölferhaus lachen. Denn die Skischule Hinterglemm liegt vis-à-vis dem Hotel. Während im Erdgeschoss des Hauses ein Skiverleih situiert ist. Für alle Hotelgäste gibt es hier sogar einen 10-%-Rabatt auf das Ausleihen von Ski- und Snowboard-Ausstattung. Und wem der Sinn nach noch mehr Skispaß steht, der sollte sich das Nachtskilaufen in Saalbach Hinterglemm nicht entgehen lassen. Die Piste an der Unterschwarzachbahn ist an sechs Tagen pro Woche auch abends befahrbar. Allerdings sollten sich die Besucher des Zwölferhauses unbedingt auch eine Verschnaufpause im Sky-Wellness im Dachgeschoss des Hauses gönnen. Mit Blick auf die glitzernden Skipisten und die weiße Winterwunderwelt wird hier in der Finnischen Panorama-Sauna entspannt. Genau wie in der Biosauna, dem Sole-Dampfbad oder den Infrarotkabinen. Während das Tauchbecken Abkühlung in winterlichem Ambiente bietet. Herrliche Aussichten sind auch in den Ruheräumen und auf der Wellness-Dachterrasse mit offener Feuerstelle und Pistenaussicht garantiert. Sogar das 70 qm große Fitnesscenter „Kratfwerk“ bietet mit seinen Panoramafenstern alpine Ausblicke Richtung Talschluss.

See, Tirol – Entspannter Winterurlaub in familiärer Atmosphäre

See in Tirol liegt im Paznauntal und ist ein kleineres, aber charmantes Skigebiet mit 41 Kilometern bestens präparierten Pisten, darunter viele breite Abfahrten, sodass das Skigebiet ideal für Anfänger und Familien ist, aber auch fortgeschrittenen Skifahrern anspruchsvolle Hänge bietet.

Das Seemount Active Nature Resort: Alpines Verwöhnprogramm für Skifahrer

Blubbernder Badespaß mitten an der Skipiste im Seemount Active Nature Resort. Seemount Active Nature Resort Blubbernder Badespaß mitten an der Skipiste im Seemount Active Nature Resort.

Einige Hotels des Ortes, wie das Seemount Active Nature Resort, ermöglichen einen direkten Einstieg in das Skigebiet See. Eine noch größere Auswahl finden Wintersport-Enthusiasten im nahe gelegenen Skigebiet Silvretta Arena: 239 Pistenkilometer pures Skivergnügen. Aber auch abseits der Piste von See garantieren Skitourenwege, Langlauf-Loipen, Winter- und Schneeschuhwanderwege oder Rodelabfahrten Wintergenuss par excellence. Nach einem aktiven Tag in den Bergen ruft der Hot See Tub zur Lockerung verspannter Muskeln mit einem traumhaften Blick auf die verschneiten Wälder. Das warme Wasser des Infinity Outdoorpools beschert erholsame Relax-Momente. Und das täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr und einmal wöchentlich sogar bis 23 Uhr. Dabei ist ein Bad im warmen Wasser ein besonderer Höhepunkt, wenn die Schneeflocken sanft vom Himmel ins Wasser fallen. Die Schwitzstuben des Hotels stellen ein wohliges Kontrastprogramm zur Kälte im Schnee dar. So können sich Gäste des Seemount Active Nature Resorts in der 85°C heißen Finnischen Sauna aufheizen oder der 60°C warmen Dress on Bio-Sauna einen Besuch abstatten. Und auch das Aroma-Dampfbad und eine Infrarotlounge sorgen für wohlige Wärme. Nach einem aktiven Tag in der Paznauner Natur sorgt eine Sportmassage mit Arnika-Massagemilch im Seemount Active Nature Resort außerdem für Linderung bei Muskelkater. Und auch eine Hot Stone Massage kann bei sportlichen Verspannungen Abhilfe schaffen.

