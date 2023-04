Ostern: Wo rote Eier Glück bringen

Bei uns ist Ostern schon vorbei, im orthodoxen Griechenland beginnt jetzt erst die Osterwoche. Die Flugpreise nach Athen schnellen in die Höhe, und für den Dienstag nach dem großen Fest gibt es den Rückflug nach Hamburg nur noch für über 400 Euro. Volle Flieger, aufgeregte Menschen: Ostern steht an – in Griechenland das wichtigste Fest des Jahres. Gefeiert wird eine Woche später als in Deutschland. Selbst Weihnachten wird im orthodoxen Land nicht so begangen wie das griechische Osterfest. Mit all den beeindruckenden Traditionen, religiösen Prozessionen und ausgelassenen Feierlichkeiten ist es wahrhaft sehenswert. Da kommen Griechisch-stämmige Familien und Urlauber aus dem Ausland angereist, fliegen aufs Festland, nach Athen und Thessaloniki und weiter auf die Inseln.

Symbol für Auferstehung

Noch hat die Sommersaison nicht begonnen. Also gibt es oft am Anflugtag keinen Weiterflug mehr, und es empfiehlt sich kurzerhand eine Nacht in Athen einzuplanen. Am Tresen der Rezeption des Holiday Inn Athens stapeln sich tiefrote Eier in einem Korb. „Kein Ostern ohne Eier“, lacht die Rezeptionistin, „solange sie nur rot sind! Denn hier in Griechenland gelten die roten Eier als Symbol und stehen für die große Freude der Auferstehung.“ Sie gibt den Gästen zwei Eier mit: „Nicht aufessen – die braucht ihr noch am Ostersonntag! Bis dahin sind es ja nur noch ein paar Tage.“

Rote Eier in einer Blumenwiese. In Griechenland gelten sie als Glücksbringer zu Ostern. Tom Busch hfr Rote Eier in einer Blumenwiese. In Griechenland gelten sie als Glücksbringer zu Ostern.

Das könnte Sie auch interessieren: Zu Ostern: Hamburger Flughafen am Limit

Ansturm zu Ostern auf die Inseln

Zeitig am nächsten Morgen geht es mit der U-Bahn weiter gen Piräus. Am Gate E 7 macht sich die große Fähre der BLUE STAR abfahrbereit. Auch sie ist viel voller als gewöhnlich. Viele Athener und Festlandgriechen füllen die Decks und packen schon ihre Kaffeebecher, Croissants und gefüllten Sandwiches aus, da hat die Fähre noch nicht einmal abgelegt. Pünktlich 7.25 Uhr werden die Tampen der BLUE STAR DELOS von den Pollern gelöst. Auf geht’s in die Kykladen. Die Blue-Star-Fähren verbinden alle großen griechischen Inselgruppen ganzjährig mit dem Festland. Zu Ostern werden zusätzliche Routen gefahren, um den Ansturm zu bewältigen. Am Oberdeck unterhält sich eine Gruppe von Fischern, die vom Athener Fischmarkt zurück nach Naxos reisen, laut und angeregt. Sie winken die Urlauber aus Deutschland zu ihrem Tisch, wo auf Alufolien gegrilltes Gemüse und Fisch, Gurken und Tomaten ausgebreitet liegen. Ihre Frauen hätten wieder zu reichlich mitgegeben, lachen sie. Die Zeit an Bord der Blue Star verfliegt im Nu.

Orchideen am Altar

Angekommen auf der Insel, wird hier schon alles für Karfreitag, hier in diesem Jahr am 14. April, bereitgemacht. Der Start beginnt mit der Großen Karwoche: Da gibt es kein Musizieren in der Öffentlichkeit und auch Geburtstagsfeiern werden auf später verschoben. Dafür rezitieren jeden Abend in den Kirchen die Priester Psalme der Auferstehung. Am Großen Dienstag etwa, dem Megali Triti, wird in der Kirche das Τropário tis Kassianís erzählt, die Geschichte einer jungen Frau, die sich verliebt, ihren Körper verkauft und dann einem Kloster beitritt, um Gott zu dienen. Der Gründonnerstag Μegali Pempti leitet die finalen Tage der Osterwoche ein: Nach dem sechsten Evangelium wird das Licht in der Kirche abgedunkelt: Bei Kerzenschein verfolgen die Menschen die Nachstellung der Kreuzigung. Wenn der Pope endet, ist es schon spät in der Nacht. Doch die Menschen gehen nicht nach Hause, im Gegenteil: Gegen Mitternacht kommen noch etliche mehr aus den Dörfern zusammen, um den hölzernen Altar, den Epitaph zu schmücken. Große Schachteln werden gebracht: Frische Blumen aus Athen! Im weißen Seidenpapier liegen weiße und rosa Orchideenzweige. Jede einzelne Blüte wird vorsichtig mit einer Stecknadel auf einem Styroporkranz befestigt. Blüte für Blüte entstehen die Orchideenkränze für den Altar. Als die Arbeit fertig ist, bricht der Morgen an.

