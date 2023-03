Verschenken Sie doch mal einen Festivalsommer!

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die Festivalsaison. Endlich wieder laute Musik, buntes Treiben, lange Tage und durchtanzte Nächte. Es gibt wohl kaum junge Hamburger*innen, die noch keine Festival-Pläne für den Sommer geschmiedet haben: direkt in der Hansestadt steigen einige der buntesten, spannendsten und vielfältigsten Festivals des Landes. Über 100.000 Menschen strömen dafür nach Hamburg-Wilhelmsburg und feiern umgeben von Elbkulisse und Industrie-Romantik einen wunderbaren Festival-Sommer.

Den Auftakt markiert Ende Juli das Habitat, eine 32-stündige Zwischenwelt abseits der Realität und ein Festival voll elektronischer Musik. Beim SPEKTRUM feiern Hiphop-Fans gemeinsam Newcomer*innen wie Szenegrößen. Zum VOGELBALL verwandeln sich die Besucher*innen mit Federn und Kostümen in surreal-hedonistische Welten, während beim MS DOCKVILLE zum krönenden Abschluss internationale Stars und Geheimtipps von über 60.000 Menschen gefeiert werden.

Denn ein Festivalbesuch ist mehr als Konzerte, Sonne und eine gute Zeit mit Freund*innen. Inmitten von Bühnen, Kunst und einem einzigartigen Gelände warten unzählige neue Eindrücke, eine Welt abseits des Alltags und unbeschwerte, inspirierende Stunden. Hier hört man seine neue Lieblingsband zum ersten Mal, hier tanzt man unter freiem Himmel eine Nacht hindurch, hier feiert man seine liebsten Musiker*innen und Acts gemeinsam mit Tausenden. Kein Wunder, dass ein Festival-Ticket eines der beliebesten Oster- und Geburtstagsgeschenke ist.

Gerade nach Corona freuen sich die jungen Hamburger*innen, endlich wieder Live-Musik, große und aufregende Veranstaltungen und dieses besondere Freiheitsgefühl von Festivals zu spüren. Doch mittlerweile sind diese in der gesamten Gesellschaft angekommen – während manche sich ganz bewusst für Camping entscheiden, reisen andere entspannt mit der S-Bahn oder dem Rad an. Wie gut, dass beim Hamburger Festival-Sommer für jede*n etwas dabei ist:

Feinste elektronische Musik erwartet die Besucher des Habitat Festivals. Sammy Bermudez Feinste elektronische Musik erwartet die Besucher des Habitat Festivals.

Das Habitat ist ein Festival für elektronische Musik und feinste Weltflucht. Am 22. & 23. Juli feiern in Hamburg-Wilhelmsburg über 8.000 Besucher*innen 32 Stunden non-stop, angetrieben von einem ambitionierten Lineup aus Techno-, Elektro-, DnB- und House-Acts sowie musikalischen Querschläger*innen und Wundertüten aus ausgewählten Genres. Atemlos und atmosphärisch dicht erkunden (Traum)Tänzer*innen hier Zwischenwelten und finden, was wir nie verloren haben.

Seit je her liegt ein besonderer Fokus auf einem einzigartigen Booking, das die verschiedensten Spielarten elektronischer Musik versammelt, spannenden Künstler*innen und Entwicklungen eine Bühne bietet und zugleich Augen und Ohren spitzt für lohnenswerte Klänge abseits der gewohnten Sounds. So spielten auf dem Habitat Festival bereits DJs wie Rodhad, Charlotte de Witte, Reinier Zonneveld, Ellen Allien, 999999999, Blawan, Innellea, Adriatique und Live-Acts bzw. Bands wie u.a. Fatima Yamaha, Eroboique & Session Victim & Waving the Guns.

In diesem Jahr freut sich das Festival auf ELLI ACULA, FEJKA, FJAAK und MAMA SNAKE ebenso wie auf Live-Shows von TEAM SCHEISSE und TROPIKEL LTD. Das komplette Lineup und mehr Infos gibt’s auf www.habitat-festival.de, Tickets gibt es bereits ab 70€ im Shop: www.kopfundsteine.shop

Das SPEKTRUM zieht auch in diesem Sommer Fans von Hip Hop und Rap in seinen Bann. Kopf und Steine Das SPEKTRUM zieht auch in diesem Sommer Fans von Hip Hop und Rap in seinen Bann.

Das SPEKTRUM hingegen ist klar auf eine Musikrichtung festgelegt: Am 05. August 2023 feiern wieder über 8.000 Besucher*innen Hiphop und Rap-Musik. Die Wilhelmsburger Blockparty geht selbstbewusst in die nächste Runde: mit einem ebenso vielfältigen wie spannenden Lineup zwischen Tradition und Grenzüberschreitungen, zwischen elektronischen Grauzonen und klassischem Rap. Es gibt wohl keinen Hiphop-Fan, der bei diesem Lineup unbeeindruckt bleibt:

LUCIANO ist Headliner beim SPEKTRUM 2023 – der Kopf der Loco-Squad wird auch am Wilhelmsburger Reiherstieg für Furore sorgen. Neben ihm zeigen NURA und SKI AGGU auf, wie vielfältig Rap der Gegenwart klingt. ANSU hat ein Heimspiel, doch auch PÖBEL MC und PA69 liefern fleißig Reime und Zeilen. Das gesamte Lineup findet sich auf www.spektrum.ms.

