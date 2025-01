Hüttenzauber Deluxe: Die schönsten Chalets für eine entspannte Auszeit

Ein einsames Rückzugsrefugium inmitten unberührter Natur, ein prasselndes Kaminfeuer, eine wärmende Sauna und dazu gute Gespräche mit den Liebsten. Kaum ein anderes Urlaubs-Modell verkörpert heimelige Ursprungsnostalgie gepaart mit unprätentiösem Luxus wie eine Chalet-Auszeit. Die Reise-Expertin Andrea Labonte verrät die schönsten Chalet-Aways.

Ein Chalet-Urlaub erfreut sich nicht erst seit Corona größter Beliebtheit. Denn Chalets sind Sehnsuchtsorte, die es dem Gast leicht machen, sich fern ab des Alltagastrubels wieder auf das Wesentliche zu besinnen: Natur, Zeit für sich und die Liebsten. Private Spa, Panoramablick und die Freiheit, den Tag im eigenen Rhythmus zu gestalten, inklusive. Fernab des Trubels großer Hotelanlagen entspannen Sie im Chalet zurückgezogen, ganz privat. Frühstück im Pyjama, gemeinsames Kochen, keine festen Essenszeiten, keine Hektik, kein Lärm. Innige Gespräche, ein gutes Buch und immer wieder schweift der Blick über eine Landschaft, die wie gemalt erscheint. Weniger Zerstreuung und dafür bewusste Entschleunigung. Dabei bieten Chalets den passenden Rahmen für sorgloses Wohlwohnen mit Annehmlichkeiten, die den Tag versüßen. Oft werden alte, traditionelle Bauweisen mit modernen Elementen kombiniert, was den besonderen Charme eines Chalet-Aufenthaltes ausmacht. Die Verwendung natürlicher Materialien tragen zur naturverbundenen Atmosphäre bei. Nicht selten lädt ein privater Spa mit Sauna oder Whirlpool zum intimen Wellness-Stündchen ein. Wellnessliebhaber sollten daher die folgenden Destinationen und Lodges unbedingt auf ihre Bucket List setzen.

Zwischen Weinreben und Wäldern: Naturgenuss in der Südsteiermark

In den PURESLeben Wellness-Domizilen entspannen Sie im Herzen der Südsteirischen Natur. PURESLeben /www.guenterstandl.de. In den PURESLeben Wellness-Domizilen entspannen Sie im Herzen der Südsteirischen Natur.

Ganz besondere „Besinnungsorte“ liegen in der Südsteiermark rund 30 Minuten südlich von Graz in Tunauberg, Altenbach und Sausal: Die PURESLeben Ferienhäuser. Die Südsteiermark, die oft als „Toskana Österreichs“ bezeichnet wird, ist vor allem für ihre malerischen Weinberge bekannt, die sich sanft über die Hügel ziehen und die berühmte Südsteirische Weinstraße prägen. Im klimatischen Einflussgebiet des Mittelmeeres zählt die Region zu den besten Bergweinbaugebieten Europas. Zahlreiche Weinfeste entlang der Südsteirischen Weinstraße, der Klapotetz-Weinstraße und der Sausaler Weinstraße feiern jährlich die erstklassigen Rebkulturen, die für ihre Weißweine bekannt sind. Weinkellereien und urige Buschenschanken erfreuen sich bei Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen großer Beliebtheit. Die Region bietet aber auch perfekte Bedingungen für sportliche Aktivitäten: Wandern auf dem Sernauberg Rundweg, Radfahren durch die sanfte Hügellandschaft oder der Besuch des Naturschutzgebiets Heiligengeistklamm. Eine weitere lehrreiche Attraktion ist der Kitzecker Weinlehrpfad, der Einblicke in die Weinbaukultur gibt. Nicht zu vergessen sind die charmanten Ortschaften wie Leutschach oder Gamlitz, die mit Herzlichkeit und traditionellen Festen, wie der Weinlesezeit, locken.

PURESLeben – Urlaubsdomizile mit kernigem Charakter

Die PURESLeben Ferienhäuser bestechen durch solitäre Premiumlagen und geschmackvolles Design. PURESLeben /www.guenterstandl.de. Die PURESLeben Ferienhäuser bestechen durch solitäre Premiumlagen und geschmackvolles Design.

