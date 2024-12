Kurz vorm Fest kommt Spaß in die Bude: Zum 333. Mal „Thalia Vista Social Club“

Weihnachten ist die Zeit der Traditionen, und jede Familie hat ihre eigenen: Wann wird der Baum aufgestellt, was gibt’s zu essen, welche Lieder singen wir? Apropos Lieder singen: Auch das Thalia-Theater vollzieht zum Jahresende seine wohlgepflegten Rituale.

Der „Thalia Vista Social Club“ ist zwar in die Jahre gekommen – Premiere war Anfang 2001 –, aber immer noch quietschfidel. Form und Inhalt entsprechen sich hier also gleich auf mehreren Ebenen. Denn das Musikstück erzählt von den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Altersheims in der mittelfernen Zukunft, die sich an die Songs ihrer Jugend erinnern. Nicht nur das: Sie lassen es dabei richtig krachen, machen Schabernack und reißen so manchen echt guten Witz.

„Hotel Savoy“ läuft zum vorletzten Mal überhaupt

Dieser herausragende Theater-Punsch wird am 23.12. und dann noch mal – eben traditionsgemäß – zu Silvester kredenzt, dann sogar zum sagenhaften 333. Mal! Dass das Stück von Erik Gedeon so lange läuft und regelmäßig mit Standing Ovations gefeiert wird, hätte sich damals niemand träumen lassen, war es doch als schnell auf- und abzubauender Bühnensnack konzipiert. Aber nun ist es ein Klassiker und wird ja vielleicht sogar unter der neuen Thalia-Intendantin Sonja Anders weiterhin aufgeführt.

Zum vorletzten Mal überhaupt läuft im Thalia in der Gaußstraße am 23.12. „Hotel Savoy“, und es lohnt sich, einen Ausflug nach Ottensen beziehungsweise in die Abgründe der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg zu machen. In dem Hotel überschneiden sich die Wege ehemaliger Kriegsgefangener, Tänzerinnen, Clowns, Kommunisten, Fabrikanten und eines echten Milliardärs aus dem fabelhaften Amerika.

In dem Stück, das auf dem Roman von Joseph Roth (1894-1939) beruht, geht es um oben und unten, richtig oder falsch, Gerechtigkeit und Ungleichheit, Liebe und Verrat. Der inhaltlichen Fülle steht die Leichtigkeit der Inszenierung (Regie: Charlotte Sprenger) gegenüber. Das Ensemble glänzt und bringt jede Menge Spaß in die Bude. Auch wenn es im „Hotel Savoy“ an sich wenig zu lachen gibt.

„Thalia Vista Social Club“: 23.12. (20 Uhr), 31.12. (13.30 + 16.30 Uhr), Thalia-Theater, 12-79 Euro;

„Hotel Savoy“: 23.12., 20 Uhr, Thalia in der Gaußstraße, 28 Euro, Tel. 32814444

