Zum Wegschmeißen komisch: Musical „Trash Island“ feiert Premiere

Eine idyllische Insel im Pazifik, auf der nur Johanna und ihr Vater leben und die kein Mensch kennt – weil sie zu hundert Prozent aus Plastikmüll besteht. Das ist das kuriose Setting des neuen Musicals „Trash Island“, das am 29. August im Schmidtchen Uraufführung feiert.

Die Handlung in Kurzform: Eine junge Frau (Johanna), die in ihrem Müllparadies aufgewachsen ist, trifft auf einen jungen Umweltaktivisten, der ihr Zuhause „wegsäubern“ will. Es funkt und Chaos ist programmiert, nicht zuletzt weil auch noch Großkonzerne auf Trash Island seltene Erden vermuten und zufällig ein Bio-Kreuzfahrtschiff vorbeikommt. Ein hochaktuelles Musical also, das konträre Ansichten, etwa über Trennungen aller Art und den Touristen-Wahnsinn auf den Weltmeeren, zeigt. (jh)

Schmidtchen: 29.8.-29.9., ab 24 Euro, Tel. 31778899

Plan7 vom 23. August

