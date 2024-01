Nicht weit von Hamburg entfernt: Beste Aussichten im Winter-Wunderland

Alles so schön weiß hier! Der Harz ist nicht allzuweit von Hamburg entfernt, ein Ausflug in die Berge macht auch im Winter Spaß. Im Harz haben viele neue Attraktionen eröffnet.

Turm der Rekorde

Der Harzturm am Torfhaus ist mit 65 Metern Höhe Deutschlands höchster Aussichtsturm dpa Der Harzturm am Torfhaus ist mit 65 Metern Höhe Deutschlands höchster Aussichtsturm

Schon von Weitem ist er zu sehen, der 65 Meter hohe Harzturm. Fast drei Jahre dauerten die Bauarbeiten an dem holzverkleideten Turm, dessen Aussehen an einen Fichtenzapfen erinnern soll. Zum höchsten Aussichtsturm Deutschlands gehört neben zwei Panorama-Plattformen auch ein Skywalk. Demnächst wird eine 110 Meter lange Rutsche von der Turmspitze nach unten führen. Noch müssen die Besucher den Turm per Treppe erklimmen (Eintritt: 8 Euro), der Aufzug soll zügig fertiggestellt werden.

www.harzturm.de

Über alle Wipfel

Baumkronen von oben anschauen – das ist in Bad Harzburg auch ohne große Anstrengung möglich. Der barrierefreie Baumwipfelpfad auf dem Burgberg führt auf 1000 Metern über 18 Plattformen durch luftige Höhen. In den Wintermonaten bietet Wanderführer Michael Schaschek spezielle Führungen zur Tier- und Pflanzenwelt unter dem Motto „Nachts in den Wipfeln“ an. Inklusive eines heißen Apfelpunsches kostet die Natur-Führung 17,50 Euro für Erwachsene und 15,50 Euro für Kinder und steht immer freitags, zum Beispiel am 19. Januar, auf dem Veranstaltungskalender.

www.baumwipfelpfad-harz.de

Brücke für Nervenstarke

Die Hängebrücke Titan RT spannt sich über die Rappbodetalsperre. dpa Die Hängebrücke Titan RT spannt sich über die Rappbodetalsperre.

Mit fast 460 Metern Länge spannt sich die „Titan-RT“ über das Bode-Staubecken im Rapp-Bodetal. Festes Schuhwerk und ein bisschen Mut reichen aus, um ein Abenteuer in 100 Metern Höhe zu erleben. Nach Sonnenuntergang wird die Brücke beleuchtet und ist so sicher zu überqueren. Geöffnet ist die Brücke von 8 bis 21.30 Uhr, Tickets kosten sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder von 4 bis 14 Jahren. Direkt unterhalb der Hängeseilbrücke befindet sich ein weiteres Erlebnis der Extraklasse. Der „GigaSwing“ ist der spektakulärste Pendelsprung Europas. Allein oder im Tandem stürzen sich Mutige in die Tiefe. Nach dem Freifallerlebnis schwingen die Gäste aus, bevor sie wieder zurück auf die Plattform gezogen werden.

www.harzdrenalin.de

Hotel mit Herz

Perfekter Platz für einen Winterurlaub in Braunlage: das Hearts Hotel. Hearts Hotel Perfekter Platz für einen Winterurlaub in Braunlage: das Hearts Hotel.

Herz und Harz – was liegt da näher, als ein Hotel in Braunlage „The Hearts Hotel“ (www.theheartshotel.com) zu nennen? Das Lifestyle-Hotel bringt mit 65 stylishen Zimmern neuen Schwung in die Region. Und wenn Schnee liegt: Zum Wurmberg, Norddeutschlands größtem und schneesichersten Skigebiet, sind es nur ein paar Minuten