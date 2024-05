Akrobatik, Theater, Kunst: Das Wendland wird zum Wunderland

Wenn Künstler ihre Ateliers öffnen, wenn Akrobaten auf Stelzen durchs Dorf laufen, Scheunen zu Theaterbühnen werden und Artisten in bunten Wagen in Scharen auf dem Land einfallen, kann das nur eins bedeuten: Im Wendland hat die Kulturelle Landpartie begonnen. Veranstaltungsorte heißen hier Wunderpunkte. Die lassen sich gut per Rad verbinden. Nebenbei entdecken Besucher auch das wunderbare Wendland.

Hochbetrieb an der Elbe

Großer Auftritt im kleinen Dorf. Straßenkünstler treten im Wendland zur Kulturellen Landpartie auf. dpa Großer Auftritt im kleinen Dorf. Straßenkünstler treten im Wendland zur Kulturellen Landpartie auf.

Sie kommen zu Tausenden, und immer häufiger steigen sie auf das Fahrrad um. Wenn das Wendland vom 9. bis zum 20. Mai zur 35. Kulturellen Landpartie (KLP) einlädt, ist Hochbetrieb in dem dünn besiedelten und ruhigen Landstrich an der Elbe.

Musik im Wald? Zur Kulturellen Landpartie ist im Wendland alles möglich Dorothea Uhlendorf - fotowelten Musik im Wald? Zur Kulturellen Landpartie ist im Wendland alles möglich

Musik im Wald

85 Wunderpunkte in 73 Orten laden zu Konzerten im Kiefernwald, zu Kunstausstellungen auf Bauernhöfen, zu Akrobatik und Livemusik in Gärten ein. Nicht nur zur Kulturellen Landpartie lohnt ein Besuch im Museumsrundlingsdorf Lübeln mit kostenlosen Führungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwergenaufstand an der Elbe

Neuer Radverleih

Um noch mehr Besucher und Besucherinnen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, hat die Kulturelle Landpartie in diesem Jahr einen eigenen Fahrradverleih ins Leben gerufen. Die KLP-Leihräder kosten zehn Euro am Tag und können in Hitzacker unter Tel. (0151) 72 24 28 48, in Tüschau bei Michael Reusch, Tel. (0151) 55 06 86 09, am Bahnhof Schnega bei Christel Bremer, Tel. (0152) 28 53 13 62 oder in Salzwedel im „Café Kuckuck“, Tel. (03901) 307 15 55, geliehen werden.

Harfenklänge und Lama-Trekking

In Orten, die Dolgow, Kröte, Künsche, Schnackenburg oder Tramm heißen, werden Gäste nicht nur zu Zuschauern, sondern auch zu Mitwirkenden. Dafür sorgt das Programm mit Ausstellungen, Vorträgen, Theater, Musik und Workshops. Im Angebot sind zum Beispiel morgendliche Yogakurse. Wer mag, kann in einem Crashkurs das Harfenspiel erlernen oder zum Lama-Trekking aufbrechen.

Künstlerin Charlott Szukala zeigt ihre Mini-Skulpturen in Bülitz. Dorothea Uhlendorf - fotowelten Künstlerin Charlott Szukala zeigt ihre Mini-Skulpturen in Bülitz.

Theater und Musik

Für Kinder und Familien gibt es beispielsweise das Märchentheater „Nils Holgersson und die Wildgänse“, und in Weitsche stehen die Jazzmusiker Stephan Ziron und Uwe Weiksznorat auf der Bühne. Künstler öffnen ihre Ateliers und zeigen ihre Arbeiten – wie Charlott Szukala in Bülitz. Wer sich bei der Vielzahl von Angeboten nicht entscheiden kann, bleibt einfach ein paar Tage und lässt sich vom Zauber der Wunderpunkte im Wendland einfangen.

Der politische Pfingst-Freitag spielt sich in Gorleben rund um das Beluga-Schiff von Greenpeace ab. Dorothea Uhlendorf - fotowelten Der politische Pfingst-Freitag spielt sich in Gorleben rund um das Beluga-Schiff von Greenpeace ab.

Politischer Freitag

Am Freitag vor Pfingsten spielt sich das KLP-Programm hauptsächlich in Gorleben rund um das Greenpeace-Schiff „Beluga“ ab. Ob Balkan-Pop von Gastone oder Comedy mit Moritz Neumeier: Alle Künstler treten zugunsten der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer auf.

Heft zum Programm

Den Reisebegleiter mit dem gesamten Programm gibt es für 9,60 Euro im KLP-Büro, Drawehner Str. 2, 29439 Lüchow. Info: www.kulturelle-landpartie.de