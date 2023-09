Full Metal Cruise XI: Buchungsstart für die legendäre Heavy-Metal-Party

Fünf Tage Headbangen am Pooldeck bei der legendärsten Heavy-Metal-Party, die die hohe See zu bieten hat. Fünf Tage fünf Sterne-Komfort zur besten Krachmusik der Welt von Doro, Feuerschwanz, Skindred, Michael Monroe und vielen anderen – das ist die Full Metal Cruise XI. Heute, am 26.09., ist Buchungsstart für die lauteste Kreuzfahrt Europas.

Entdeckt die atemberaubenden Fjordlandschaften Norwegens

Kaum ist die große Doppel-Jubiläums-Reise, die zweiteilige zehnte Cruise, zu Ende gegangen, steht bereits die nächste Tour an: Denn am 10. September 2024 sticht die Full Metal Cruise zum elften Mal in See. Mit der „Mein Schiff 3“ von TUI Cruises geht es für die Mosh-Matros:innen von Kiel mit zwei Seetagen über Ålesund nach Bergen, bis sie am 15. September wieder in Kiel anlegen. Ihren Passagieren bietet die Full Metal Cruise nicht nur erstklassige Live-Acts, sondern auch die Möglichkeit, einige der schönsten Orte Europas zu erkunden. „Unsere Fans nehmen die Cruise super an“, sagt Full-Entertainment-Chef und Wacken-Mitbegründer Holger Hübner. „Wir haben jedes Jahr sehr viele ‚Wiederholungstäter‘, hatten jetzt bei unserer großen Jubiläumskreuzfahrt sogar mehrere hundert Doppelbucher, die auf beiden Touren mitgefahren sind.“

Die „Queen of Metal“ ist an Bord

„Hier auf dem Schiff sind wir den Fans so nah wie sonst fast nie“, sagt die „Königin des Heavy Metal“ höchstselbst, Doro Pesch. Sie wird mit ihrer Band als Headlinerin auf der elften Full Metal Cruise spielen und freut sich schon jetzt, erneut wieder dabei sein zu dürfen. Zwei Mal war sie bereits mit an Bord, unter anderem bei der Premierenfahrt 2013. Außerdem zum Programm gehören bereits die Mittelalter-Metaller von Feuerschwanz, die Reggae-Rocker Skindred, die Rock’n’Roll-Legende Michael Monroe, die Glam-Metaller von Cobrakill und die Irish-Folk-Punker von The O’Reillys and the Paddyhats.

Für die Gäste bietet die Full Metal Cruise nicht nur eine Kreuzfahrt, sondern ein ultimatives Festivalerlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. Zumal die liebevoll „Cruisader“ genannten Mitreisenden an Bord auch die Möglichkeit haben, die Künstler:innen hautnah zu erleben. Bei Meet-and-Greet-Sessions – oder eben beim Abendessen in einem der ausgezeichneten Restaurants des Schiffes. Und das mit Blick auf die atemberaubende norwegische Landschaft, deren Fjorde und Berge den perfekten Kontrast zur lauten Musik bieten und Momente der Ruhe und Besinnung zwischen den energiegeladenen Shows schaffen.

Buchungsstart für die Full Metal Cruise XI startet heute

Die fünftägige Reise auf der „Mein Schiff 3“ vom 10. bis 15. September 2024 kostet in einer Innenkabine ab 1.399 Euro pro Person. Eine Außenkabine gibt es ab 1.499 Euro pro Person und eine Balkonkabine ab 1.799 Euro pro Person (alle Preise für Doppelbelegung). Ganz wichtig: Auf der Full Metal Cruise sind Verpflegung und Getränke schon im Preis enthalten. „Bei unseren Kreuzfahrten liegt uns am Herzen, dass der Kunde König ist und bleibt, also unsere Fans und auch die Bands,”, unterstreicht Holger Hübner. „Das All-inklusiv-Konzept ist ein großer Teil davon, weil die Metalheads abends an der Bar in Ruhe quatschen und für den Kollegen mitbestellen können, ohne sich Gedanken über die spätere Rechnung machen zu müssen sowie auch die Bands ihren Fans jederzeit einen „ausgeben“ können.“

Full Metal Cruise

Alle Infos sind unter www.full-metal-cruise.com und www.meinschiff.com zu finden. Die Full Metal Cruise zeigt, dass Heavy Metal nicht nur eine Musikrichtung ist, sondern eine Lebenseinstellung, die sogar die Weltmeere erobert.