Die Ferienhäuser der Gastgeberfamilie Silly versprechen dabei tatsächlich „pures Leben“. Die insgesamt zwölf Domizile, die sich in die Kategorien „Premiumhäuser“ und „Lagenhäuser“ unterteilen, sind dabei so einzigartig und individuell wie ihre Besucher. Denn ein jedes besticht mit einem ganz eigenen, kernigen Charakter, das sich in Architektur, Design und Lage komplett von den anderen unterscheidet. Allerdings ist eines allen Häusern gemein: balsamische Glücksblicke in die unverfälschte Südsteirische Landschaft. Alle wurden von Dietmar Silly eigenhändig ausgewählt, genau wie auch die Architektur und das Design der Häuser seine Handschrift tragen. Die Vision des Gastgebers: „Eine Auszeit vom Alltäglichen zu schaffen und diese mit der Einkehr ins „private Heim“ zu verbinden.“ Dabei steht die Rückkehr zu den einfachen Dingen des Lebens im Fokus und das, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. Im Gegenteil, in den PURESLeben Domizilen haben Sie den Eindruck, es besser zu haben als sonst irgendwo auf der Welt. So punkten die „Premiumhäuser“, die für zwei bis vier Personen konzipiert wurden, mit einem eigenen privaten Spa-Bereich mit Panoramasauna und Privat-Pool. Sie kommen teilweise als Wellnesslofts, Winzerhäuser oder als Traditions-Stadl mit modernen Akzenten daher und sind absolut original und unverwechselbar. Die für zwei Besucher konzipierten „Lagenhäuser“ punkten vor allem durch ihre außergewöhnlichen Lagen z.B. mitten im Weinberg, umgeben von duftenden Obstbäumen oder Holunderhainen. Große Glasfronten laden zur stillen Kontemplation der hügeligen Landschaft ein und lassen die Grenzen zwischen Außen und Innen verschwimmen.

Ein Himmelbett im Wald, Eselwanderungen und Self-Spa in der Südsteiermark

Frühstück auf der eigenen Terrasse mit fulminanter Aussicht auf die Südsteiermark. PURESLeben /www.guenterstandl.de. Frühstück auf der eigenen Terrasse mit fulminanter Aussicht auf die Südsteiermark.

Und auch kulinarisch fehlt es den Besuchern an nichts. Denn dank der eigenen Landwirtschaft und dem hauseigenen Weingut kommen nur hochwertige, regionale Bioprodukte auf den Urlaubstisch. Und das schon am Morgen mit einem frischen Frühstückskorb aus der Südsteirischen Schatzkammer. Abends warten je nach Vorliebe ein steirisches Menü im Ferienhaus, ein DENK Bratfeuer, Sillys Weckglasl mit selbst eingekochten Schmankerln oder die traditionelle Winzerjause auf alle Feinschmecker. Dabei erfreuen die wertvollen Bestandteile der Rebe nicht nur den Gaumen, sondern auch die Haut. So können sich Wellness-Afficionados zukünftig in den eigenen vier Wänden mit dem Vinoble Self-Spa-Set selbst verwöhnen. Im Set enthalten ist ein Traubenkern-Peeling und eine Anti-Aging Tuchmaske. Dabei bietet das knisternde Kaminfeuer in den Ferienhäusern die perfekte Entspannungskulisse während der Einwirkzeit der Maske. Anschließend lädt die eigene Sauna zum Schwitzen mit Blick auf die Weinberge ein. Weinverkostungen, Weinseminare oder Weinbauerntouren bringen außerdem Abwechslung in den Urlaubsalltag. Sogar Esel-Wanderungen sorgen in der Südsteiermark für erinnerungswürdige Urlaubsmomente. Genau wie eine Nacht unter freiem Sternenhimmel. Auf Wunsch bereitet der Gastgeber seinen Besuchern nämlich ein kuscheliges Himmelbett auf einer Waldlichtung am Tunauberg.

Der Vinschgau – Von Burgen, Mythen und der Kraft der Natur

Im Herzen des Vinschgaus befinden sich die Amolaris Garden Lodges & das Guesthouse. Amolaris Garden Lodges & Guesthouse. Im Herzen des Vinschgaus befinden sich die Amolaris Garden Lodges & das Guesthouse.

