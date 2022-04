Tausche dein bemaltes Osterei gegen eine tolle DOM-Überraschung

Ostereier-Tausch-Aktion vorm Riesenrad

Schmücke mit uns am Ostersonntag (17.4.) zwischen 15.00 – 18.00 Uhr den größten Osterstrauch auf dem Frühlingsdom: Im Tausch für dein bemaltes Osterei gibt es für dich tolle Überraschungen wie einen DOM-Teddy, süße DOM-Leckereien oder Fahrchips für verschiedene Attraktionen. Außerdem kannst du dir eine dicke Umarmung vom Osterhasen oder von unserem DOM-Bären Bummel abholen, natürlich mit Selfies. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren.

Zwei Stunden DOM-Glück für alle

Der Hamburger DOM ist Norddeutschlands größtes Familienvolksfest und lässt den Puls aller Generationen steigen. In der atemberaubenden Erlebnis- und Abenteuerwelt so groß wie 22 Fußballfelder ist garantiert für jeden Besucher die richtige Attraktion dabei:

Der Frühlingsdom macht mit 17 Kinderfahrgeschäften und zahlreichen Spielen wie Entenangeln oder Dosenwerfen nicht nur die Kids happy. An jedem Mittwoch – dem Familientag – macht der DOM mit ermäßigten Preisen von bis zu 50% auch alle Eltern glücklich. Vier spektakuläre Neuheiten mit Nervenkitzel-Garantie lassen das Herz der Action-Fans höherschlagen. Die Romantiker und Verliebten unter euch verzaubert der DOM mit einer Fahrt im Riesenrad. Und für alle Genießer ist der DOM ein wahres Geschmackserlebnis. Einmal so richtig die Seele baumeln lassen und für zwei Stunden in eine Welt aus purem Glück eintauchen – der Frühlingsdom macht’s möglich.

Die spektakulären Neuheiten

Freefall Extreme: Mit 85 Metern Höhe der größte mobile Freifallturm der Welt. Der besondere Kick sind die kippbaren Sitze.

Jetlag: Ein Highspeed-Karussell mit außergewöhnlichem Flugerlebnis bei 4,5g und 100km/h – es geht auch familienfreundlich.

Flip Fly: Die Fahrt mit der Loopingschaukel ist ein absoluter Thrill-Ride mit Überschlägen in 24 Metern Höhe.

Chaos Pendel: Unvorhergesehene Fahrverläufe, 43 Meter Höhe und 4g lassen den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen

Viele weitere Attraktionen für die ganze Familie

Nach sieben Jahren ist der Höllenblitz wieder zurück auf dem DOM. Es ist die größte transportable Indoor-Achterbahn der Welt im Dunkeln und ohne Loopings. Auf der 900 Meter langen Abenteuerreise rauscht der Zug bei bis zu 80 km/h durch eine alte Mine. Entschleunigung ist dagegen in der Ballonfahrt Programm. Die acht Heißluftballons im Miniformat mit Gondeln für vier Personen steigen drehend auf eine gemütliche Aussichtsreise in acht Metern Höhe. Der Hamburger DOM steht diesmal auch im Zeichen der Virtual Reality Rides: Die Wilde Maus XXL ist Europas erster, mobiler VR-Coaster Europas und meldet sich diesmal mit brandneuen VR-Brillen zurück. Ihr könnt zwischen einer klassischen Fahrt oder einem Virtual Reality Ride wählen. Aber Vorsicht, in der VR-Welt sind sogar Loopings möglich. Dr. Archibald ist eine Mischung aus Erlebnisbahn und Laufgeschäft und weltweit der erste mobile Virtual Ride seiner Art. In der virtuellen 360°Grad-Welt ist alles möglich. Das 10-minütige VR-Spektakel hat 2017 den mobilen Entertainmentbereich revolutioniert. Pirates Adventure ist ein Zu-Fuß-Abenteuer führt euch durch eine mit viel Liebe zum Detail gestalteten Piratenwelt. Dabei geht’s durch den Hafen und das gestrandete Schiff, vorbei an einer mit Reichtümern gefüllten Schatzkammer und durch eine gruselige Piraten-Gruft.

Öffnungszeiten

Montags bis donnerstags von 15.00 bis 23.00 Uhr

Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Sonntags und Ostermontag von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Gründonnerstag von 15.00 bis 24.00 Uhr

Ostersonntag von 14.00 bis 24.00 Uhr

Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.