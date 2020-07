Ostsee ganz weit vorne: Das sind die beliebtesten Campingplätze in Deutschland

Camping – das ist für viele der Inbegriff eines spießigen Urlaubs, andere lieben die Unabhängigkeit des Wohnmobils. In den Sommerwochen sind die Zeltplätze der Republik wieder hoch frequentiert. Die Fachzeitschrift Caravaning hat die zehn besten Camping-Orte des Landes gekürt. Als Grundlage dienten Bewertungen von Urlaubern auf Online-Portalen. Campingplätze an der Ostsee sind ganz weit vorne mit dabei – der erste Platz ist allerdings eine Überraschung.

Platz 10: Kur-Gutshof-Camping Arterhof

Der Thermen-Gutshof in dem Kurort Bad Birnbach hat es vielen Campern angetan, die neben einem Stellplatz auch einen Ort für Wellness suchen. Das Angebot mit einem Badesee, einem Naturheilbad sowie ein Thermal-Außenbecken, Sauna und Solarium ist dabei vergleichsweise üppig. Viele User schätzen aber auch den „herausragenden Komfort“ des Platzes, so etwa im neu eröffneten Stadelwaschhaus. Preis: ab 29,50 Euro pro Nacht.

Platz 9: Südsee-Camp

Den neunten Platz schnappt sich das Südsee-Camp im Erholungsort Wietzendorf (Niedersachsen). Neben Camping-Stellplätzen kann man hier auch Wohnwagen, Ferienhäuser und Chalets buchen. Das Highlight ist aber das Tropenbad mit Palmen, Wildwasser-Canyon und Piratenschiff. Preis: ab 41,50 Euro pro Nacht.

Platz 8: Camping Miramar

Der erste aber nicht letzte Hitlisten-Camping-Platz an der Ostsee. Hier ist man nicht nur direkt am Meer, sondern man kann auch direkt für die Strandfigur trainieren. Plätze für Volleyball, Basketball, Fußball, Tischtennis und Minigolf stehen zur Verfügung. Der Shop sowie das Restaurant kommen bei den Gästen aber auch gut an, viel Lob gibt es für die Fischgerichte. Preis: 34 Euro pro Nacht.

Platz 7: Camping- und Freizeitpark Lux-Oase

Bei dem Camping-Platz in Kleinröhrsdorf (Sachsen) wird vor allem die Vielseitigkeit, die idyllische Lage am Stausee und Betreiber-Familie Lux von vielen Gästen auf den Camping-Plattformen gelobt. Von hier aus ist man außerdem schnell in Dresden für eine Stadtbesichtigung. Preis: ab 26,90 Euro pro Nacht.

Platz 6: Camping Münstertal

Bei dem 5-Sterne-Campingplatz im Schwarzwald (Baden-Württemberg) wird den Gästen richtig viel Luxus, wie verschiedene Schwimmbäder oder eine eigene Physiotherapie-Praxis, geboten. Bei den Bewertungen fällt aber auch auf: Kein Platz in dem Ranking ist günstiger. Preis: ab 20,20 Euro pro Nacht.

Platz 5: Hegau Familien Camping

Hier kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten. Im Indoorspiele-Zelt gibt es aufblasbare Spielzeuge, Kicker, ein Soccerfeld, Gokarts und Bobby Cars. Neu ist der Streichelzoo mit Eseln und Alpakas. Preis: 38,80 Euro die Nacht.

Platz 4: Camping Hopfensee

Der Camping-Platz im Allgäu (Bayern) punktet vor allem mit seinem Wellness-Angebot. Ebenfalls besonders ist die Möglichkeit des Wintercampings. Eine eigene Eiskunstlaufbahn, hauseigener Skilift und eine Rodelbahn gehören dann zum Repertoire. Dafür ist der Platz auch der teuerste in der Hitliste. Preis: 42,95 pro Nacht.

Platz 3: Insel-Camp Fehmarn

Wieder geht es nach Schleswig-Holstein, wieder an die Ostsee und wieder nach Fehmarn. Direkt am Meer liegt das Insel-Camp, ideal zum Surfen und Segeln oder einfach zum Relaxen am Strand. Aber auch das Animationsprogramm kann laut den Usern punkten. Preis: Eine Nacht gibt es ab 40 Euro.

Platz 2: Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Auf Platz Zwei landet wieder ein Ort an der Ostsee. Der Campingplatz bei Grube nahe an der Lübecker Bucht überzeugt bei den Usern auf ganzer Linie. Auch sind die Pluspunkte der kurze Weg zum Strand und die zahlreichen Möglichkeiten beim Wassersport. Für Kinder gibt es einen Abenteuerwald. Preis: 30,30 Euro die Nacht.

Platz 1: Familienpark Senftenberger See

Der Sieg im Ranking geht nach Brandenburg. Laut Caravaning ist der Campingplatz direkt am See im Kiefernwald der beste Campingplatz Deutschlands. Pluspunkte sind die Minigolf-Anlage sowie der kinderfreundliche, flach abfallende Sandstrand.

Erwachsene können im neuen Kino oder bei einer Massage abschalten. Die User finden: Insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kosten: 37 Euro pro Nacht. (alu)