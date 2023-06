Gute Nacht im Ex-Knast oder im Musikhotel

Neue und ausgefallene Hotelprojekte laden zum unvergesslichen Sommertrip in die Hauptstadt ein. Schon mal im ehemaligen Gefängnis geschlafen? Oder mit Weltraumfeeling in einer Kapsel übernachtet? Hier ist eine Auswahl einzigartiger Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin – von Budget bis Luxus ist alles dabei. Und weil die Bahnfahrt von Hamburg nach Berlin nur etwa 100 Minuten dauert, steht einem spontanen Sommertrip an die Spree eigentlich nichts im Wege.

Da steckt Musik drin

Gleich neben dem ehemaligen Hafenspeicher und jetzigen Sitz der Universal Music Group lädt das „nhow“ am Spreeufer in Friedrichshain zum Berlin-Besuch ein. Leihgitarre mit aufs Zimmer? Kein Problem. Mit einem der vier Fahrstühle (wahlweise Jazz, Pop, Rock oder Klassik) geht’s ins pinkfarbene Design-Domizil. Viele Zimmer haben direkten Spreeblick. Dreimal wöchentlich sind Gäste und Externe zum Gratis-Live-Konzert auf der Bühne von Europas einzigem Musikhotel, das übrigens auch eigene Aufnahmestudios hat, eingeladen.

www.nh-hotels.de

Neben dem Universal-Music-Speicher steht das nhow-Hotel mit dem charakteristischen Aluminiumkubus auf dem Dach. Anke Geffers Neben dem Universal-Music-Speicher steht das nhow-Hotel mit dem charakteristischen Aluminiumkubus auf dem Dach.

Europas einziges Musikhotel, das nhow in Berlin, hat alles, was Musikfreunde wünschen - sogar eine eigene Bühne. Anke Geffers Europas einziges Musikhotel, das nhow in Berlin, hat alles, was Musikfreunde wünschen – sogar eine eigene Bühne.

Nachhaltig und neu

Politiker, Schauspieler und Künstler gingen im „Steigenberger Hotel“ am ruhigen und trotzdem zentralen gelegenen Los-Angeles-Platz in der Nähe des Kurfürstendamms jahrzehntelang ein und aus. Jetzt wurde das Traditionshotel von „DoubleTree by Hilton“ übernommen, stilvoll renoviert und soll zum nachhaltigsten Hotel Berlins werden. Zimmer mit Blick auf Park oder Gedächtniskirche, Fitnessstudio im Haus, Leihräder vor der Tür – alles da, was der Berlin-Besucher wünscht. Eröffnung ist im Juli.

www.doubletree-by-hilton-berlin-kudamm.de

Ab Juli geöffnet: neue Bar im DoubleTree by Hilton, dem ehemaligen Hotel Steigenberger am Los Angeles Platz. Anke Geffers Ab Juli geöffnet: neue Bar im DoubleTree by Hilton, dem ehemaligen Hotel Steigenberger am Los Angeles Platz.

Nachhaltig, regional und ausgezeichnet: Frühstück im DoubleTree by Hilton. Anke Geffers Nachhaltig, regional und ausgezeichnet: Frühstück im DoubleTree by Hilton.

Luxus im Ex-Frauenknast

Schon einmal in einem ehemaligen Frauengefängnis aus dem 19. Jahrhundert übernachtet? Mit begrünten Innenhöfen, Pool, Dachterrasse und hellen, großzügigen Zimmern lassen die luxussanierten Gebäude in der Kantstraße in Charlottenburg keine Wünsche offen.

www. wilmina.com

Hohe Räume, ganz in weiß: aus einem ehemaligen Frauengefängnis wurde das luxuriöse Hotel Wilmina. Mo Wüstenhagen Hohe Räume, ganz in weiß: aus einem ehemaligen Frauengefängnis wurde das luxuriöse Hotel Wilmina.

Von Büchern und Betten

Die ehemalige Volksbücherei Köpenick ist jetzt ein Hotel. Im Gründerzeitbau in der Altstadt mit eigener Baguetterie lässt es sich nicht nur gut schlafen, sondern auch gut lesen – eine große Buchauswahl steht für Gäste bereit. Auch das ehemalige Haupttelegraphenamt Berlins lädt – aufwendig saniert – zum stilvollen Übernachten ein. In Top-Lage, direkt an der Museumsinsel.

www.bett-und-buch.de

www.telegraphenamt.com

Echter Ost-Charme

Mustertapeten aus den 70er Jahren, Retromöbel und DDR-Charme: das Hostel am Ostbahnhof ist ein echtes Ostel. Günstig und speziell.

http://ostel-hostel.hotel-in-berlin.org/de.

Kreativ und bunt

Wer gern ausgeht und dazu am liebsten in einem kreativ gestalteten besonderen Design-Hotel übernachtet, ist im „Michelberger“ an der Warschauer Straße oder im edlen „Hotel Oderberger“, einem ehemaligen öffentlichen Schwimmbad am Prenzlauer Berg, bestens aufgehoben. Das historische Bad gibt es übrigens immer noch – schön saniert zum Bahnenziehen.

www.michelbergerhotel.com

www.hotel-oderberger.berlin/

Das ehemalige Stadtbad Prenzlauer Berg können Gäste des Hotels Oderberger. aber auch alle anderen Besucher nutzen. Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB Das ehemalige Stadtbad Prenzlauer Berg können Gäste des Hotels Oderberger. aber auch alle anderen Besucher nutzen.

Berlin-Gefühl

„Hotel Berlin“, Berlin – der Name ist Programm. Individuell gestaltete Zimmer, alles in zentraler Lage am Tiergarten – ein Wohlfühlort für Großstadttouristen.

www.hotel-berlin.de

Weltraumkapsel in Mitte

Eine Nacht wie im Weltraum, mitten in Berlin. An der Leipziger Straße übernachten Gäste in einer futuristischen Schlafkapsel. Eng, aber günstig. Die Nacht kostet rund 40 Euro, dafür teilt man sich ein Gemeinschaftsbad.

spacenighthotel.top

Campen in der City

Zelten in Berlin? Auch das ist möglich, sogar mitten in der Stadt, u.a. in der „Wohnmobil-Oase“ nahe Gesundbrunnen oder beim Indoor-Camping im „Hüttenpalast“ in Kreuzkölln.

https://huettenpalast.de

www.wohnmobiloase.com

Info: www.visit-berlin