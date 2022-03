Im Juni geht es los: Full Metal Cruise sticht wieder in See

Jetzt steht es fest: Vom 2. bis 7. Juni 2022 sticht die Full Metal Cruise, die lauteste Kreuzfahrt Europas, wieder in See und verwandelt mit der Mein Schiff 3 die Ostküste Großbritanniens in ein Metal-Meer. Auf dieser Reise können die Metalheads Invergordon, das Einfallstor in die wildromantischen, schottischen Highlands sowie Newcastle erkunden. Fünf Tage lang darf an Bord geheadbangt werden, bis die Mein Schiff 3 bebt und die Luftgitarre glüht.

Das Programm der Metal-Cruise besticht durch metallische Vielfalt. Auf insgesamt drei Bühnen und weiteren Locations präsentieren sich an Bord der Mein Schiff 3 hochkarätige Vertreter der Heavy-Metal-Szene. Das umfangreiche Rahmenprogramm der Reise mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops, lässt jedes Fan-Herz höherschlagen.

Das Line-Up der neunten Full Metal Cruise ist gewohnt ausgewogen, aber kein bisschen leiser. Mit dabei sind diesmal die legendären US-Thrasher Overkill, die die größten Hits aus 19 Alben präsentieren werden sowie die finnischen Cello-Metaller Apocalyptica! Mit den Metallica-Vorbildern Diamond Head, Skyclad und Satan gehen Urgesteine der britischen Heavy Metal-Szene an Bord, Freunde des Deutschrocks freuen sich wiederum auf Kärbholz. Hinter Eric Fish & Friends verbirgt sich der Subway To Sally-Sänger mit einer seiner seltenen Soloshows.

Die finnischen Cello-Metaller Apocalyptica gehen mit an Bord.

Das Comedy-Duo Mundstuhl gehört seit seinem Auftritt 2018 zu den Bord-Lieblingen, folkig-rockige Klänge hingegen schlagen dann die deutschen Mr. Irish Bastard an. Motörizer werden ihre „Motörhead Tribute Show“ zelebrieren, mit Mister Misery, Burning Witches und Insanity Alert werden drei der angesagtesten internationalen Newcomer begrüßt. Infos zu Buchung und Preisen Die Full Metal Cruise IX vom 02. bis 07. Juni startet in Bremerhaven und führt über Invergordon und Newcastle zurück nach Bremerhaven.

Auch Metal-Fans legen mal eine Pilates-Session an Bord ein.

Und auch für alle Schlagerfans heißt es in diesem Jahr vom 9. bis 14. September beim Schlagerliner wieder „Willkommen an Bord!“. Weitere Details zu Programm und Buchungsstart folgen zeitnah.