Die besten Wellness-Retreats 2025

Das Jahr 2025 ist noch jung – ideal also, um sich in den kommenden Monaten eine lebensbereichernde Auszeit zu gönnen. Ob Klangheilung, Tantra oder Kunst – die Wellnesshoteltesterin Andrea Labonte stellt die spannendsten Wellness-Retreats für 2025 vor.

Wellnesshotels sind die idealen Rückzugsorte für Retreats. Durch ihre ruhige, naturnahe Lage schaffen sie eine Umgebung, die es erleichtert, Abstand zum Alltag zu gewinnen und sich auf persönliches Wachstum zu konzentrieren. Durchdachte Wellnessbereiche mit Saunen, Dampfbädern und Poollandschaften, aber auch wohltuende Anwendungen ergänzen Retreat-Programme optimal und fördern Regeneration auf verschiedensten Ebenen. Doch auch der Komfort, die gesunde, oft auf Detox oder Ayurveda basierende Ernährung und die Expertise geschulter Coaches machen Wellnesshotels zu perfekten Orten für nachhaltige Erholung und individuelle Entfaltung.

Der Krallerhof – Inspiration inmitten avantgardistischer Spa-Kulisse

Ein architektonischer Blickfang: Der neue Adults-Only Spa „ATMOSPHERE by Krallerhof“. Hotel Krallerhof Ein architektonischer Blickfang: Der neue Adults-Only Spa „ATMOSPHERE by Krallerhof“.

Der Krallerhof, der seit jeher für seine innovative Tatkraft bekannt ist, lädt 2025 auch wieder zu impulsgebenden Retreats ein. Und das inmitten futuristisch-alpiner Kulisse. So setzt der ikonische Adults-Only Spa „ATMOSPHERE by Krallerhof“ selbst formverwöhnte Ästheten in Staunen. Der vom Architekten Hadi Teherani designte Spa umfasst einen 5.500 Quadratmeter großen Natur-Badesee mit integriertem Whirlpool und 50-Meter-Infinity-Pool im See. Zahlreiche Saunen, eine „Blaue Grotte“ als energetisches Zentrum und ein Yogaraum ergänzen das eindrucksvolle Wellness-Angebot. Der Ruheraum mit Bergblick ist speziell für Allergiker geeignet, und das Café am See mit versenkbarer Fassade ist prädestiniert, um inmitten der alpinen Kulisse zu entspannen. Doch nicht nur der Spa des Wellnesshotels im Salzburger Land ist ein Blickfang, auch die fast 500 Kunstwerke renommierter Künstler im Hotel bilden eine anregende Szenerie, die durch das abwechslungsreiche Angebot verschiedenster Retreats ergänzt wird.

Das “Living Tantra Retreat” vom 20.-26. Juli 2025

Das Living Tantra Retreat vom 20. bis 26. Juli 2025 bietet Gelegenheit, in die Welt des Tantra einzutauchen und eine tiefere Verbindung zu sich selbst und anderen zu entwickeln. In einer geschützten und achtsamen Atmosphäre lernen die Teilnehmer, durch eine Kombination aus Körperarbeit, Atemtechniken und Meditation ihre eigene Energie bewusster wahrzunehmen, emotionale Blockaden zu lösen und ein neues Gefühl von Lebendigkeit und Sinnlichkeit zu entdecken. Geleitet von erfahrenen Tantra-Lehrern, vereint das Retreat traditionelle Weisheiten mit modernen Ansätzen. Das Retreat ist ideal für alle, die sich nach mehr Selbstliebe, Intimität und Lebensfreude sehnen.

Das “Women of Longevity Retreat” vom 09.-13. November 2025

Seit Mai 2024 hat sich der Krallerhof voll und ganz dem Thema Regeneration & Longevity verschrieben. Das „Women of Longevity Retreat“ im Krallerhof vom 09. bis 13. November 2025 richtet sich an Frauen, die ihre Gesundheit und Vitalität stärken möchten. Im Zentrum des Retreats stehen die sechs Säulen der Langlebigkeit: Kraft und Beweglichkeit, Ernährung, Immunsystem, Schlaf, Darmgesundheit und emotionale Balance. Dabei widmet sich das Retreat gezielt den Bedürfnissen des weiblichen Körpers – von Hormon-Balance und Stoffwechseloptimierung bis hin zu mentaler und körperlicher Regeneration. Die Teilnehmerinnen erwarten individuell abgestimmte Longevity-Strategien, die durch Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit und Biohacking-Techniken dazu beitragen, den natürlichen Alterungsprozess positiv zu beeinflussen. Neben regenerativen Spa-Erlebnissen, Yoga-Sessions und Meditation stehen auch wissenschaftlich fundierte Vorträge rund um Hautgesundheit, Zellregeneration und Stressmanagement im Fokus.

