In Norderstedt: Fünffache Action unter einem Dach

Wollen wir nicht alle ab und an mal wieder Kind sein und einfach spielen? Das ist ganz einfach! In der Action Arena in Norderstedt. Let the games begin!

In der Arcade-Area des Parks könnt ihr daddeln, was das Zeug hält. Wie wäre es mit einem Rennen auf einem der virtuellen Motorräder? Braucht ihr eine Pause von der Realität, dann ab in den Virtual Reality-Bereich! Gemeinsam mit euren Freunden könnt ihr euch beim Laser Tag so richtig auspowern. Wer es gediegener mag, kann sein Geschick auf der Schwarzlicht Minigolfanlage unter Beweis stellen.

Der Virtual Reality Bereich begeistert Groß und Klein gleichermaßen.

Den Extrakick eures Actionabenteuers verschafft euch die Location dank ihres Stils: dem einer alten Unterwasserstation. Die detailreiche und speziell angefertigte Umgebung wird euch in eine andere Welt entführen – mehrere tausende Kilometer unter dem Wasserspiegel. Coole Drinks und Snacks sorgen für euer leibliches Wohl.

Firmenveranstaltung, Geburtstag und Co.

Haben sich am 26. September erst mal die Türen zur Spaßwelt in Norderstedt für euch geöffnet, sind eurem Erlebnisdurst keine Grenzen gesetzt. Nicht nur Geburtstage, sogar Firmenveranstaltungen könnt ihr in der Action Arena organisieren. Und das Beste dabei: Habt ihr einmal euren Eintritt bezahlt, könnt ihr alle Angebote unbegrenzt nutzen. Juhu!