Warth, Arlberg – Idyllisches Berg-Ambiente gepaart mit Skiluxus

Das 1.500 m hoch gelegene Bergdorf Warth am Arlberg ist Teil der berühmten Ski Arlberg-Region, einem der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs. Über 300 Kilometer Pisten und legendäre Tiefschneeabfahrten machen die Region zum Eldorado für Wintersportler.

Wellnesshotel Warther Hof – Top Adresse am Arlberg

Der Warther Hof unterscheidet sich durch seine Pole Position und ist das Hideaway für Skifahrer. Wellnesshotel Warther Hof ****superior Der Warther Hof unterscheidet sich durch seine Pole Position und ist das Hideaway für Skifahrer.

Dabei gilt der Warther Hof als eine Top Adresse am Arlberg für begeisterte Ski in und Ski out Fahrer. Hier müssen Besucher nur 50 Schritte vom Hotel aus zurücklegen, um dann in einem gepflegten Geschwindigkeitsrausch die Pisten hinab zu wedeln. Denn der Skilift liegt direkt gegenüber dem Hotel. Dabei gilt von Dezember bis April Schneesicherheit im fünftgrößten Skigebiet der Welt. Mit bis zu 11 m Naturschnee pro Winter zählt das Skigebiet zu den schneereichsten Skigebieten Europas. Skipässe können die Besucher des Hotels übrigens direkt an der Rezeption erwerben und auch ein Skiverleih ist am Warther Hof situiert. Ein Skiraum mit Skischuhtrockner und auch ein Gäste-Waschraum zum Wäschewaschen und trocknen zählen zu den Annehmlichkeiten für skifahrende Gäste. Nach der erfrischenden Kälte auf den Skipisten sorgen gleich sechs verschiedene Saunen, darunter ansprechende Panorama-Saunen, ein Soledampfbad, ein Infrarotruheraum sowie ein Sole-Inhalationsraum und ein heißer Whirlpool für wohlige Wärme. Ein Panorama-Erlebnis-Schwimmbad und ein Außenpool bilden den aquatischen Rahmen des Hauses. Um einen glücklichen Skitag nochmals vor einer eindrucksvollen Bergkulisse Revue passieren zu lassen, sollte sich der erholungsbedürftige Gast im Panoramaruheraum niederlassen. Und auch der Ruheraum mit offenem Kamin verspricht heimelige Winter-Augenblicke. Kuschelkojen und Schwebeliegen stellen die perfekte Relax-Umgebung dar. Nach einem herausfordernden Tag auf den Brettern garantiert eine Seifenbürstenmassage ebenfalls beste Erholung. Dabei findet dieses Massage-Ritual ihren Auftakt in der Solegrotte des Hotel-Spa und mündet dann in einer Massage auf warmen Stein mit Schaum und Sisalnestern. Zum Ausklang der Anwendung ruht der Besucher auf einem beheizten Wasserbett und träumt vom zurückliegenden Ski-Tag.

Tipps für die perfekte Kombination aus Ski und Wellness

Timing ist alles: Den Skitag am frühen Nachmittag beenden und den Rest des Tages der Entspannung im Hotel Spa widmen – die perfekte Kombination aus sportlichem Aktivsein und nachhaltiger Erholung.

Regionale Behandlungen wählen: Viele Spas bieten Anwendungen mit lokalen Produkten wie Zirbe, Heu oder Arnika an, die für ihre regenerierende Wirkung bekannt sind.

Aktiv entspannen: Neben Saunagängen sind Yoga oder Stretching-Kurse ideal, um die Muskulatur nach dem Skifahren zu lockern.

Fazit: Ski in und Ski out mit Wellness-Genuss

Die Kombination aus direktem Pistenzugang und erholsamen Mußestunden im Spa macht den Winterurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nach einem sportlichen Tag auf der Piste bietet eine Wellness-Auszeit die perfekte Möglichkeit, neue Energie zu tanken und die Magie des Winters zu genießen.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 18 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.