Doch nicht nur Österreich, auch das italienische Südtirol hat für Chalet-Liebhaber einiges in petto. Waren Sie schon einmal im Vinschgau? Nein, dann wird es höchste Zeit, denn hier kommen Sie aus dem Staunen kaum heraus. Entdecken Sie das ikonische Wahrzeichen des Vinschgaus, den aus dem Wasser ragenden Kirchturm von Altgraun. Ein Dorf, das 1950 für den Bau des Reschensees aufgegeben und größtenteils überflutet wurde. Der romantische Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert ist das letzte sichtbare Relikt des Dörfchens und erinnert an die Opfer, die für die Erbauung des Stausees zur Energiegewinnung, erbracht wurden. Außerdem wartet der zweitgrößte Nationalpark Europas, der Nationalpark Stilfserjoch auf Ihren Besuch. Der höchste Straßenpass Italiens ist gerade für Radfahrer mit seinen 48 Kehren ein Muss. Zahlreiche Wanderwege gewähren dem Aktivurlauber himmlische Aussichten und eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt. Doch nicht nur höher, auch kleiner kann der Vinschgau. Glurns ist nämlich die kleinste Stadt Südtirols. Mit seinen vollständig erhaltenen Stadtmauern und Türmen fühlen Sie sich hier ganz plötzlich ins Mittelalter versetzt. Ein Spaziergang durch die engen Gassen und der Besuch des wöchentlichen Bauernmarktes sind ein Muss. Außerdem ist der Vinschgau reich an historischen Bauwerken wie Schloss Churburg, oder die Burg Juval, dem Sommersitz von Extrembergsteiger Reinhold Messner. Der Vinschgau zählt außerdem zu den wichtigsten Apfelanbaugebieten Europas. Im Frühling verwandeln Millionen blühender Apfelbäume die Landschaft in ein duftendes Blütenmeer. Kulinarische Highlights wie der Vinschger Paarl (traditionelles Brot) oder Speck und Käse aus lokalen Almen laden zum Genießen ein.

Amolaris Garden Lodges & Guesthouse – Entspannung im eigenen Wellnessgarten

Im Amolaris genießen die Gäste ihren eigenen Spa Garten mit Whirlpool und Sauna und auch der Badeteich lockt zum erfrischenden Sprung. Amolaris Garden Lodges & Guesthouse. Im Amolaris genießen die Gäste ihren eigenen Spa Garten mit Whirlpool und Sauna und auch der Badeteich lockt zum erfrischenden Sprung.

Genuss pur verspricht auch das Amolaris Garden Lodges & Guesthouse, das im Herzen des Vinschgaus situiert ist und mit seinen acht Lodges und sechs Suiten im Guesthouse das ideale Rückzugsrefugium für Ruhesuchende darstellt. Mit einer Wohlfühlfläche von 75 qm kommen die Lodges wie kleine Refugien daher und bestechen mit großzügigen und vollständig möblierten Terrassen und einem jeweils 100 qm großen eigenen Spa-Garten mit Whirlpool und Sauna. Eine voll ausgestattete Küche mit Essbereich lädt zu gemütlichen Stunden „en famille“ ein. Sogar ein Weinkühlschrank wird mit Getränken auf Wunsch und gegen Gebühr aufgefüllt. Die moderne Architektur mit ihren klaren Linien und natürlichen Materialien und die großen Panoramafenster sorgen für Helligkeit und Klarheit und lassen sie hinein, die heitere Schönheit des Vinschgaus. Doch so exquisit die eigenen Lodges auch sind, es lohnt sich, die eigenen vier Wände zu verlassen. Denn im Sommer lockt der idyllische Badeteich im Garten des Amolaris und eine kleine, feine Wellnessoase mit Indoor Pool, weiterem Whirlpool und Sauna sowie Dampfbad und Infrarotkabine, die im Guesthouse beheimatet sind. Für bibliophile Gäste ist die Amolaris Bibliothek ein Muss. Hier finden sich die über Jahre gesammelten Lieblingsbücher der Gastgeber zum Schmökern und Träumen.

Die frische Frühstückskiste sorgt im Amolaris für einen kraftvollen Morgen

Die Frühstückskiste enthält frische saisonale und regionale Produkte aus dem Vinschgau. Amolaris Garden Lodges & Guesthouse. Die Frühstückskiste enthält frische saisonale und regionale Produkte aus dem Vinschgau.

