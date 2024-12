Zum Jahresende knallt’s noch mal richtig: Atemberaubende Trommel-Show auf Kampnagel

In Japan wird seit Jahrtausenden getrommelt: um mit Göttern zu sprechen, Regen aus den Wolken zu locken oder die Moral der Samurai zu stärken. Das berühmteste japanische Ensemble verbindet die alte Trommelkunst mit heutigem Lebensgefühl und athletischem Ganzkörpereinsatz: „Yamato – The Drummers Of Japan“ heben in ihrer neuen Show ab und zeigen „Hinotori – Die Flügel des Phönix“.

Jener sagenhafte Feuervogel, der aus der Asche zu neuem Leben erwacht, scheint auch die Mitglieder von Yamato zu beflügeln. Koste jeden Moment deines Lebens aus – so die Message der sensationellen Truppe, die über scheinbar unerschöpfliche Kraft verfügt. Mit virtuosen Rhythmen, körperlichen Höchstleistungen und einem ganz eigenen Humor ziehen sie das Publikum in ihren Bann. Mehr als 35 verschiedene Trommeln kommen in der Show zum Einsatz, manche sind mehr als 400 Jahre alt. Die dickste heißt Odaiko, hat einen Durchmesser von 1,70 Metern, wiegt 500 Kilogramm und wurde aus einem einzigen Baumstamm gefertigt.

„Yamato – The Drummers Of Japan“ trommeln sechs Tage lang

500 Schläge pro Minute schaffen einzelne Trommler, bei dieser Frequenz zerlegen sie jährlich rund 200 Trommelstöcke – und die muss sich jedes Ensemblemitglied immer wieder selbst schnitzen. Der Tag eines Yamato-Mitglieds beginnt morgens um 6.30 Uhr mit einem Zehn-Kilometer-Lauf zum Aufwärmen, es folgen Kraftübungen inklusive Trommel-Stemmens. Durchschnittlich verbringen alle Trommler:innen zehn Stunden pro Tag mit ihren Instrumenten. Dazu gehören neben den sämtlich mit Kuhhaut bespannten Trommeln in den unterschiedlichsten Tonhöhen auch asiatische Saiteninstrumente sowie Zimbeln, Becken und Flöten. Optisch bereichern farbenprächtige Kostüme und wirkungsvolle Effekte die atemberaubende Show.

In den vergangenen 30 Jahren begeisterte Yamato mehr als acht Millionen Menschen weltweit. Anstatt mit Göttern sprechen sie heute mit dem Publikum und fordern es durch witzige rhythmische Klatschspiele zum Mitmachen heraus. Mehr als zwei Stunden brauchen „The Drummers Of Japan“ nicht, um alle Anwesenden mit Energie aufzuladen.

Kampnagel: 26.-29.12., 14.30 Uhr; 28.-30.12. (auch) 19.30 Uhr, 31.12. (14 Uhr), 49,90-89,90 Euro, Tel. (040) 27094949, kampnagel.de

