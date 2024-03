Nur eine Stunde von Hamburg entfernt: Ostsee-Kurztrip mit Hawaii-Feeling

Es wird langsam Zeit. Für ein bisschen Sonne, für wärmere Tage und für einen Tapetenwechsel. Nur eine Stunde von Hamburg entfernt warten nicht nur Strand und Meer, sondern auch Saunen, Spas und Unterkünfte direkt an der Ostsee. Hier sind unsere Tipps für einen frühlingshaften Ausflug zur Lübecker Bucht in der Vorsaison.

Ferienhaus mit Sauna

Was könnte schöner sein als das Aufwärmen nach einem Tag an der frischen Luft in der hauseigenen Sauna oder am Kamin? Das Feriendorf „Südstrand“ in Pelzerhaken lädt mit seinen Ferienhäusern in ruhiger Lage nur 200 Meter vom Sandstrand entfernt in ein besonders gemütliches Zuhause auf Zeit mit Kamin und privaten Saunen ein.

Nichts schöner, als ein Saunabesuch nach einem Spaziergang am Ostsee-Strand. Olaf Malzahn tsnt Nichts schöner, als ein Saunabesuch nach einem Spaziergang am Ostsee-Strand.

Hawaii-Feeling

Ganz in der Nähe haben einige Häuser der „Kailua Lodge“, dem „hawaiianischen Feriendorf an der Ostsee“ nicht ganz südsee-typisch einen eigenen Kamin. Dem lockeren Surfer-Stil der Unterkunft schadet das aber nicht. Einen Kamin und eine eigene Sauna bietet auch das „Refugium“ in Scharbeutz. Die Fünf-Sterne-Appartements begeistern darüber hinaus mit eigener Dachterrasse. Im privaten Strandkorb lässt sich hier oben ganz entspannt die erste Frühlingssonne genießen – die Ostsee immer im Blick.

Zur kulinarischen Pause mit Blick auf Meer, Kitesurfer und Strand lädt z.B. das Beachhouse in Pelzerhaken ein. Beachhouse Pelzerhaken Zur kulinarischen Pause mit Blick auf Meer, Kitesurfer und Strand lädt z.B. das Beachhouse in Pelzerhaken ein.

Strand vor der Tür

Eine Saunahütte gleich vor der Tür, zusätzlich zur Sauna im Gebäude, bietet das Drei-Sterne-Hotel „Strandräuber“ in Schönberg. Direkt vor der Tür liegt der 14 Kilometer lange Strandabschnitt von Kalifornien. Für die Gäste liegt ein Fernglas im Zimmer bereit – schließlich gibt es auf und über dem Wasser immer etwas zu sehen – Surfer, Kitesurfer, Möwen – und Schiffe sowieso. Mit ein bisschen Sonnenschein fühlt man sich hier an der Kieler Bucht tatsächlich fast wie am Pazifik.

Das könnte Sie auch interessieren: Mal schnell von Kalifornien nach Brasilien

Apartment mit Kamin

Eine ganze Wellnessetage mit Meerblick, Dachterrasse mit Strandkörben und Fitnessraum plus eigenen Kamin bietet das Apartmenthaus „Beach’n’Sea“ in Grömitz direkt hinterm Deich. Auch von den großzügigen Ferienwohnungen in den oberen Etagen haben Gäste einen weiten Blick auf die Ostsee.

Noch ist alles schön leer. Strandspaziergang in der Vorsaison in Haffkrug. Tourismusagentur Lübecker Bucht Noch ist alles schön leer. Strandspaziergang in der Vorsaison in Haffkrug.

Essen im Beach House

Um den Kurztrip ans Meer kulinarisch abzurunden, lässt man sich in einem der Restaurants in der Lübecker Bucht verwöhnen. Das neue und ganzjährige geöffnete „BeachHouse“ in Pelzerhaken beispielsweise liegt unmittelbar am Surf- und Kitestrand von Pelzerhaken und bietet sowohl von innen als auch von der großen Terrasse einen traumhaften Blick auf die Ostsee. Tipp: einen der beiden Fenstertische im Obergeschoss reservieren und den Ausblick genießen! Dazu gibt es asiatisch inspirierte Gerichte – einfach perfekt!

Terrasse am Strand

Etwas weiter südlich im Ostseeort Scharbeutz bietet das „Grande Beach Café“ mit einer ganzjährig geöffneten Außenterrasse direkt am Strand Speisen mit schönster Aussicht. Ebenfalls in exponierter Scharbeutzer Strandlage liegt das „Hamptons“, wo die Gäste beim Blick aufs Meer mit internationaler und regionaler Küche verwöhnt werden.

Die noch etwas kühlen Temperaturen am Strand lassen sich gut mit einem Heißgetränk ausgleichen. Tourismus-Agentur Lübecker Bucht Die noch etwas kühlen Temperaturen am Strand lassen sich gut mit einem Heißgetränk ausgleichen.

Maritimes Flair

Wer das maritime Flair besonders mag, kehrt in einem der beiden Restaurants des „Arborea Marina Resorts“ in Neustadt in Holstein ein, das direkt an einer Fünf-Sterne-Marina liegt. Den Blick auf weiße Segel und das Meer gibt es gratis dazu. Nach dem Essen lohnt ein Bummel durch die historische Altstadt mit dem Hafen und dem Kremper Tor oder ein Spaziergang zur nahen Steilküste von Sierksdorf.

Kaffee am Hafen

Ein noch ganz neuer Geheimtipp ist die „Matico Kaffeerösterei“ an der Kremper Straße im sehenswerten Hafenstädtchen Neustadt in Holstein. Neben hausgerösteten Kaffees wird hier mittwochs bis samstags ein preisgünstiger Mittagstisch in Bioqualität angeboten.

Weitere Infos:

www.luebecker-bucht-ostsee.de

www.schoenberg.de