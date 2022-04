Last-Minute-Ostergeschenk für Paare: 2 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel für 199 Euro mit Sofort-Download

Noch kein Ostergeschenk für den Partner oder einen lieben Freund? Jetzt wird es aber Zeit! Suchen Sie noch etwas Besonderes? Dann legen Sie einen Gutschein für einen Kurzurlaub in einem von über 140 Hotels in ganz Europa ins Osterkörbchen. 199 Euro nur bei MOPO: 2 Nächte mit 80-Euro-Aktion im 5-Sterne-Hotel.

Endlich bricht der Frühling an. Es wird wärmer, die Tage werden länger. Die perfekte Zeit, um sich und seinem Partner eine kleine Auszeit zu gönnen – gerade jetzt zum Osterfest eine tolle Idee, die sich mit diesem exklusiven Angebot auch noch rechtzeitig umsetzen lässt: MOPO-Leser sichern sich mit den „Verwöhntagen“ des Anbieters Invent zwei Übernachtungen in einem von über 140 Hotels inklusive Frühstück und einem 80-Euro-Gutschein für Hotelleistungen zum Vorzugspreis von insgesamt 198,90 Euro. Aktion im 5-Sterne-Hotel

Tipp: Nach der Bestellung erhalten Sie umgehend eine Datei zum Sofort-Ausdrucken. So klappt es auch mit dem Last-Minute-Geschenk.





Die „Verwöhntage“ auf einen Blick:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer für 2 Personen

Über 140 Hotels (überwiegend 4 Sterne) unter anderem in Deutschland, Österreich und Italien

Frühstück inklusive

Gutschein für Hotelleistungen (Spa und Wellness, Massagen, Erlebnisse etc.) im Wert von 80 Euro

3 Jahre einlösbar

Exklusiver Gesamtpreis für die „Verwöhntage“: 198,90 Euro statt durchschnittlich 480 Euro

Wer nachrechnet, staunt: Zieht man vom Gesamtpreis der „Verwöhntage“ den Gutschein von 80 Euro ab, bleibt ein Endpreis von 119 Euro für zwei Nächte mit zwei Personen – in einem 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück.

Wo lassen sich die „Verwöhntage“ verbringen?

Mit der „Verwöhntage“-Box von Invent haben Sie die Wahl aus über 140 Hotels. Das Angebot fluktuiert dabei und wird ständig aktualisiert. Wer die See liebt, reist etwa ins Hotel Wreecher Hof auf Rügen. Soll es lieber ein Kurztrip in die Berge sein, bietet sich zum Beispiel das Landhotel Schwaiger in der Steiermark an. Sonnenhungrige zieht es stattdessen nach Süditalien ins Hotel Centro Turistico Akiris.

Charmant sparen lässt sich etwa im Rubner Hotel Rudolf in Südtirol: Das 4-Sterne-Landhotel in Bruneck zieht gleichermaßen Naturliebhaber und Wintersportler an – wer Entspannung sucht, genießt zudem die Wellnesswelt mit Pools, Saunen und Dampfbädern. Lässt man sich den 80-Euro-Gutschein anrechnen und legt 140 Euro Zuschlag für die 3/4-Pension auf die „Verwöhntage“-Invent-Box drauf, bekommt man hier zwei Nächte samt Frühstückbuffet, Kaffee und Kuchen sowie hochklassigem 4-Gänge-Abendessen für 338,90 Euro statt regulär 572 Euro.

So lösen Sie die „Verwöhntage“-Box ein

Den Buchungscode aus der „Verwöhntage“-Invent-Box lösen Sie auf www.invent-travel.com einfach ein und wählen spätestens vier Tage bis höchstens zwölf Wochen vor dem gewünschten Reisetermin Ihr Wunschhotel an Ihrem Sehnsuchtsort. Die Buchung übernimmt dann das Invent-Serviceteam für Sie. Die Reiseunterlagen samt Reservierungsbestätigung und Wertgutschein erhalten Sie anschließend per Post. Die Hamburger Morgenpost wünscht frohe Ostern!