„Hier glühen meine Antennen vor Freude!“

Ein Außerirdischer entdeckt das HoheLuftschiff Kindertheater am Isebekkanal, eine Bühne im Schiffsbauch

Neulich flog ich mal wieder mit meiner Raumschiffkapsel durch die Hamburger Stratosphäre, als mich plötzlich intergalaktische Strahlen zum Isebekkanal zogen und ich mein Ufo kaum noch steuern konnte, huiiii…swushhh… Die Anziehungskraft erreichte schließlich auch meine Augen, als ich ein wundersames Wesen auf dem Wasser sah: Schiffe kenne ich schon, klar, aber was war das? Bunte Girlanden, samtene Vorhänge, ganz viele Kinder und eine Fontäne von bunten Gamma-Fantasie-Strahlen (nur für außerirdische Augen sichtbar, logo).

Neugierig ging ich in den Tiefflug: Von außen schien das Schiff wie eine von den Schuten, die ich schon von meinen Hamburger Erkundungstouren kannte, aber im Schiffsbauch passierte etwas ganz Unglaubliches. Da sang eine Schiffsratte mit einem Engel, der Ukulele spielte! Davor saßen lauter kleine Menschen, die mitsangen und lachten, darum herum ein schwerer, blauer Vorhang und von oben ganz bunte Lichter und tolle Musik, ein absolut astronomisches Spektakel.

Hamburgs Theater sind so etwas wie das Rückgrat der vielfältigen Kulturlandschaft. Rund 50 Häuser, verteilt überall in der Stadt. Hier wird täglich verhandelt, was uns ausmacht und umtreibt, als Menschen. Es wird: gelacht, geweint, geschrien, gejubelt, geschimpft.​ Hier finden Sie Liebeserklärungen an ausgewählte Häuser. Eine Einladung an Sie mitzuhelfen, diese Vielfalt zu erhalten.

Ich versteckte mich ganz hinten beim Techniker auf der Schulter (natürlich im Unsichtbar-Modus, logo) und war begeistert von diesem Universum. Es gab Planeten von Kinderglucksen, Sternschnuppen an Verzauberung und eine Milchstraße von Fantasie, die auch mir sofort ein wohlig, warmes Gefühl im Bauch machte. Ich bin zwar ein schüchterner Außerirdischer, aber ich musste herausfinden, in welcher Galaxie ich hier gelandet war. Zum Glück sah ich ein Kind, das mich ganz neugierig anschaute (Kinder können den Unsichtbar-Modus durchschauen, logo) und ich fasste all meinen Mut zusammen und sprach es an …

„Im Schiffsbauch passierte etwas Unglaubliches“

Kein Wunder, dass mein schlaues Ufo mich hierher gebeamt hatte, denn was ich hörte, ließ meine außerirdischen Antennen vor Freude glühen: Das hier war ein Theaterschiff, das HoheLuftschiff Kindertheater! Hier kommen Kinder und Familien an Bord, um die Welt des Theaters zu entdecken. Es gibt Theaterstücke über Freundschaft, über Natur, über singende Schiffsratten, oder erfinderische Bauarbeiterinnen.

Vor allem die Allerkleinsten ab drei Jahren können hier die Magie von Theater entdecken und ganz oft kommen sogar ganze Kita-Gruppen oder Schulklassen zu Besuch. Es gibt aber auch Stücke für größere Kinder, lustige Workshops, oder Theater-Festivals, draußen im Park. Ich hörte von gemütlichen Sonntagen mit Waffeln und von großen Festen mit der Nachbarschaft – doch vor allem klang das alles wie ein Ort, an dem man einfach spielen, staunen und entdecken kann.

Das ist ja ganz in meinem intergalaktischem Sinne, denn ich finde Neugierde und Spaß ist der Treibstoff für jedes Ufo, egal ob Mensch, oder Außerirdischer. Da kam mir eine Idee: Was wäre mit einem Theaterstück über einen kleinen Astronaut?

Das HoheLuftschiff Kindertheater

Das HoheLuftschiff ist Hamburgs schwimmendes Kindertheater und ankert mitten in der Stadt auf dem Isebekkanal. Die ehemalige Getreideschute wurde mit viel Liebe umgebaut und ist der feste Hafen des Ensembles Theater Zeppelin. Mit einer mobilen Bühne, der LuftKiste, ist das Team zusätzlich in der ganzen Stadt unterwegs. Unter www.hoheluftschiff.de gibt’s den Spielplan und Karten.