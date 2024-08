Wünsch dir was: Hier können Sie in Hamburg Sternschnuppen sehen!

„Perseiden“, das klingt so traumhaft, wie es ist: Jeden August schüttelt sich der Himmel kräftig, und Meteore verglühen mit einem herrlich leuchtenden Schweif am Firmament – endlich wieder Sternschnuppennächte!

Leider sind die heißen Funkelblitzchen in unserem städtischen Lebensraum selten zu sehen – Stichwort „Streulicht“. Wer also was zum Wünschen hat – und wer hat das nicht? – sollte sich zum Energieberg Georgswerder aufmachen. Unter dem Horizontweg liegen nämlich vor allem Kleingärten, Autobahnfitzel und ein Reitverein, alle mit nur wenig Leuchtkraft. So liegt der ganze Fokus auf den Sternen. Für Sternenguckerinnen, Instagramer und Romantiker:innen gilt: Hin da! (kam)

Energieberg Georgswerder: 10.8., 18-24 Uhr, Fiskalische Str. 2, Eintritt frei

