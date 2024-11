Was für ein Vergnügen: „Pippi Langstrumpf – Das Musical“ am Theater für Kinder

Wunderbar! Am Theater für Kinder im Allee-Theater begeistert „Pippi Langstrumpf – Das Musical“. Die herrlich farbenfrohe Aufführung – mit Musik des schwedischen Jazz-Bassisten Georg Riedel (1934-2024) – erzählt von den unglaublichsten Abenteuern, die „das stärkste Mädchen der Welt“ erlebt, aber auch vom Glück großer Freundschaft und der Sehnsucht nach dem geliebten Vater, Kapitän Langstrumpf (Maximilian Kikken).

Das sommersprossige Mädchen mit den roten Zöpfen und der Zahnlücke, das mit seinem Äffchen „Herr Nilsson“ und dem Pferd „Kleiner Onkel“ in der Villa Kunterbunt lebt, kennt natürlich jedes Kind.

Premierennachmittag war ein voller Erfolg

Die vielen kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen – manche wie ihre weltbekannte Heldin aus der Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren im kunterbunten Pippi-Langstrumpf-Look – ließen sich am Premierennachmittag vergangenen Samstag von der Geschichte fesseln, riefen Ratschläge und Warnungen in Richtung Bühne und brachten als echte Pippi-Langstrumpf-Kenner:innen mit ihrem Wissen das erwachsene (Begleit-)Publikum zum Staunen.

Ein entschiedenes „Nein!“ etwa schallt Frau Prysselius (herrlich schräg: Jana Lou) entgegen, die das kleine Mädchen nur zu gern in ihre Obhut bringen würde. Begeistert freuen sich die Zuschauenden über jeden Auftritt von Elisabeth Bengs, die in der stimmungsvollen Inszenierung (Regie: Gianna Formicone) und im tollen Bühnenbild (von Kathrin Kegler) als mitreißend-fröhlicher Wirbelwind Pippi mit Mut und Fantasie ihr Leben meistert, barsche Polizisten in die Schranken weist, ungeschickten Dieben ein paar Taler schenkt und sich weder gegenüber Lehrerin (Sandra Kiefer) noch vornehmer Nachbarin (Eva Langner) verhält, wie es die Erwachsenen von ihr erwarten.

Ein Vergnügen für die ganze Familie

Lieber macht Pippi das, was ihr gefällt. Tanzen und Toben mit der braven Annika (Myrea Marclay) und deren Bruder Thomas (Dustin Leitol) gehören dazu.

Ein Knüller ist das gesamte Ensemble, das in sämtlichen verschiedenen Rollen glänzend aufgelegt ist. Es lässt Kinder und Erwachsene gemeinsam lachen und gibt dem Publikum noch einen Ohrwurm mit auf den Heimweg. „Hey, Pippi Langstrumpf“ – was für ein Vergnügen!

Theater für Kinder: bis 2.2.2025, div. Uhrzeiten und Termine, 17,90-33 Euro, ab 5 Jahren, Tel. (040) 382538, alleetheater.de