Doch nicht nur das geistige, auch das leibliche Wohl ihrer Gäste liegt Familie Kaserer am Herzen. So beginnt der Tag im Amolaris bereits mit einem Genießer-Schlemmer-Frühstück im Atrium oder auf der Panoramaterrasse mit liebevoll zubereiteten Schmankerln und frischen saisonalen und regionalen Produkten. Auf Wunsch und Aufpreis ist auch das Frühstück dank frischer „Frühstückskiste“ in der eigenen Lodge möglich. Genau wie am Abend, denn hier können sich die Gäste kulinarische Highlights direkt in die Lodge liefern lassen. Und wen es nach Bewegung und Aktivität dürstet, der kann eine private Yogastunde buchen, sich auf den Fahrradsattel schwingen oder die Wanderstiefel schnüren. Dank des kostenlosen Südtirol Gästepasses gibt es bei vielen Attraktionen Extras und Ermäßigungen, so auch beim Sessellift Tarscher Alm. In der kalten Saison werden im Amolaris auch die Herzen von Wintersportlern höherschlagen: 10 Skigebiete warten im Umkreis von nur 25 bis 55 Kilometer auf Sie. Ob Ortler-Cevedale-Gruppe oder Ötztaler Alpen. Mit dem Zwei-Länder-Skiarena-Ticket erobern Sie die Pisten der Vinschger Skigebiete Sulden, Trafoi, Watles und Schöneben-Haideralm, in Nauders werden Sie zum Grenzgänger zwischen Nord- und Südtirol. Das Martelltal lockt außerdem mit tief verschneiter Idylle und exzellenten Langlaufbedingungen. Auch zum Rodeln oder Schneeschuhwandern finden Sie in Goldrain und Umgebung zahlreiche Möglichkeiten.

Das Gsiesertal in Südtirol: Wo Tradition und Ursprünglichkeit zuhause sind

Mit Ruhe und Beschaulichkeit und viel Komfort können Gäste im Chalet Salena rechnen. Chalet Salena / Michael Huber. Mit Ruhe und Beschaulichkeit und viel Komfort können Gäste im Chalet Salena rechnen.

Und auch das Südtiroler Gsiesertal, ein beschauliches Seitental des Pustertals, ist wie geschaffen für eine ruhige und besinnliche Chalet-Auszeit. Vom Welsberg-Taisten bis hin zur österreichischen Grenze erstreckt es sich und gewährt beeindruckende Ausblicke auf die Villgratner Berge und die Defregger Alpen. Fernab des Massentourismus ist das Gsiesertal die Adresse für Erholungssuchende und Naturgenießer. Dabei ist das versteckte Gsiesertal gerade für Wandervögel eine beliebte Feriendestination. Vor allem das Dörfchen St. Magdalena mit seiner pittoresken Pfarrkirche ist der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen. Besonders beliebt sind Touren zu den Gsieser Almen wie der Kradorfer Alm oder der Uwaldalm. Die Gsieser Almenrunde ist ein Muss für alle Wanderfreunde. Und zur Stärkung warten auf den Almen lokale Spezialitäten wie Schlutzkrapfen, Knödel, Käse und Speck auf Sie. Auch die Karbachrunde startet in St. Magdalena. Sie ist eine idyllische Wanderung, die durch dichte Wälder, blühende Almwiesen und entlang des plätschernden Karbachs führt. Im Winter verwandelt sich das Gsiesertal übrigens mit seinen über 40 Loipen-Kilometern in ein Mekka für Langläufer, darunter befindet sich auch die berühmte Strecke des Gsieser Tal-Laufs.

Chalet Salena: Komfort und Freiraum am scheinbaren Ende der Welt

Eine private Loggia mit Whirlpool und großzügige Räumlichkeiten erwarten den Gast in den Spa Chalets. Chalet Salena / Michael Huber. Eine private Loggia mit Whirlpool und großzügige Räumlichkeiten erwarten den Gast in den Spa Chalets.

