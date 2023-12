Dennis Schulze: „Erleben Sie Akrobatik wie nie zuvor!“

Der First Stage-Chef holt die spektakuläre Show „China Girl“ des Chinesischen Nationalcircus nach Altona

Mit hochkarätigen Inszenierungen bietet das First Stage ein abwechslungsreiches Programm im Herzen von Hamburg-Altona. Von einzigartigen Musical-Inszenierungen über fantasievolle Familienstücke bis zur großen Weihnachtsshow: Das First Stage steht für Vielfalt, Kreativität, Einzigartigkeit und faire Preise.

Dennis Schulze leitet das First Stage Theater.

Mit einer Neuinszenierung holt First Stage Chef Dennis Schulze jetzt die spektakuläre Show „China Girl“ des Chinesischen Nationalcircus mit den Welthits von David Bowie erstmals nach Hamburg. Dass dabei noch mehr geht, will das engagierte Produzententeam in der kommenden Spielzeit beweisen. Denn bereichert wird das Acrobatical in der Hamburger Fassung exklusiv durch eine Erweiterung des Ensembles mit hochkarätigen Musicalprofis aus dem First Stage. Als musikalischer Leiter konnte Adrian Werum gewonnen werden, der international als Komponist, Dirigent und Pianist in den Genres Pop, Jazz, Worldmusic und Musiktheater zu Hause ist. Er hat sich unter anderem als musikalischer Leiter und Arrangeur bei Roman Polanskis „Tanz der Vampire“ in Wien, Stuttgart und New York einen Namen machen gemacht, als auch als Musical Supervisor bei „Carmen“ in Prag und „Tears of Heaven“ in Seoul.

Eine Geschichte über Liebe und Sehnsucht

„China Girl“ ist eine faszinierende Symbiose zwischen Integration und Konfrontation wie sie aktueller nicht sein könnte, mit einer Geschichte über Liebe und Sehnsucht, voller Spannung, Poesie und Humor. Die ergreifende Handlung verlegt die Kulisse von Shakespeares legendärem Klassiker „Romeo und Julia“ ins heutige New York. Die Liebesgeschichte zwischen den Hauptfiguren Dou Dou und Roberto spielt sich dabei vor dem Hintergrund der stetigen Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab: der westlich geprägten Bewohner aus „Little Italy“ und der chinesischen Einwanderer. In der Show verzaubern spektakuläre Stimmen mit den legendären Hits von Pop-Ikone David Bowie und rasante Tanzszenen verweben sich mit der Weltklasse-Akrobatik der chinesischen Darstellerinnen und Darsteller.

Mit dieser Show, unter der Führung der beiden deutschen Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge, hat sich der Chinesische Nationalcircus auf den Weg gemacht, die Herzen eines weltweiten Publikums zu erobern. Das durch hochkarätige Musicalprofis vergrößerte Ensemble in Kombination mit dem neuen musikalischen Leiter, sowie Teilen seines Orchester der Kulturen als Band manifestiert diesen neuen Weg. Das Show-Spektakel ist ab dem 26. Januar 2024 in Hamburg im First Stage zu erleben.

Das First Stage Theater

Das First Stage Theater ist eine Musical-Bühne in Altona. Eröffnet im März 2016, zählt es zu Hamb­­urgs jüngsten Privattheatern. Auf dem Spielplan stehen populäre Musical-Produktionen, genauso wie große Ensemble-Revuen und Konzerte. Von den 279 Plätzen ist eine gute Sicht dank ansteigendem Parkett garantiert – und die neueste Technik sorgt dafür, dass die Produktionen ideale Voraussetzungen auf der 160 Quadratmeter großen Bühne vorfinden. Unter firststagehamburg.de gibt’s alle Infos.