Was macht eigentlich der Ex-Viva-Star in Hamburg?

Als es mit VIVA losging, war Nilz Bokelberg gerade mal 17. Er war 1993 der jüngste Moderator, der Posterboy des neuen Musiksenders, der blutjunge Typ mit den langen blonden Haaren. Heute hat der 1976 geborene Bonner keine langen Haare mehr, und zum Posterboy taugt er auch nur noch bedingt.

Dafür hat er aber andere Qualitäten verfeinert. In seinem Programm „Büdchen of the Universe – von VIVA in die weite Welt“ stellt er das „Büdchen seines Lebens“ vor – und zeigt, was er alles kann.

Und das ist viel. Er ist Moderator, Podcaster, Autor und DJ, Sprecher, Regisseur, Schauspieler und sogar Comic-Zeichner. Und er wird sicher Menschen um die 50 an ihre Jugend erinnern, denn die wilden Anfangstage bei VIVA werden an diesem bunten Abend in der Markthalle nicht zu kurz kommen.

Markthalle: 23.2., 20 Uhr, Karten 32,40 Euro, markthalle-hamburg.de

Die neue Plan7-Woche ab dem 21. Februar 2025 MOPO Die neue Plan7-Woche ab dem 21. Februar 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.