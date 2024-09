Wau! In der Barclays-Arena sind die Hunde los

Seit 2016 begeistert die von „Spin Master Entertainment“ produzierte Animationsserie „Paw Patrol“ auf Super RTL und hat sich zur populärsten TV-Serie für Kinder im Vorschulalter gemausert. 2022 schafften Anführer Ryder und die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye und Rubble den Sprung auf die großen Bühnen in Deutschland: 100.000 kleine und große Fans kamen bei „Das große Rennen“ auf ihren Spaß, deshalb zeigt sich die flauschige Paw-Patrol-Crew nun zum zweiten Mal live und in Farbe ihren Fans.

Bei „Das große Piratenabenteuer“ tauchen die kleinen (und größeren) Zuschauer mit Musik, Action, einem farbenfrohen Bühnenbild und einer High-Tech-Videowand in die Hundewelt ein. Es gibt nicht nur jede Menge coole Piratensprüche, die Kids lernen auch den Piraten-Boogie zu tanzen.

„Das große Piratenabenteuer“: Drei Shows für „Paw Patrol“-Fans

Denn die Fellfreunde begeben sich diesmal auf eine spannende Seeräuber-Mission: Als Bürgermeisterin Gutherz klar Schiff für die große Feier zum Piratentag macht, stürzt Käpt’n Tollpatsch in eine geheimnisvolle Höhle. Ryder und Co. eilen zu Hilfe und entdecken dabei eine geheime Piraten-Schatzkarte. Kaum setzen sie die Segel, um den Schatz zu finden, kommt der Pfoten-Patrouille der Bürgermeister Besserwisser in die Quere. Gelingt es den heldenhaften Wauwaus, den Piratenschatz vor ihm zu finden? Das kann man gleich in drei Shows in der Barclays-Arena rausfinden… (ksch)

Barclays-Arena: 29.9., 10/13/16 Uhr (Einlass ist entsprechend um 9/12/15 Uhr), Tickets ab 38,40 Euro

