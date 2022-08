Der schiefste Turm der Welt steht in Ostfriesland

Um Reise-Superlative zu erleben, muss man gar nicht weit fahren. So steht das schiefste Bauwerk der Welt nicht etwa in Pisa, sondern in Ostfriesland. Der dunkelste Ort Deutschlands liegt in Brandenburg und das weltweit älteste Industriebauwerk im Harz. Viele spannende Reiseziele im Norden stehen deutschland- oder sogar weltweit auf dem ersten Platz. Weitere „überragende“ Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz listet der „Reiseführer der Rekorde“ von Cornelia Lohs auf.

Schiefe Kirche

Der Schiefe Turm von Pisa ist weltbekannt, den Kirchturm von Suurhusen bei Emden kennen nur wenige. Dabei ist der knapp 30 Meter hohe Turm der kleinen Dorfkirche laut Guinnessbuch der Rekorde mit einem Neigungswinkel von 5, 19 Grad der schiefste Turm der Welt. Zum Vergleich: Der Turm von Pisa hat „nur“ einen Neigungswinkel von 4 Grad.

Der schiefste Turm der Welt ist der Kirchturm in Suurhusen bei Emden.

Dickste Linde

Und noch ein Rekord aus Ostfriesland: Boah was für ein Baum! Die Riesenlinde von Heede bei Leer ist nicht nur der dickste Baum des Landes, sondern gilt auch als größte Linde Europas. Ihr Stamm hat einem Umfang von 17,50 Metern, der Kronendurchmesser des 24 Meter hohen und mindestens 500 Jahre alten Baumes beträgt 30 Meter.

Silberbergwerk in Goslar

Von 968 bis 1988, mehr als 1000 Jahre lang, wurde am Rammelsberg in Goslar Erz gefördert. Das Bergwerk der Stadt im Harz gilt als das weltweit einzige, das so lange kontinuierlich in Betrieb war. Seit 1992 ist der Komplex zusammen mit der Altstadt von Goslar Weltkulturerbe der Unesco.

1020 jahre lang wurde am Rammelsberg Erz abgebaut. Damit ist das Silberbergwerk der älteste Industrieort der Welt.

U-Bahnline 7 Berlin

Mit knapp 42 Kilometern Länge und 40 Stationen ist die U7 in Berlin die längste unterirdisch verlaufende U-Bahn-Linie Deutschlands. Die Fahrt von Rudow bis zum Spandauer Rathaus dauert 56 Minuten.

Die U7 von Rudow nach Spandau fährt auf Deutschlands längster unterirdisch verlaufenden U-Bahn-Strecke.

Der Himmel über Gülpe

Gülpe im brandenburgischen West-Havelland ist der dunkelste Ort Deutschlands und beliebtes Ziel für Hobby- und professionelle Sternegucker. Die Perseiden, die Sternschnuppenschauer, die häufig im August am Nachthimmel erscheinen, sind hier besonders gut zu sehen.