Zeit für einen aufklärenden Abend

Das Beste am Norden? Werner Momsen zum Beispiel. Der kräftige blasse Kerl mit Brille, Knubbelnase und Resthaaren kann inzwischen auf eine zwanzigjährige Karriere zurückblicken – als beliebter Gast in TV- und Radio-Shows sowie als Live-Moderator. Die schlagfertigen Schnacks aus seinem weißen Klappmaul stammen von Detlef Wutschik: Er ist der (komplett in Schwarz gekleidete) Mann hinter der Kult-Puppe, der er mithilfe seiner eigenen Beine Lebensgröße verleihen kann.

Im neuen Programm nimmt sich Kabarettist und Comedian Wutschik mit seinem „Vorgesetzten“ Werner Momsen die große Frage der Menschheit vor: Woran sollen wir glauben? Alle reden von Gott, aber jeder meint einen anderen. Zeit also für einen Aufklärungsabend und „Das Werner Unser – Wer’s glaubt, wird selig“! Klappmaulmann Werner, von Geburt an im Rentenalter, sinniert mit dem Publikum über Leben und Tod, Himmel und Erde, Gott und die Welt. Werden wir uns im Jenseits rechtfertigen müssen? Und warten dort Jungfrauen oder der Heilige Geist? Wer kann es sich überhaupt leisten, nicht an Gott zu glauben, denn der ist dann vielleicht beleidigt …

Wie für den Vielschnacker Werner typisch, macht er sich lustig über einiges, woran Menschen so glauben: eine große Liebe, Ufos und die Zahnfee. Das wiederum wird fürs Publikum sehr lustig – das darf man Werner Momsen glauben!

Alma Hoppes Lustspielhaus: 13.2., 20 Uhr, 34-39,55 Euro, Tel. (040) 55565556, almahoppe.de

