Die Gewinner stehen fest. Bei der Wahl zum beliebtesten Ferienhof 2024 waren die Gäste-Bewertungen auf der Seite LandReise.de ausschlaggebend – zu den Kriterien zählten dabei zum Beispiel Service, Freizeitangebot und Gastronomie. Die MOPO stellt die gerade ausgezeichneten Lieblingshöfe im Norden vor. Darunter ist auch der Gesamtsieger aus Schleswig-Holstein, der jetzt zu „Deutschlands beliebtestem Ferienhof 2024“ gewählt wurde.

Nordseeluft am Deich

Ferienwohnungen, die „Seehund“ oder „Austernfischer“ heißen, können nur an der Nordsee liegen. Der Hof Wittmaack in Friedrichskoog ist Deutschlands beliebtester Ferienhof 2024. Traktorfahrten, Ponyreiten oder Baden in der beheizten Schwimmhalle – die Gäste waren begeistert von Angebot, Lage und Ausstattung der Wohnungen.

www.nordseetraumurlaub.de, ab 80 Euro pro Nacht/Ferienwohnung

Top in Brandenburg

Top ausgestattete Ferienwohnungen im Hexenhaus oder in der alten Scheune, Ausritte mit Isländern oder Eseltrekking, entspannte Nachmittage am Pool – Urlauber wählten den Rüsterhof zum besten Ferienhof 2024 in Brandenburg. Im wasserreichen Oder-Spree-Seenland lässt sich die Region südöstlich von Berlin auch gut per Kanu entdecken.

www.ruesterhof.de, ab 115 Euro pro Nacht/Ferienwohnung

Unter Reet auf Rügen

Auf der Halbinsel Ummanz liegt der reetgedeckte Rügen-Ferienhof in Top-Lage in der Boddenlandschaft. Gäste des Landessiegers von Mecklenburg-Vorpommern bewerteten Lage, Freizeitangebot, Reitunterricht und die verkehrsfreien Wege mit Bestnoten.

www.ruegen-ferienhof.de, ab 102 Euro pro Nacht/Ferienwohnung

Märchenhaft in Hessen

So märchenhaft wie die nordhessische Landschaft, Heimat der Brüder Grimm, präsentiert sich auch der Weidelshof in der Nähe des Edersees. Moderne Ferienwohnungen im Fachwerkhaus mit großem Garten, Märchenscheune mit Ritterburg, Riesensandkasten, Kleintiere und Ponys. Die Brüder Grimm haben auf dem Hof übrigens auch schon übernachtet. Ein Paradies, ganz besonders für Familien mit Babys und Kleinkindern.

www.weidelshof.de, ab 105 Euro pro Nacht/Ferienwohnung

Nr. 1 in Niedersachsen

2020 eröffnet, schon Niedersachsens Top-Ferienhof. Im Oldenburger Münsterland ist der Ferienhof Wegmann mit drei Fünf-Sterne-Ferienwohnungen, Spielscheune, Sauna und Kleintieren der perfekte Ort für Familienurlaub. Der Hof liegt in der Nähe der Thülsfelder Talsperren zwischen Wiesen, Feldern und Wäldern – ideal für Radtouren geeignet.

www.ferienhof-wegmann.de, ab 85 Euro pro Nacht/Ferienwohnung