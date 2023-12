Michel Abdollahi: „Ein Programm so bunt wie das Leben“

Das Centralkomitee, der neue Comedy-Hotspot am Steindamm, geht in die zweite Saison

Alle guten Dinge sind zwei! Und damit herzlich willkommen in unserer zweiten Spielsaison! Nach einem ebenso großartigen, wie aufregenden Start 2022 und einer erfolgreichen ersten Saison, wollen wir Danke sagen! Danke euch, unserem Publikum, das ihr uns vom ersten Tag an mit eurem Kommen, Lob und Feedback unterstützt und uns in unserer Mission bestärkt, diesen wertvollen Kulturort in St. Georg zu erhalten. Danke allen Künstlerinnen und Künstlern, für die unvergesslichen Abende voller Emotionen und Gedanken, Gelächter und Diskussionen!

Kunst ist das, was uns als Menschen verbindet, zusammenbringt und uns zu neuen Ideen und Ansichten inspiriert. Wir freuen uns auf viele weitere wunderschöne Veranstaltungen im Centralkomitee! Dank gilt auch der Kulturbehörde, dem Bezirksamt Mitte, der Eigentümergemeinschaft und unserem starken Team, die es uns ermöglicht haben das Theater im neuen, zeitgemäßen Glanze erstrahlen zu lassen und diese Bühne nicht nur zu erhalten, sondern zu einer der schönsten Hamburgs zu machen!

Hamburgs Theater sind so etwas wie das Rückgrat der vielfältigen Kulturlandschaft. Rund 50 Häuser, verteilt überall in der Stadt. Hier wird täglich verhandelt, was uns ausmacht und umtreibt, als Menschen. Es wird: gelacht, geweint, geschrien, gejubelt, geschimpft.​ Hier finden Sie Liebeserklärungen an ausgewählte Häuser. Eine Einladung an Sie mitzuhelfen, diese Vielfalt zu erhalten.

In der zweiten Spielsaison bleiben wir unserem Kurs treu, sowohl alten Hasen und großen Namen, sowie neuen Gesichtern und Formaten eine Bühne zu bieten und Ihnen somit ein buntes Bouquet der Künste zu präsentieren. Es ist das Theater der jungen Garde in Comedy und Kabarett wie Alex Stoldt, Eva Karl Faltermeier oder Jean-Philipp Kindler, aber auch der großen Namen wie Kurt Krömer, Moritz Neumeier oder Jochen Malmsheimer. Es ist die Bühne der Pop-Kultur von Jacques Palminger bis Anja Rützel und Autor:innen wie Bettina Tietjen, Kübra Gümüşay oder Linda Zervakis.

Es ist das Zuhause der künstlerischen Experimente, wie unseren Eigenformaten, dem wöchentlichen Stand Up Komitee oder unserer Lesebühne „Dem Pöbel zur Freude“ mit @kriegundfreitag, Ella Carina Werner, Piero Masztalerz und Johannes Floehr, aber auch aufregenden Kooperation, wie dem Harbourfront Literaturfestival. Sie merken, ein Programm so bunt, wie das Leben, mal heiter, mal ernst — für jeden (guten) Geschmack ist garantiert etwas dabei! Kommen Sie vorbei, überzeugen Sie sich selbst, wir freuen uns auf Sie!

Das Centralkomitee

19 Jahre lang betrieben Lisa Politt und Gunter Schmidt das „Polittbüro“ am Steindamm, ein preisgekröntes Kabarett-Theater. Im Frühjahr 2022 war damit Schluss – und Michel Abdollahi übernahm das Haus zusammen mit dem Künstler-Manager Robert Oschatz. Ende letzten Jahres eröffneten sie es unter dem Namen „Centralkomitee“ neu. Zu erleben gibt‘s Kabarett, Comedy, Stand-up, Lesungen u.a. Unter www.centralkomitee.de gibt’s alle Infos.