Wie viel Zeit bleibt noch? Fotograf widmet sich der Klimakrise

Seine Bilder fangen die Schönheit unserer Welt ein. Mit 17 Jahren bereiste Markus Mauthe zum ersten Mal den afrikanischen Kontinent, mit 20 durchquerte er Neuseeland mit dem Fahrrad – und entdeckte seine Liebe zur Naturfotografie. Umso größer ist seine Angst, dass die Erde bald ein unwirtlicher Ort sein könnte. Und so widmet er sich in seiner neuen Schau dem Thema Klimaschutz.

Seine Recherche-Reise führte Mauthe zu Orten, die sogenannte Kipppunkte des Klimas darstellen. Orte, an denen sich Ökosysteme und Umweltbedingungen irreversibel verändern, wenn eine bestimmte Durchschnittstemperatur überschritten wird. „Ich zeige die Gegenden, wo die Klimakrise die Natur und die Menschen, die dort leben, besonders akut bedroht. Ihre Geschichten will ich erzählen.“

Ausstellung ist auf dem Überseeboulevard zu sehen

Amazonas: Immer noch werden die Regenwälder niedergebrannt. Markus Mauthe/Greenpeace Amazonas: Immer noch werden die Regenwälder niedergebrannt.

Der Fotograf reiste für das Greenpeace-Projekt „Grad°jetzt“ in zahlreiche Regionen. So war er im Senegal, wo die Küsten verschwinden und der Anstieg des Meeresspiegels bereits deutlich zu spüren ist. Er dokumentierte in Kanada die immer häufiger auftretenden Waldbrände und das Auftauen des Permafrostbodens. Er dokumentierte die drastische Abholzung der Wälder im Amazonasgebiet, wodurch schon heute mehr CO₂ freigesetzt wird, als der Wald bindet. Weitere Stationen waren Grönland, wo das Eis viel schneller schmilzt als bislang angenommen, Bangladesch, wo er Klimaaktivisten besuchte, und Australien, vor dessen Küsten die Korallen sterben.

48 großformatige Bilder sind nun in einer Open-Air-Ausstellung auf dem Überseeboulevard zu sehen. Beeindruckend. Und beängstigend.

Überseeboulevard: bis April 2025, rund um die Uhr, kostenlos