Bei Kerzenschein wird am Karfreitag in den griechischen Kirchen die Kreuzigung nachgestellt. Tom Busch hfr Bei Kerzenschein wird am Karfreitag in den griechischen Kirchen die Kreuzigung nachgestellt.

Prozessionen im ganzen Land

Am Karfreitag, dem Megali Paraskevi finden in ganz Griechenland Prozessionen statt. In Athen füllen sich überall die Kirchen, im Plaka-Viertel die Agia Aikaterini oder die Kapnikarea-Kirche, die Kreuzkuppelkirche aus dem 11. Jahrhundert, die fast jeder kennt, der schon einmal auf der bekannten Einkaufsstraße Ermou unterwegs war. Doch es sind vor allem die Prozessionen auf dem Land, zu denen die Menschen von weither pilgern: Zur Prozession nach Marpisa auf Paros reisen die Menschen sogar mit Bussen an. Die Bewohner von Marpisa stellen die einzelnen Stationen des Leidensweges in Lebendbildern dar. Der durch die Gassen getragene Epitaph wird von über tausend Menschen begleitet, die über Olivenzweige schreiten. Ein Geheimtipp ist der Prozessionsweg von Aspro Chorio. Der Weg führt entlang von jahrhundertealten Feldmauern durch die Nacht, und Fackelschein erhellt die Kreuzweg-Stationen, die stimmungsvoll inmitten der hügeligen Felder eingebettet liegen. Der Duft von Myrrhe liegt über Aspro Chorio, dem Weißen Dorf.

Ostersonntagsfest in traditioneller Tracht in Marpisa auf Paros Tom Busch hfr Ostersonntagsfest in traditioneller Tracht in Marpisa auf Paros

Tanz, Musik und rote Eier

m Samstagabend, dem Megalo Savvato, warten die festlich gekleideten Menschen in den Kirchen, in der Hand eine opulent geschmückte Kerze, dass vom Popen das Licht an sie weitergegeben wird. Um Mitternacht erklingen dann die Glocken im ganzen Land und Feuerwerke erhellen den Himmel. Am Ostersonntag beginnt die große Schlemmerei! Überall wird gefeiert, es wird Wein ausgeschenkt und an den Straßenrändern gibt es Gegrilltes. Der Tag geht über in Tanz und Musik, alle umarmen und wünschen sich das Beste: Kali Anastasi und Chrónia pollá, ein gutes und langes Leben. Die Tische sind gefüllt mit Desserts und Süßigkeiten, dem berühmten Osterhefezopf Tsoureki und Körbe mit roten Eiern. Und dazu gibt es einen ganz besonderen Brauch: Man schlägt die Eier aneinander, und dasjenige Ei, das unversehrt bleibt, wird seinem Besitzer Glück bringen, so sagt man hier.

INFO

Unterkunft: Steht der Rückflug zeitig morgens an, braucht man eine Übernachtung in Athen. Das Holiday Inn Athens bietet einen Gratis-Shuttle vom und zum Terminal, Fahrzeit ca. zehn Minuten, und sehr ruhige Zimmer. In Laufweite zur U-Bahn-Station Richtung Stadtzentrum gelegen; Doppelzimmer ab 100 Euro für 2 Personen. Shuttle ab Airport vom Hotelbus-Parkplatz alle 30 Minuten, www.hiathens.com

Oster-Touren Athen: Amphitrion bietet maßgeschneiderte Touren für Individualreisende und Gruppen auch zum griechischen Osterfest. Die Flotte umfasst Taxis, Limousinen, Minibusse und neu den Anbieter Luxury Transportation Services. Die Fahrer und Reiseführer sind mehrsprachig, serviceorientiert, zuverlässig und super pünktlich. www.lts.com.gr

Anreise per Schiff: Die moderne Flotte der Blue-Star-Fähren verbinden das Festland, Athen, Attika und Piräus, ganzjährig mit der griechischen Inselwelt, mit den Kykladen, dem Dodekanes und der Nordägäis. Tickets ab 20,- im Superspartarif, www.bluestarferries.com