Um die Schönheiten des Gsiesertals in ihrer vollen Pracht zu genießen, bietet sich ein Entschleunigungs-Urlaub im Chalet Salena an. So verbindet das Chalet Salena die Freiheit einer eigenen großzügigen Unterkunft mit dem exzellenten Service eines Fünf-Sterne-Hotels. Dabei liegt das Chalet Salena inmitten des idyllischen Gsiesertals. Hier haben Sie das Gefühl, am ruhigen Ende der Welt angekommen zu sein. Und trotz der Ursprünglichkeit und Naturidylle überraschen alle Spa Chalets, die sich auf einer Fläche von 85 bis 105 qm erstrecken mit einer riesigen, privaten Loggia, einer Design-Küche samt Essbereich und eleganten Wohnzimmern. Zwei separate Schlafzimmer mit getrennten Bädern, ein Home-Cinema-System und ein ausgeklügeltes Gesundheitsschlafsystem zählen außerdem zu den Annehmlichkeiten der Chalets. Ein besonderes Wohn-Schmankerl ist das Penthouse Spa Chalet mit einer imposanten Wohnfläche von 126 qm und einer nicht minder beeindruckenden 105 qm großen Panorama-Süd-Terrasse, die mit allerlei Wellness-Extras zum Durchatmen an der frischen Luft einlädt: Mit einer finnischen Zirbensauna, einem Pool mit Gegenstromanlage und einem Jacuzzi, der wunderbare Aussichten auf die Dolomiten gewährt, bleiben selbst bei weit gereisten Wellness-Adepten kaum Wünsche offen. Sogar Spa-Behandlungen in der intimen Atmosphäre des eigenen Chalets sind buchbar. Und wer noch mehr Wohlfühl-Abwechslung sucht, dem steht der Wellnessbereich des benachbarten Nature Spa Resorts Quelle mit seinen acht In- und Outdoorpools, 12 Themensaunen, sieben Relax- und Ruhezonen und einem 5.000 qm großen Wellnessgarten gegen Aufpreis zur Verfügung. Und auch kulinarisch erscheint das Chalet Salena wie der Himmel auf Erden. So beginnt der Morgen bereits mit unbeschwertem Genuss: Der Frühstückstisch wird nämlich zur gewünschten Zeit wie von Zauberhand mit dem Besten aus der Region gedeckt. Und auch am Abend müssen Sie das kuschelige Urlaubszuhause nicht verlassen. Denn frisch zubereitete Gerichte finden im großen Pfandl den Weg direkt in Ihr Chalet. Hobby-Köche können sich alternativ eine Einkaufstasche mit lokalen Produkten samt Rezept ins Chalet liefern lassen und ihr Lieblingsgericht selbst zubereiten.

Postkartenmotive und unbegrenzte Sportmöglichkeiten

Der Pragser Wildsee bekannt als „Perle der Dolomiten.“ Wellness Heaven Der Pragser Wildsee bekannt als „Perle der Dolomiten.“

Neben den Almenwanderungen hat das Gsiesertal zahlreiche weitere Natur-Highlights parat. Eines meiner Lieblings-Ausflugsziele ist der nur 29 km vom Chalet Salena entfernte Pragser Wildsee, der im benachbarten Pragsertal, einem weiteren Seitental des Pustertals, beheimatet ist. Der Pragser Wildsee, der auch als „Perle der Dolomiten“ bekannt ist, besticht durch seine unverbaute Schönheit und besondere Lage und dient immer wieder als ikonisches Postkartenmotiv. Eingebettet in die Dolomiten, auf einer Höhe von 1.496 Metern, fasziniert er mit seinem smaragdgrünen Wasser, das oft spiegelglatt die Berge, insbesondere den Seekofel, reflektiert. Auf dem idyllischen Rundwanderweg erschließen sich dem Besucher stets neue Perspektiven auf den See und die Berge der Fanesgruppe, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen – eine Wonne für Naturliebhaber und Fotografen. Traditionelle Ruderboote, die gemietet werden können, sorgen für ein romantisches Erlebnis auf dem Wasser. Dabei ist der Pragser Wildsee zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Ausflugsziel. Wintersportler können sich in der näheren Umgebung nicht nur auf den präparierten Loipen austoben, sondern auch das nahegelegene Skigebiet Kronplatz oder die 3 Zinnen Dolomites erkunden. Das Chalet Salena ist somit ideal für alle, die sich nach Freiraum und unvergesslichen Momenten in den Bergen sehnen.

