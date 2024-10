Was ist bloß mit den Eltern los? Auf einer langen Fahrt durch die Nacht

Was ist bloß mit den Eltern los? Viele von uns haben dieses ungute Gefühl an einem früheren oder späteren Punkt auf der Zeitleiste der eigenen Biografie. Manchmal sehr plötzlich.

So erhält Georg Himmel, der Protagonist in Stefan Sommers Romandebüt „Trabant“, eine Nachricht von seinem Vater. Die ist gar nicht für ihn bestimmt, vermutlich für Vaters Affäre. Besorgt macht sich Georg von Kroatien – wo er gerade einer Hochzeit beiwohnt – auf die Rückreise. Er setzt sich in seinen alten Corsa und fährt los, um den Vater am Münchner Flughafen abzufangen und ein Auseinanderbrechen der Familie zu verhindern.

Auf der langen Nachtfahrt schwirren ihm viele, viele Gedanken durch den Kopf. Was das alles mit dem Weltall zu tun hat, erzählt Sommer bei der Lesung in der Buchhandlung Blattgold. (kam)

Buchhandlung Blattgold: 17.10., 19.30 Uhr, Wexstraße 28, Karten 12 Euro, Tel. 35019819

Plan7 WochenMOPO 11. Oktober 2024 MOPO Plan7 WochenMOPO 11. Oktober 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.