Das Posthotel Achenkirch – Entschleunigung und Sinnfindung am Achensee

Eines der Markenzeichen des Posthotels Achenkirch ist der „Versunkene Tempel“. Posthotel Achenkirch Eines der Markenzeichen des Posthotels Achenkirch ist der „Versunkene Tempel“.

Das Posthotel Achenkirch bietet auf einer Fläche von 36.000 qm ein vielfältiges Angebot für Erholungssuchende. Dabei kommen Spa-Afficionados im 7.000 qm großen Wellnessbereich des Erwachsenenhotels auf ihre Kosten. Die vielfältigen Wasser- und Wohlfühlwelten umfassen sechs Pools, darunter Innen- und Außenbecken. Die großzügige Saunalandschaft bietet mit acht verschiedenen Saunen – von der finnischen Sauna über das Dampfbad bis hin zur Infrarotkabine – für jeden Geschmack das passende Wärmeerlebnis. Ein besonderer Glanzpunkt des Hauses ist der „Versunkene Tempel“, der sich tief unter der Erde befindet und mit einem Meditationsraum, einem Soledom, einer Drachensauna, Tempelsauna und einem Pfad des Wassers überrascht. Körperbewusste Gäste schätzen das TCM-Gesundheitsrestaurant TENZO, das Speisen nach der 5-Elemente-Lehre anbietet und das Wellnessangebot des Hotels auch kulinarisch ergänzt.

„Sinntage“ mit Martin Matheo Doeller vom 04.-06. April 2025

Das „Sinntage-Retreat“ mit Martin Matheo Doeller, Mentor, Trainer und Autor, vom 04. bis 06. April 2025, bietet Teilnehmern die Möglichkeit, tief in die eigene Sinnfindung einzutauchen und persönliche Potenziale zu entfalten. Das Seminar richtet sich an alle, die nach mehr Erfüllung und Klarheit im Leben streben. Zu den Inhalten des Retreats zählen die Erkennung eigener Sehnsüchte und Wünsche, das Definieren persönlicher Werte, Loslassen alter Muster, Gewinnung neuer Perspektiven, Vertiefung zwischenmenschlicher Beziehungen, Entwicklung einer individuellen Lebensvision und Stärkung innerer Resilienz. Anhand praxisnaher Methoden unterstützt Martin Matheo Doeller die Teilnehmer dabei, ein sinnerfülltes Leben zu führen.

3-Tages-Foto-Retreat vom 13.-16. März / 03.-06. Juli / 22.-25. September. / 27.-30. November 2025

Das 3-Tages-Foto-Retreat “Die Kraft des Sehens” im Posthotel Achenkirch bietet Teilnehmern die Möglichkeit, Fotografie als Mittel zur Entschleunigung und Achtsamkeit zu erleben. Unter der Leitung von Dr. Günter Zöhrer lernen die Teilnehmer, ihre fotografischen Fähigkeiten zu vertiefen und gleichzeitig eine bewusste Wahrnehmung ihrer Umgebung zu entwickeln. Das Retreat kombiniert technisches Training mit kreativen und emotionalen Aspekten der Fotografie, um ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen. Dabei wird Fotografie als eine Form der Meditation betrachtet, die den Fotografen immer wieder den Augenblick bewusst erleben lässt. Im Angesicht der Berge, tosender Wasserfälle, epischer Almlandschaften, bei Sonnenauf- und Untergang und unter den Sternen findet der Retreat-Teilnehmer eine starke Verbindung zurück zur Natur. Als Fotograf, Ethnologe und Architekt hat es sich Dr. Günter Zöhrer zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, durch die Kameralinse eine tiefere Verbindung zur Welt und zu sich selbst zu finden.

Bergkristall – Winternostalgie im Allgäu

Im Hotel Bergkristall sauniert der Gast mit Blick auf das hoteleigene Wildgehege. Bergkristall - Mein Resort im Allgäu Im Hotel Bergkristall sauniert der Gast mit Blick auf das hoteleigene Wildgehege.

