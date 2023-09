Lüneburger Heide: Viel für Familien zu entdecken – und ein besonderes Hotel

Die Lüneburger Heide, da fahren doch nur Rentner hin! Von wegen: Sie ist auch für Familien ein tolles Ausflugsziel – und es gibt dort einen Ort, an dem Eltern sich im Paradies wähnen. Gerade blüht die Heide. Kinder einpacken und hin da!

Es ist ein Traum in Lila. Oder Pink. Oder dunklem Purpur. Je nachdem, an welchem Fleckchen man sich gerade befindet. Die Heide ist ein Gebiet, das sich auf etwa 1000 Quadratmetern vom Süden Hamburgs in Fischbek über Lüneburg, Wolfsburg und Celle erstreckt und derzeit alles an Farben raushaut, was es zu bieten hat.

Die Lüneburger Heide blüht noch lila

Über die sandigen Wege tollen und nach Heidschnucken Ausschau halten, kann man zum Beispiel im Büsenbachtal, das kurz hinter Buchholz/Nordheide am östlichen Rand der Samtgemeinde Tostedt liegt. Es gilt als eine der schönsten Heideflächen und ist dank eines kleinen Wasserlaufes ein tolles Ziel für Familien, denn hier können Kinder hervorragend spielen.

Alles so schön lila hier! Wandern in der Heide macht auch Kindern Spaß. dpa Alles so schön lila hier! Wandern in der Heide macht auch Kindern Spaß.

Viel Grün und Lila sieht man auch am Wilseder Berg (Heidekreis) etwas weiter südlich. Genau 169,2 Meter hoch ist der Hügel. Hinauf geht es zu Fuß, per Rad oder in der Kutsche – Letzteres ist nicht nur bei älteren, sondern auch bei den allerjüngsten Besuchern sehr beliebt.

Ausflugsziele für Familien aus Hamburg

Haben die lieben Kleinen keine Lust auf Wandern in der Heide? Kein Problem, dann geht es entweder auf den 40 Meter hohen Aussichtsturm des Baumwipfelpfads „Heide-Himmel“ am Wildpark Lüneburger Heide (Hanstedt), in den Wildpark Müden, in den Heide Park Soltau oder in den Barfußpark Egestorf, in dem es auch im September noch Programm für kleine und große Füße gibt.

Das lila Wunderland vor den Toren Hamburgs ist nicht nur für Tagestrips mit der ganzen Familie perfekt, sondern auch für Urlaub. In der Südheide nicht weit von Celle gibt es umgeben von Wald, Wiesen und Pferdekoppeln ein Hotel, in dem bei Kindern (und Eltern) keine Wünsche offen bleiben.

Familiotel Landhaus Averbeck – ein Traum für Kinder und ihre Eltern

Kinderbetreuung, All-inclusive-Verpflegung, Sportmöglichkeiten für die Eltern, Streicheltiere, Schwimmbad, Außenpool – aus dem einstigen Milchviehbetrieb in dem Ort Bergen ist das Familotel Landhaus Averbeck mit 30 hübschen Zimmern und Appartments geworden.

Kinder lieben die vielen Kettcars, mit denen man über den Hof des Landhaus Averbeck flitzen kann. hfr Kinder lieben die vielen Kettcars, mit denen man über den Hof des Landhaus Averbeck flitzen kann.

Sorry Eltern, eure Kinder haben nun leider keine Zeit mehr für euch! Denn für sie gibt es viel zu tun: Auf dem Gokart über das Gelände flitzen, zum Ponyreiten gehen, Minischweine und Hühner füttern, mit anderen Kids durch die Spielscheune toben, mit Gärtnerin Jule Karotten ernten und und und. Die Eltern lassen es sich derweil beim Yoga oder in der Sauna gut gehen. Oder sie genießen es, zu zweit in Ruhe Mittag zu essen.

Vier-Sterne-Hotel in der Lüneburger Heide

„Familien sollen keinen Stress haben“, sagt Ross Pennington, der mit seiner Frau Frauke Averbeck-Pennington das Hotel leitet. Dafür wird in der Vier-Sterne-Herberge viel getan. Selbst viel Geschleppe bei An- und Abreise fällt weg: Kinderwagen und Babybetten können die Eltern nämlich ruhig zu Hause lassen – alles ist da. So ein pralles Angebot hat auch seinen Preis: Zwei Erwachsene mit zwei Kindern zahlen im Zwei-Raum-Appartement ab 407 Euro/Nacht.

Auf dem Hof gibt es viele Streicheltiere. Landhaus Averbeck Auf dem Hof gibt es viele Streicheltiere.

Vor einer Woche ist der Umbau der Scheune aus dem Jahr 1871 fertig geworden. Hier ist die Kinderbetreuung hingezogen, es gibt Sporträume, eine Showküche, einen Vorführraum und eine Bar mit Dachterrasse.

Kinder und ihre Eltern planschen im beheizten Außenpool. hfr Kinder und ihre Eltern planschen im beheizten Außenpool.

Das Hotel kooperiert mit Familotel. 62 meist inhabergeführte Betriebe gehören diesem wachsenden Verbund an, die zertifizierten kinderoptimierten Häuser gibt es zum Beispiel an Ost- und Nordsee und in Tirol.

Hinweis: Der Bericht entstand im Rahmen einer Pressereise auf Einladung des Landhauses Averbeck.