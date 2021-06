Kreuzfahrten hoch im Kurs: Umfrage ergibt: Deutsche wollen unbedingt wieder auf See

Nahezu alle Reedereien weltweit hatten aufgrund des Coronavirus im März ihre Kreuzfahrten auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Einige Reedereien wollen nun ihre Schiffe langsam wieder auf die Meere schicken. Die beliebteste deutsche Reederei Aida hat jedoch angekündigt, mindestens bis zum 31. Juli keine Fahrten anbieten zu wollen. Kreuzfahrtliebhaber in Deutschland können es allerdings kaum noch erwarten. Das zumindest hat eine Umfrage eines Reiseportals ergeben.

Trotz der derzeit schwierigen Lage auf dem Kreuzfahrtmarkt blicken deutsche Schiffsreisende positiv in die Zukunft. Dies geht aus einer Umfrage mit über 6000 Teilnehmern des Reiseportals Kreuzfahrtberater.de hervor. 90 Prozent der Befragten wollen nach der Corona-Krise wieder in See stechen. 58 Prozent erwägen, bereits in den kommenden Monaten wieder eine Kreuzfahrt zu buchen.

Deutsche Urlauber: 90 Prozent wollen nach der Krise wieder aufs Schiff

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, nach der Corona-Krise eine Kreuzfahrt zu buchen, antworteten 39,84 Prozent der Befragten mit „Auf jeden Fall wahrscheinlich“. Während 32,73 Prozent die Frage mit „Sehr wahrscheinlich“ beantworteten, sprachen sich immerhin noch 17,92 Prozent der Befragten für „Eher wahrscheinlich“ aus. Insgesamt gaben 5.601 von 6.190 Befragten an, nach der Krise wieder Urlaub auf See machen zu wollen. Das entspricht etwa 90 Prozent.

„Dass fast 100 Prozent der Befragten bereits jetzt planen, nach der Krise wieder einen Kreuzfahrturlaub zu buchen, lässt uns positiv in die Zukunft blicken”, erklärt Frank Riecke, Geschäftsführer des Online-Reisebüros Kreuzfahrtberater.de.

Urlaub auf dem Schiff: Deutsche wollen Kreuzfahrten machen

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, bereits in den kommenden Monaten eine Kreuzfahrt zu buchen, antworteten 16,43 Prozent der Befragten mit „Auf jeden Fall“, 23,15 Prozent mit „Sehr wahrscheinlich“ und 18,63 mit „Eher wahrscheinlich“. Lediglich 4,8 Prozent der Befragten gaben an, auf gar keinen Fall in den kommenden Monaten eine Kreuzfahrt buchen zu wollen.

„Die Zahlen zeigen, dass es deutsche Kreuzfahrer kaum erwarten können, wieder in See zu stechen. 58 Prozent der Befragten planen, in den nächsten ein bis zwei Monaten zu buchen. Das ist ein gutes Zeichen für den Markt”, erläutert Riecke.

Kreuzfahrt trotz Corona: Urlauber sind nicht abgeschreckt

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise sind die Ergebnisse überraschend und zeigen, wie groß die Reiselust bei den Kreuzfahrern ist. „Wir sehen bereits eine erhöhte Nachfrage für Abfahrten im nächsten Jahr. Die Reiselust ist da”, sagt Riecke und fügt hinzu: „Aber es muss klar sein, dass die Gesundheit der Öffentlichkeit und jedes Einzelnen auf Reisen im Vordergrund steht.”

Vor allem die Buchungen für das Jahr 2021 werden von den Reedereien mit Wohlwollen betrachtet. „Wir freuen uns über das hohe Interesse an Aida Kreuzfahrten in 2021“, sagte eine Pressesprecherin von Aida auf Nachfrage. Aktuell erarbeite man detaillierte Pläne für einen Neustart. „Dabei haben selbstverständlich der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und Besatzungsmitglieder oberste Priorität.“

Wann genau die Flotte von Aida wieder in See sticht, bleibt weiter unklar. Sicher ist: Die deutschen Kreuzfahrer können es trotz Corona kaum erwarten.