Das Bergkristall in Oberstaufen bietet schon panoramatechnisch beste Voraussetzungen für ein erhellendes Retreat – besticht es nämlich durch seine Panoramalage auf 850 Metern Höhe mit imposantem Alpenblick. Diesen genießen übrigens nicht nur die Gäste, sondern auch die Hirsche und Rehe des hoteleigenen Wildparks. Letzterer befindet sich unmittelbar angrenzend am 2.700 qm großen Kristall SPA, der mit ganzjährig beheiztem 20-Meter-Infinity-Außenpool, vielfältigen Saunen und individuellen Anwendungen zur Entspannung einlädt.

„Soul Days im Advent“ vom 18.-21. Dezember 2025

Während der „Soul Days im Advent“ kommen die Retreat-Teilnehmer vom 18. -21. Dezember 2025 in den Genuss einer besonderen Winter-Nostalgie mit Winterwanderungen, Winter-Waldbaden, Fackelwanderung, Lagerfeuer und „Sternen-Nacht“. Ein weiteres Highlight ist die Einführung ins Eisbaden, bei der die Gäste die revitalisierende Kraft des kalten Wassers erleben – eine Praxis, die den Kreislauf anregt, das Immunsystem stärkt und für mentale Klarheit sorgt. Ein entspannendes Räucher-Ritual unterstützt, sich von alten Energien zu befreien und innerlich Platz für Neues zu schaffen. Tägliche Meditationen und Atemtechniken helfen, Stress abzubauen, Achtsamkeit zu kultivieren und die eigene innere Balance zu finden. In dieser inspirierenden Umgebung, kombiniert mit spirituellen Ritualen ist das Retreat die perfekte Gelegenheit, das Jahr bewusst ausklingen zu lassen und mit neuer Leichtigkeit in die Festtage zu starten.

Alpenresort Schwarz – Fernöstliche Tradition auf dem Mieminger Sonnenplateau

Das Alpenresort Schwarz ist bekannt für seine Yoga-, Fitness- und Gesundheits-Retreats. Alpenresort Schwarz Das Alpenresort Schwarz ist bekannt für seine Yoga-, Fitness- und Gesundheits-Retreats.

Und auch das Alpenresort Schwarz auf dem Mieminger Sonnen-Plateau in Tirol ist ein beliebter Retreat-Ort für Wellnessurlauber. Eingebettet in einen 35.000 qm großen Hotelgarten ist das Wellnesshotel gerade für Naturliebhaber besonders attraktiv. Die 5.500 qm große Spa-Landschaft umfasst neun Indoor- und Outdoor-Pools, darunter einen 25-Meter-Infinity-Pool, sowie eine großzügigen Saunawelt mit zahlreichen Ruheräumen. Für Familien mit Kindern ist das Resort ebenfalls die richtige Adresse, punktet es doch mit ganztägiger Kinderbetreuung ab 3 Jahren im Kinderclub, dem riesigen Abenteuerspielplatz mit Kinder-Bauernhof und in der neuen Play Area. Außerdem hat sich das Alpenresort Schwarz mit seinen Yoga-Retreats, seinen Gesundheits-Workshops und seinem Medical Spa einen Namen gemacht.

Shaolin Qi Gong „Yi Jin Jing“ Retreat vom 18.-22. Mai / 28. September – 02. Oktober 2025

Teilnehmer des Shaolin Qi Gong “Yi Jin Jing” Workshops im Alpenresort Schwarz können unter der Anleitung eines ordinierten Shaolin-Mönchs und Großmeisters des Shaolin-Tempels in China, Shi Yan Liang, die traditionelle Praxis des Shaolin Qi Gong “Yi Jin Jing” erlernen. Das Retreat umfasst die Vermittlung spezieller Übungen zur Stärkung von Muskeln und Sehnen. Durch variierende Haltungen, Intensitäten und Konzentration dienen diese Übungen nicht nur der körperlichen Kräftigung, sondern auch der mentalen Stärkung. Auch lernen die Teilnehmer ihre Atmung zu kontrollieren und die innere Energie (Qi) zu kultivieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sodass das Retreat sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet ist.

