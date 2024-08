Weltturbojugendtage: Auf zum fröhlichen Jahrestreffen!

Im Kalender des zu Käppi, Denim und Bierchen neigenden Publikums in der Hansestadt seit Jahren ein fester Termin: die Weltturbojugendtage.

Bereits zum 18. Mal werden sie ausgetragen, da kommt einiges an Geschichte und Erfahrungen zusammen. Jetzt steht das Line-up und kann sich sehen lassen. Mit dabei sind gestandene Recken wie die Go Faster Nuns und die wunderbaren 24/7 Diva Heaven. „Dem Rock’n’Roll die Peitsche“ („Visions“) geben die Osnabrücker Dampfmaschine, auch internationale Größen wie Blood Command (Norwegen) und Black Rainbows (Italien) sind am Start. Zum 20-jährigen Jubiläum ihres Albums „Automatic“ geben The Turbo A.C.’s aus New York sich und uns die Ehre. (mp)

Molotow: 1.-4.8., Nobistor 14, Tagestickets ca. 40 Euro, festivalsunited.com

Plan7 vom 26. Juli 2024 MOPO Plan7 vom 26. Juli 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.