Zwei Mal Kindertheater: Spaß mit Kater und Maulwurf

Der Frühling naht! Na ja, bald. Das Hamburger Puppentheater stimmt darauf schon mal ein mit „Der Wind in den Weiden“ nach dem Kinderbuchklassiker von Kenneth Grahame.

Kleinen und großen Besuchern blüht eine bezaubernde Vorstellung um einen Maulwurf, der aus dem Winterschlaf erwacht und vor dem Frühjahrsputz hinaus in die Welt zieht. Puppenspielerin Christiane Weidringer setzt die ergreifende Geschichte um Freundschaft und die Liebe zur Natur im fantasievollen Bühnenbild mit drei Tierfiguren ausdrucksstark in Szene.

Märchen-Klassiker im Allee-Theater

Lust auf ein weiteres tierisches Erlebnis? Im Allee-Theater steht „Der gestiefelte Kater“ in den Startlöchern. Der besondere Reiz: Die bekannte Geschichte nach den Brüdern Grimm ist am Theater für Kinder als farbenfrohe Märchenoper mit wunderschönen Melodien, Arien und Duetten von Wolfgang Amadeus Mozart eingerichtet. Und der gewitzte Kater, der dem armen Müllersohn verspricht, ihn zum König zu machen, dürfte sich im Nu in die Herzen der Zuschauer katapultieren …

Hamburger Puppentheater: 8.2. (15 Uhr), 9.2. (11 u. 15 Uhr), 11.2. (10 Uhr), Bramfelder Str. 9, 9-15 Euro unter Tel. 334650781, hamburgerpuppentheater.de

Theater für Kinder: ab 8.2.-18.5., 19,90-24,90 Euro, Tel. 382538, alleetheater.de