The Datai Langkawi – Selbstfindung im Paradies

The Datai Langkawi: Schwebe-Meditationen, Klangheilung und sehr viel Entspannung mit fulminanten Aussichten. The Datai Langkawi The Datai Langkawi: Schwebe-Meditationen, Klangheilung und sehr viel Entspannung mit fulminanten Aussichten.

Einer der wohl eindrucksvollsten Orte für ein Wellness Retreat befindet sich an der nordwestlichen Spitze der Insel Langkawi in Malaysia und fügt sich harmonisch in einen 10 Millionen Jahre alten Regenwald ein. Und als wäre dies noch nicht genug, blickt der Besucher des Resorts auf die ruhige Datai Bay, eine Bucht, die National Geographic zu den zehn schönsten Stränden der Welt kürte. Dabei wurde The Datai Langkawi 1993 vom renommierten australischen Architekten Kerry Hill entworfen. Seine Vision war es, ein Resort zu schaffen, das der Natur höchsten Respekt zollt und sich harmonisch in die natürliche Umgebung einfügt. Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben und umweltbewusste Gäste können im „Nature Centre“ gemeinsam mit Naturforschern und Meeresbiologen an verschiedenen Naturschutzaktivitäten teilnehmen. Die 121 Zimmer, Suiten und Villen beglücken mit privaten Veranden und Ausblicken auf die üppige tropische Vegetation oder die Andamanensee. Drei Pools und ein Fitnesscenter zählen gemeinsam mit „The Spa“ zur erlesenen Wellness-Infrastruktur des Resorts. Letzterer erstreckt sich übrigens entlang eines verwunschenen Baches und ist direkt im Regenwald situiert. Behandlungen, die auf der malaiischen Ramuan-Philosophie basieren und die heilenden Pflanzen, Rinden, Früchte und Kräuter des Regenwaldes nutzen, machen die Spa-Rituale des Resorts zu etwas ganz Besonderem.

Retreats im Regenwald: Von Klangheilung bis zur indigenen Bewegungspraxis

Seit 2023 lädt das Resort internationale Wellnessspezialisten ein, um seinen Gästen inmitten des jahrhundertealten Regenwaldes von Langkawi zu mehr Wohlbefinden und innerer Harmonie zu verhelfen. Und auch 2025 warten facettenreiche Retreats auf die Besucher.

Indigene Bewegungspraxis vom 05.-15. Juni 2025

Vom 05.-15. Juni führt die Malayin Hannah Moujing die Besucher des Resorts in Einzel- und Gruppensitzungen zurück zu ihren indigenen Wurzeln. Indem sie Meditation, naturverbundene Bewegung und Achtsamkeit mit traditionellen malaysischen Künsten wie dem Mengkuang-Weben verbindet. Sie lädt dazu ein, indigene Praktiken zu entdecken, die eine tiefere Verbindung zur natürlichen Welt und zur Weisheit ihrer Vorfahren schaffen. Zu den Aktivitäten gehören meditatives Linien im Sand-Malen, Schwebe-Meditationen und somatische Körperarbeit, inspiriert von traditionellen Techniken.

Klangheilung und Yoga vom 22. Dezember 2025 – 02. Januar 2026

Und auch die Malayin Savy Ho verhilft den Besuchern des Resorts als zertifizierte Klangheilerin zu mehr emotionalem Gleichgewicht und innerem Frieden. Im The Datai Langkawi lädt sie Gäste zu Klangheilung, Yoga, Teezeremonien und geführten Meditationen ein. Dabei nutzt die prämierte Klangheilerin auch Lichtfrequenzen, die in das körpereigene Energiefeld geleitet werden, um Blockaden zu lösen und körperliche sowie emotionale Heilungsprozesse zu unterstützen. Darüber hinaus stellt sie während ihres Aufenthalts im Resort neue Rituale vor, wie Kakao-Zeremonien und Partner-Thai-Massagen – eine harmonische Verbindung aus traditionellen Heilmethoden und modernen Techniken, die tiefe Entspannung und Regeneration ermöglichen.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Beruf, um den sie viele beneiden: Sie ist seit über 18 Jahren als Hoteltesterin für den Wellnesshotel Guide Wellness Heaven unterwegs. Über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Destinationen und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Berufsalltag schreibt sie regelmäßig in ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels besitzt Andrea Labonte eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: sie ist internationale Diplom-Betriebswirtin mit Doppeldiplom. Ihre Studien absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.