Hiphop-Fans sind lieber schnell, denn allzu lange werden die Tickets nicht mehr verfügbar sein – gerade die SPEKTRUM BANDEN-Tickets sind heiß begehrt. Bei diesen Gruppentickets für 3-8 Personen zahlt man bei 3-5 Tickets 55€ je Ticket, aber bei 6-8 Tickets nur 50€ pro Ticket. Einzeltickets gibt es natürlich auch unter www.kopfundsteine.shop für 65€ pro Ticket.

Farbenfroh und hedonistisch: der Vogelball Julia Dankmer Farbenfroh und hedonistisch: der Vogelball

Am gleichen Tag findet auf der MS ARTVILLE-Fläche ebenso der VOGELBALL statt – ein farbenfroher, hedonistischer und vielfältiger Masken- und Kostümball sowie ein eintägiger Rave mit einem größtenteils queeren Booking. Von 16 Uhr bis in den nächsten Morgen feiern Paradiesvögel, Nachtschwämer*innen und bunte Gestalten durch House-, Techno und Elektro-Klänge. Das wunderbar geschmückte Gelände ist ebenso Bühne für Performances und Überraschungen – ein Ort der Sichtbarmachung der Szene und Begegnung ebenso wie ein Exil des Eskapismus. Ein behutsamer, eigener Ort mit seinen eigenen Regeln und einem unendlichen Charme.

Auch musikalisch lässt sich hier einiges entdecken: das Lineup versammelt internationale Headliner*innen ebenso wie lokale Szenegrößen und provokante Künstler*innen.

BYRON YEATES | CAKES DA KILLA | CREW OMBRELLE | FAFI ABDEL NOUR | FINNA | FUTUREBAE | JENNIFER CARDINI | JOSIE OVERTON | LEA OCCHI | LUX | MATTHIAS R. B2B SCHABERNACKEL | MIGATI | NAHUEL | OCTO OCTA | OIKO | POWER SUFF GIRLS | SEDEF ADASI | SMALLFIELDT | und viele weitere

Den krönenden Abschluss liefert das MS DOCKVILLE: ein dreitägiges Festival für Musik und Kunst in Hamburg-Wilhelmsburg. Mehr als 60.000 Besucher*innen und knapp 10.000 Camper*innen entdecken ein einzigartiges Gelände mit über 12 Bühnen, unzähligen Kunstwerken und Hafenatmosphäre inmitten von Elbkulisse und Industrie-Flair.

Mittlerweile ein Klassiker unter Hamburgs Festivals: das MS DOCKVILLE Marvin Contessi Mittlerweile ein Klassiker unter Hamburgs Festivals: das MS DOCKVILLE

Ein vielfältiges Lineup, das auf kein Genre festgelegt ist (aber Schwerpunkte in Indie, Hiphop und elektronischer Musik hat), versammelt Newcomer*innen, Lieblingskünstler*innen und Geheimtipps – und bietet neben der Musik auch Workshops, Lesungen, Spielereien und ungezählte neue Inspirationen.

In diesem Jahr stehen verschiedene Ausprägungen des Indie ganz oben im Lineup: emotional-kratzig mit dem internationalen Star GIRL IN RED ebenso wie hymnisch-leicht mit GIANT ROOKS. Doch auch Singer-Songwriter und Elektro-Produzent MONOLINK wie die Italo-Schlager-Koryphäen ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS erwarten eine feierwütige Menge. Neben der amerikanischen Rapperin 070 SHAKE und Israels NOGA EREZ bietet das MS DOCKVILLE auch spannenden deutschen Künstler*innen wie OG KEEMO, PAULA HARTMANN und SCHMYT eine Bühne. Ebenso wird das Lesungs- und nonmusikalische Programm in diesem Jahr deutlich umfangreicher und vielfältiger sein: einen ersten Vorgeschmack liefern zahlreiche Workshops und die Lesung von SEBASTIAN „EL HOTZO“ HOTZ. Ebenso finden sich überall auf dem Gelände kleine Murals, große Bauten und verspielt-verzierte Details – auch die Kunst wird in diesem Jahr einen Rolle als Headliner erhalten.

Das gesamte Lineup, alle Infos und vieles weitere findet sich auf der Website: www.msdockville.de; Tickets gibt’s ab 174€ ohne Camping und 199€ mit Camping bei www.kopfundsteine.shop.

Ob zu Ostern, zu einem Geburtstag oder um sich selbst etwas Gutes zu tun: verschenken Sie doch mal einen Festivalsommer. Tickets für all diese Festivals ebenso wie Gutscheine erhalten Sie im Kopf und Steine Ticketshop: www.kopfundsteine.shop