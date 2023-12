Treue Fans: Sie haben seit 28 Jahren kein Stück verpasst!

Was Angelika und Michael Reimer am Imperial Theater, der legendären Krimi-Bühne, so lieben

Als Angelika und Michael Reimer im Juni 1995 das Musical „Grease“ im Imperial Theater besuchten, wussten sie noch nicht, dass dieser Ort zu ihrem zweiten Wohnzimmer werden würde: Seit 1995 haben die beiden keine Inszenierung verpasst und sämtliche Karten aufbewahrt. „Die familiäre Atmosphäre des Theaters und natürlich die wundervollen Stücke“ begeistern die beiden seit nunmehr knapp 30 Jahren. Und das kommt aus berufenem Munde, denn das Ehepaar wirkt bereits seit 1975 auf und hinter der Bühne vom Theater Wedel mit, wo sie sich mit viel Herzblut ehrenamtlich engagieren.

Und immer wenn es die Zeit erlaubt, statten sie dem Imperial Theater einen Besuch ab. So haben Angelika und Michael auch den Wechsel vom Musical hin zu Hamburgs Krimitheater miterlebt. „Es ist unglaublich spannend. Man kann nie wissen, wie sich der Fall dreht und wer es am Ende gewesen ist. Ich liege mit meinen Vermutungen oft daneben – meine Frau hat da den etwas besseren Spürsinn“, sagt Michael Reimer.

Hamburgs Theater sind so etwas wie das Rückgrat der vielfältigen Kulturlandschaft. Rund 50 Häuser, verteilt überall in der Stadt. Hier wird täglich verhandelt, was uns ausmacht und umtreibt, als Menschen. Es wird: gelacht, geweint, geschrien, gejubelt, geschimpft.​ Hier finden Sie Liebeserklärungen an ausgewählte Häuser. Eine Einladung an Sie mitzuhelfen, diese Vielfalt zu erhalten.

Nervennahrung für die Darsteller

Inzwischen haben die beiden auch ein besonderes Ritual entwickelt, um ihre Verbundenheit mit den Darstellern zum Ausdruck zu bringen: Vor jeder Premiere bringen sie eine große Tüte Süßigkeiten als Nervennahrung mit. Eine tolle Geste, die sich bei TechnikerInnen und DarstellerInnen großer Beliebtheit erfreut.

„Die Geschichte von Angelika und Michael Reimer ist ein Beispiel für die Leidenschaft und Hingabe, mit der uns unsere Besucher unterstützen und bestärken. Ihre langjährige Treue zum Imperial Theater ist bewundernswert und inspirierend. Außerdem sind die beiden menschlich eine Wucht“, so Intendant Frank Thannhäuser.

Das Imperial Theater

Nach der liebevollen Restaurierung des einstigen Premieren- und späteren Pornokinos begann der Spielbetrieb 1994 mit der deutschen Erstaufführung von „Grease“. Seit 2003 begeistern Krimi-Klassiker, Kriminalkomödien und Psychothriller im Imperial Theater eine wachsende Fangemeinde. Auf dem Spielplan: Bühnenadaptionen bekannter Autoren wie Agatha Christie, Alfred Hitchcock und Edgar Wallace. Frank Thannhäuser verknüpft in seinen Inszenierungen klassische Spannungselemente mit Humor. Unter www.imperial-theater.de finden Sie alle Infos.